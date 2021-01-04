傳中央在港建「文化央企」 　統一中資機構　學者料為強化話語權

有報章引述消息指，中央將在香港組建「文化央企」工作，將以聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構等中資機構為基礎，業務涉及出版、新聞、影視等，以提升「軟實力」，同時藉此「推動人心回歸」。報道指，中聯辦秘書長文宏武將負責籌建工作，預料今年上半年正式開張。 體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國接受《香港01》查詢時表示，今早在報章得悉事件，不知道實際情況，但稱樂見有關工作，認為集中資源屬好事。他強調過往內地不少城市都採取相同做法，將國營企業一併整合。

《星島日報》今日報道，中央正在香港組建「文化央企」工作，具體名稱未清楚，但預料會在上半年開張。報道引述建制派人士指，有關籌建工作原定去年已開始進行，惟受反修例事件影響一度暫停，直至香港實施《港區國安法》後，社會逐步穩定，故重啟相關工作。

有指「文化央企」將統一管轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構、中華文化城等中資機構，業務包括出版、印刷、新聞、影視、文藝表演等，資產上千億港元，不排除還注入其他文化資產。報道稱，聯合出版（集團）是「文化央企」的龍頭，旗下包括三聯書店、中華書局和商務印書館等多間出版機構，出版的圖書約佔香港每年中文圖書出版量的五分一。

報道提及，中聯辦秘書長文宏武將負責籌建工作，他在2008年來港工作，擔任聯合出版（集團）有限公司董事長兼總裁，三年前擔任中聯辦秘書長。

馬逢國稱樂見有關工作，認為集中資源屬好事，強調過往內地不少城市都採取相同做法，將國營企業一併整合。（資料圖片/盧翊銘攝）

劉兆佳：統一文化體制或涉商業考慮 提升企業效能

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受查詢時表示，難確定有關工作是否要推動人心回歸，但他提及四中全會中表明要推動國情教育、憲法和歷史，增加香港和澳門同胞的國家意識及愛國精神。

劉兆佳認為，統一文化體制亦可能涉及商業考慮，為提升企業效益和效能，令運作更暢順。他舉例指，如《文匯報》及《大公報》整合，就是希望在出版上更切合香港環境。他又指，香港回歸後長時間受民主派和外部勢力影響，令不少人對「一國兩制」、中央和政制有錯誤理解，強調中央決心加強要宣傳工作，如內地學者和官就重大議題會發聲，強化話語權。

不過劉兆佳亦稱，「文化央企」亦可能有利於香港文化創意產業擴大，以香港為平台基地推動中國文化「走出去」。