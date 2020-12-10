美國財政部9日宣布制裁綽號「崩牙駒」的澳門知名江湖人物尹國駒及其三間相關公司及組織。其中在港註冊的東美投資集團，在今年3月才成立，註冊股本更有1,000萬港元，兩名董事均持有馬來西亞護照及報住馬來西亞地址，其中一名為大馬拿督，惟註冊資料未見「崩牙駒」名字。 《香港01》記者到該公司位於旺角的註冊地址查看，職員稱只是提供地址收信，公司不在此運作。另外記者亦查冊發現，其妻子徐冉冉在港同樣有成立三間公司，當中包括成立「洪門」的公司。有報道指，徐冉冉去年因涉偽造身份、持有不同名字的護照，被帛琉禁止入境。

01偵查系列報道：

直擊美國制裁「崩牙駒」尹國駒投資旗艦 揭妻在港設「洪門」公司

「崩牙駒」尹國駒曾任大馬上市公司主席 贊助撐警電影《時代》

尹國駒引用毛澤東名言回應：一切反動派都是紙老虎

美國財政部昨晚（9日）根據《全球馬格尼茨基人權法案》，宣布制裁綽號「崩牙駒」的澳門知名江湖人物尹國駒。這輪制裁是針對在亞洲及非洲有份參與貪腐活動的相關人士及其網絡。

美國財政部表示，尹國駒是三合會組織14K的頭目，並指其組織或本人涉曾挪用國家資產（misappropriation of state assets）、侵佔私人財產（expropriation of private assets）、賄賂及在開採天然資源的政府合約上涉及貪腐等非法活動。該三合會更涉及販毒、非法賭博、詐騙及人口販賣等多項犯罪活動，在帛琉更有參與同類的非法活動。

美方公告特別指出尹國駒的綽號是「Broken Tooth」、「Bung Nga Kui」，又指他是中國政協委員，但中國外交部指他並非政協委員。

此外，美方指與尹國駒相關的三間公司及組織同樣被制裁，包括在香港註冊的東美投資集團有限公司，在太平洋島國帛琉（Palau，又譯「帕勞」）註冊的「帛琉中國洪門文化協會」，在柬埔寨註冊的「世界洪門歷史文化協會」。美方指該三間公司由尹國駒持有或受他控制。

尹國駒據報在美國制裁後，於微信朋友圈以毛澤東名言「一切反動派都是紙老虎」回應。

▼尹國駒2020年緬甸出席活動▼

香港公司由大馬拿督持有 無尹國駒蹤迹

翻查公司註冊處資料，東美投資集團董事由兩位持有馬來西亞護照的人擔任董事，他們分別為「YONG MUN HONG」及「ABDUL SHAKOR BIN ABU BAKAR」，兩人均報住大馬地址。

資料顯示，董事「ABDUL SHAKOR BIN ABU BAKAR」為馬來西亞拿督，在2015年曾於馬來西亞首相府任職政府官員。

該被制裁的公司股本更有1,000萬港元，當中「YONG MUN HONG」出資900萬元，「ABDUL SHAKOR BIN ABU BAKAR」則出資100萬元。

▼尹國駒2012年出獄情況▼

曾代表東美集團現身緬甸 建線下賭場

記者其後到東美投資集團公司地址，發現該地址為秘書公司。職員表示只是提供地址收信，該公司並無在該地址運作。

雖然香港的公司並無尹國駒身影，但他曾在今年2月代表東美集團，於緬甸的賽西港產業園區奠基儀式發言，稱要發展線下賭場等業務。

▼尹國駒設「洪門」組織 發「洪幣」▼

近年推廣「洪門」 發行虛擬貨幣「洪幣」

尹國駒1999年因參與黑社會、擁有軍火等罪名成立而入獄，2012年出獄後曾表明不會影響澳門治安，近年開始重新活躍，成立「世界洪門歷史文化協會」，又高調發行區塊鏈技術虛擬貨幣「洪幣」。這次被美國制裁的柬埔寨及帛琉公司，正是與「洪門」有關。

尹國駒早於2018年已表示，支持習近平倡導的一帶一路政策，並部署在一帶一路沿線區域成立「洪門安保公司」，揚言將集資3,000萬美元，成立種子公司並上市。他又稱「世界洪門歷史文化協會」是愛中國、愛民族的民間組織，為中國招商引資；亦部署花費數百億美元在帛琉設立「洪門經濟特區」。

但是美國財政部昨晚卻表示，「世界洪門歷史文化協會」雖以一帶一路及中國夢之名進行活動，建立強大的商業網絡，醞釀發行虛擬貨幣、房地產及設立保安公司等活動保障一帶一路的投資，但卻暗地涉及從事非法活動。

▼尹國駒妻子徐冉冉▼

妻在港設三間公司 曾因涉偽造身份被帛琉禁入境

此外，有馬來西亞傳媒曾報道徐冉冉（XU Ran Ran）為尹國駒的妻子，尹國駒去年10月曾與徐冉冉一同率領香港及柬埔寨的投資團到馬來西亞，拜會首相及重要官員。

《香港01》翻查資料，發現徐冉冉現時在香港為三間註冊公司董事，並在2017年至2019年期間成立，包括世界洪門國際電子商務（香港）有限公司、盈利投資國際有限公司（前稱盈利貨幣金融科技有限公司）及洪大參業控股有限公司。惟在2019年才成立的洪大參業控股，該公司卻在今年12月3日突然撤銷註冊。徐冉冉現時報住香港灣仔一私人住宅。

徐冉冉2018年以「世界洪門投資有限公司董事長」的身份，於深圳出席活動，推廣虛擬貨幣「洪幣」，尹國駒有發表視像講話。

據帛琉媒體報道，尹國駒妻子徐冉冉又名「徐小雪」（XU Xiaoxue），2019年曾因涉偽造身份，持有兩個不同名字的三本護照，亦因帛琉當局正調查其商業活動，被帛琉禁止入境。