美國財政部12月9日宣布制裁綽號「崩牙駒」的澳門知名江湖人物尹國駒，其中香港註冊的關聯公司「東美投資」的董事，是一名馬來西亞拿督。尹國駒早在馬來西亞擴展網絡及大展拳腳，今年8月更任大馬上市公司 INIX Technologies Holdings Berhad主席，該公司另一位獨立非執董是被稱為「和勝和」前坐館的「沙田Me」翟浩琛。 INIX亦是以香港反修例運動為背景的撐警電影《時代》贊助商之一，《時代》的導演翟俊威、編劇翟俊朗均為「沙田me」的兒子。該電影早前獲警方批准展示速龍小隊制服。時代電影制作公司製作公司曾向傳媒承認 INIX 為《時代》電影的贊助商。

01偵查系列報道：

直擊美國制裁「崩牙駒」尹國駒投資旗艦 揭妻在港設「洪門」公司

「崩牙駒」尹國駒曾任大馬上市公司主席 贊助撐警電影《時代》

▼尹國駒設「洪門」組織 發「洪幣」▼

綽號「崩牙駒」的澳門知名江湖人物尹國駒被美方制裁，這輪最新的制裁是針對在亞洲及非洲有份參與貪腐活動的相關人士及其網絡。

與「崩牙駒」有關、被制裁的香港註冊公司為「東美投資集團有限公司」，當中一名董事名為「ABDUL SHAKOR BIN ABU BAKAR」，便是馬來西亞拿督。該董事在2015年曾於馬來西亞首相府任職政府官員。

▼「沙田Me」兩子出席《時代》開鏡儀式▼

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崩牙駒曾任大馬上市公司主席 沙田Me任獨董

在去年十月，尹國駒更率領香港及柬埔寨的投資團到馬來西亞，拜會首相及重要官員。尹今年8月更被委任為馬來西亞證券交易所上市公司 INIX Technologies Holdings Berhad主席及獨立非執董。

INIX Technologies主要經營資訊科技業務，據委任公告，尹負責該公司在馬來西亞的橡膠手套業務，以應對新冠肺炎疫情。被指為「和勝和」前坐館、近年投資娛樂事業的「沙田Me」翟浩琛，亦於同期被委任為該公司獨立非執董。

不過，尹國駒上任不足四個月，於12月2日辭任主席職務。當地傳媒引述該公司回應指，尹辭任以「追求其他個人興趣」。

▼《時代》預告片有INIX標誌▼

INIX贊助撐警電影《時代》

INIX Technologies雖為馬來西亞公司，但也曾捲入反修例運動為背景的電影《時代》贊助商事件。電影《時代》在10月底釋出預告片後被發現，畫面上出現INIX的商標，被質疑其資金來源與當時仍任INIX Technologies主席的尹國駒有關。

時代電影制作公司後來於社交網站上否認尹國駒及翟浩琛贊助該電影，稱與二人沒有任何金錢利益瓜葛關係，惟承認INIX支持及協助該電影，及香港以外地區放映之事宜。但《立場新聞》曾向製作公司查詢，獲對方確認 INIX 為《時代》電影的贊助商。

▼尹國駒2012年出獄情況▼

沙田Me兩子任《時代》導演及編劇

電影《時代》由涉嫌醉駕、曾刑事毀壞罪成的楊明，以及曹永廉、莊思明等人主演，據電影公司官網，電影旨在回顧2019年開始的社會運動，形容衝突挑戰一國兩制原則底線，並認為《港區國安法》堵塞國家安全漏洞，望電影可「警惕新一代」，及改變市民對警察的誤解。

《時代》的導演翟俊威（Aden）、編劇翟俊朗（Zachary）均為「沙田me」的兒子，「沙田me」曾接受訪問，支持兒子發展演藝事業。今年7月《時代》開鏡，翟俊威就以「翟艾頓」之名見娛樂記者。

▼尹國駒2020年緬甸出席活動▼

製作公司否認崩牙駒、沙田Me有贊助

《香港01》翻查商業登記，「時代電影制作公司」擁有人為「陳鈞和」，並無沙田Me、崩牙駒等足迹。該公司登記的名稱，是以錯字「制作」為名。

該公司亦曾公開解釋，指崩牙駒、沙田Me等人沒有金錢上贊助該電影，而唯一投資者為「熱心愛國愛港商人羅先生」，惟拒絕透露其身份。

電影公司10月20日曾於社交平台稱，《時代》會於今年11月6日在黃百鳴旗下的Cinema City院線上映。不過，Cinema City翌日凌晨三時發聲明否認，指公司旗下所有戲院未為該電影安排任何放映場次，又指公開放映或即將上映的電影資訊，以公司專頁和購票應用程式為準，強調「一切其他網上的謠言和虛假訊息皆與本公司無關」。《時代》上映日期至今仍然未明。

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時代獲准用速龍制服 警方未回應是否知贊助商身份

《時代》電影獲警察公共關係科批准，於劇中展示「速龍小隊」制服。警方曾回應傳媒查詢，承認批准演員穿警隊制服拍攝，稱是按程序批准，但警方無參與製作。對於贊助商與「崩牙駒」尹國駒有關，警方就未有回應是否知情。

美國財政部表示，尹國駒是三合會組織14K的頭目，亦以一帶一路及中國夢的名義，從事多項非法活動。尹在多個國家及地方均擁有龐大的商業網絡，今次除了他本人被制裁外，與其相關的三間公司及組織同樣被制裁，當中三個組織均在不同地點成立，包括香港、帛琉（又譯「帕勞」）及柬埔寨（詳見另文）。此外，他在馬來西亞也有涉足不同業務，大展拳腳。

黃百鳴旗下的Cinema City否認《時代》將在其院線上映。（Cinema City Facebook）

▼尹國駒關聯公司直擊▼