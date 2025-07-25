中介吸內地人借貸融資移民保加利亞　政策取消300萬款項遲遲未退

307萬港元可以一家五口移民到歐盟國家？內地居民李先生以人才簽證來港工作，在2020年透過香港中介申請保加利亞「黃金簽證」投資移民，投資約102萬歐元（約939萬港元）就可獲歐盟護照。中介「索菲亞」及後提供一個融資借貸方案，李先生只需拿出307萬港元，餘款由另一公司「冠源」借貸，兩間公司有相同董事或股東。

保加利亞這個被指是「賣歐盟護照」的政策在2022年取消，但中介聲稱仍可繼續辦理移民，惟等候多年仍未見進展，李生在2024年底要求退款，但兩公司一直未有退款。

保加利亞外交部回覆《香港01》查詢指，移民政策已取消，李先生無法申請入籍。「冠源」稱知道「索菲亞國際」正處理李生個案，無法具體回應，「索菲亞國際」則未有回應。



協助李生申請移民的好友Eric（化名）稱，中介「索菲亞國際」及「冠源」一直未有退款。（羅國輝攝）

廣東人李先生早年與太太來港，生了一對「雙非」子女，近年再用人才簽證來港工作。李生為方便出國工幹及探望在海外讀書的子女，萌生拿外國護照的念頭。他在內地社交網站小紅書見到有中介推薦移民保加利亞，2020年4月透過中介申請「快證」，大概兩年就可以入籍。

港中介小紅書推銷 收307萬元借貸融資助移民

李生當時與朋友Eric（化名）陪同下，來香港與移民中介「索菲亞國際」簽約，這間公司就是用了保加利亞首都索菲亞來命名。李生不願意上鏡受訪，但提供了文件給記者。Eric講述當時移民公司說的計劃，說原本要投資約102.4萬歐元（約939萬港元），之後說有另一個「融資新方案」，毋須一次過拿一大筆錢，只需投資大約三分之一的價錢。

保加利亞是歐盟國家，2026年轉用歐元。圖為2025年6月12日，保加利亞首都索菲亞，有民眾反對使用歐元。（STR / NurPhoto / Getty Images)

該個方案李生只需要投資33.5萬歐元（約307萬港元），第三方公司「冠源有限公司」便會借貸至102.4萬歐元，買入保加利亞上市公司等值的股票，便可達到保加利亞投資移民的門檻，申請移居入籍。若成功入籍，李生支付的33.5萬歐元，其中6.5萬歐元會給「索菲亞國際」，另外的27萬歐元給「冠源」作為利息。

保加利亞是東歐國家，冷戰時期是蘇聯的勢力範圍，在2007年才加入歐盟，現在還在用本國貨幣「列弗」，於2026年才會全面轉用歐元。

圖為保加利亞索菲亞國民議會大樓。（視覺中國）

移民申請因疫情拖延 2022年取消該移民政策

根據保加利亞當年的移民政策，李生申請的投資移民，要買入相等於102.4萬歐元的保加利亞上市公司股票。申請人要先付一半金額，以該份投資證明申請簽證申請當地永久居留權。獲批滿一年後，申請人再投資餘下一半金額落股票，便可申請入籍保加利亞。若一切順利，約兩年便可成功入籍拿到歐盟護照。

保加利亞無駐港領事館，李生2020年4月簽了合約並繳款後，在「索菲亞國際」的安排下去保加利亞駐上海領事館，做投資見證證明。其後世界各地出現疫情，投資移民一事被逼暫停。

直至2022年6月份，保加利亞政府發出公告，他們投資102.4萬歐元的移民政策也被取消。保加利亞這個「黃金簽證」移民政策，有很多批評指是「賣歐盟護照」。在2022年取消時，外國傳媒都有很多報道。

李生2020年4月與移民中介「索菲亞國際」及融資借貸的「冠源」簽約，由他們協助申請投資移民保加利亞。

中介稱仍可辦理 事主2024年底要求退款

李生與Eric及後多次找移民公司退款，但中介出示一份有保加利亞內政部徽章及內政部的副部長簽名的文件，聲稱在保加利亞投資移民入籍政策前，即2022年6月前作出投資，便可繼續辦理入籍。

李生相信「索菲亞國際」說法，在2024年2月再次到上海領事館申請簽證，中介更承諾三至四個月內可獲批，惟李生等待多個月仍未取得簽證，最終要求他們退款。李生曾到「索菲亞國際」要求退款，負責人只叫他們找融資借貸的「冠源」退款。

李生其後多次上門「冠源」催促還款，最終獲簽承諾書在2025年3月前退款，但他們至今都未能取回投資的金額，並且向香港和內地的警方報案。根據合約條款，若辦不到投資移民，移民公司是要一個月內退款。Eric稱保加利亞移民項目，估計至少有20多名投資者，不少為港人，涉款約5,000萬港元。

「冠源有限公司」其中一名股東為羅雪儀，是前南華班主、RedMR創辦人羅傑承的長女。（資料圖片／歐家樂攝）

冠源：「索菲亞」正處理事件 索菲亞未有回覆

翻查資料，「索菲亞國際」董事兼股東為麥美珍，有另一名股東馮韋嘉，二人各佔一半股權。融資借貸的「冠源有限公司」有兩名董事兼股東馮韋嘉及羅雪儀，羅雪儀是前南華班主、RedMR創辦人羅傑承的長女。

記者到訪兩間公司的辦公室，「索菲亞國際」報稱的荃灣辦公室，現場見到為另一間公司 ，兩間公司的股東及董事都不是同一班人，當日兩度到訪未有開門。記者到「冠源」灣仔辦公室大樓，現場是Red MR的登記地址，記者留下聯絡資料查詢。

冠源其後回覆稱，知道索菲亞正在處理李生的事件，關於其他有客人申請退款事宜，絕對無記者提及的事宜，並指事件涉商業行為及相關考量，無法具體回應。

「索菲亞國際」則未有回覆。

記者到訪「冠源有限公司」的辦公室，地址為Red Mr的登記地址。（梁祖饒攝）

保加利亞外交部：政策已取消 無法申請入籍

《香港01》向保加利亞外交部查詢，外交部回覆稱有關投資移民「快證」政策已取消，由於相關移民「快證」條例已取消，李生是無法用該政策申請入籍。

警方回覆稱在2月15日接獲一名內地男子報案，稱在網上平台認識一間移民顧問公司，聲稱能夠協助報案人申請投資移民，報案人先後轉賬合共約280萬元，其後該公司失去聯絡懷疑受騙，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由東區警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。