沙頭角現「愛國主義教育基地」　同名公司董事曾出席尹國駒活動

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-03-05 07:03

沙頭角一塊地皮近日被發現掛上「愛國主義教育基地」招牌，引來公眾關注，質疑該處用途。 《香港01》發現一間同名的註冊有限公司，其中一名董事鍾華新，曾出席「崩牙駒」尹國駒的活動；另一名董事對記者強調「不便回應」，拒確認公司是否與沙頭角的「基地」有關。

▼沙頭角「香港愛國主義教育基地」現場直擊▼

現場為荒地 僅有掛牌

沙頭角公路與鹿頸路交界，近日被發現出現「愛國主義教育基地」。記者到場視察，掛上了「愛國主義教育基地」金屬招牌的地皮面積不大，被鐵絲網簡單圍起，大閘亦上了鎖。鐵絲網內只擺放了一張櫈，場內並無任何建築物，地面亦不平整。

附近為車場貨倉 租戶未見「基地」有人出入

「基地」附近一帶都是汽車維修場、貨倉和地盤，並沒有太多人經過。

租用「基地」旁一貨倉租的江先生指，本月初搬到此處時已見此該地皮掛上「愛國主義教育基地」的招牌，但未見過有人出入。他形容該地皮只是「爛地一塊」，認為「可能只是掛個牌上去」，不會有後續活動：「就算有（活動）也不會選址這邊。」

租用「基地」旁一貨倉租的江先生指，本月初搬到此處時已見此該地皮掛上「愛國主義教育基地」的招牌，認為該處不會有後續活動。（鄭子峰攝）

另外，亦有人在網上看到有關「基地」的消息後，特意到場拍照，一探究竟。專程由港島到沙頭角拍攝「基地」的張先生指，自己對「基地」的用途抱有懷疑：「如果只是宣揚（愛國的）活動，我想不必在這麼偏僻的地方宣揚，市區理應是更好的選擇。」

專程由港島到沙頭角拍攝「基地」的張先生指，「基地」選址的偏僻，對其用途抱有懷疑。（鄭子峰攝）

同名公司董事鍾華新 曾出席「崩牙駒」活動

翻查資料，「基地」所處的地皮由「長鳳貿易有限公司」持有，公司兩名董事為廖偉強及廖太全，廖太全為「世界廖氏宗親會」第四屆副理事長。

根據公司註冊處資料，本港有一間同名公司「香港愛國主義教育基地有限公司」，公司共有五名董事，其中一名董事鍾華新曾出席「崩牙駒」尹國駒的世界洪門及虛擬貨幣「洪幣」的活動。據了解他在農曆新年前已前往內地，至今仍未回港。

記者近日嘗試到鍾華新的報住地址向他查詢，但未能聯絡。

「香港愛國主義教育基地有限公司」其中一名董事鍾華新（左二），曾出席「崩牙駒」尹國駒（右二）的世界洪門活動。（網上圖片）

另一董事經營英華書局 拒回應公司與基地關係

記者成功聯絡到另一名經營「英華書局」的董事顏仕瑜。顏仕瑜三度表示「沒有回應」及「不方便回應」，拒絕確認沙頭角「基地」是否與該公司有關，或有否打算舉辦任何活動。

「香港愛國主義教育基地有限公司」另一名董事顏仕瑜經營「英華書局」，他拒回應基地相關事宜。（張浩維攝）

內地愛國主義教育基地均為歷史地點 絕非荒地

內地現時有473個國家級的「愛國主義教育示範基地」，如北京的天安門廣場、故宮博物院、廣東省的孫中山故居等等，全部經過黨委或政府認可，並由中宣部宣布名單。即使省、市、縣級，大部份都是與歷史事件有關的地方，而非在荒地新建的「基地」。

香港的基地是否得到認可，還是只是模仿內地的掛名「基地」，暫時不得而知。

國家級「愛國主義教育示範基地」，包括北京天安門廣場。（資料圖片 / 羅君豪攝）

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