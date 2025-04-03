新投資移民計劃收918宗申請　最多來自非洲畿內亞比紹佔逾44%

政府去年三月推出「新資本投資者入境計劃」，截至今年二月底合共已接獲918宗申請，當中44.6%、410個申請是來自位於非洲西部，北鄰塞內加爾、西鄰大西洋，漁業資源豐富的畿內亞比紹的外國國民或已取得外國永久性居民身份人士，其次則為太平洋島國的瓦努阿圖有250人。



政府指，若接獲的申請全數獲批，可為本港帶來270億港元資金。



幾內亞比紹首都比紹（新華社圖片）

入境處已正式批341人來港 若申請全數獲批可帶來270億元資金

根據財經事務及庫務局向審議本年度預算案特別財委會提交的書面回覆，投資推廣署截自計劃推出至今年二月為止，接獲的審查申請共有918宗，當中有29宗來自澳門居民及台灣華籍居民，餘下889個申請則來自外國國民或已取得外國永久性居民身份人士。投資推廣署已批出的申請有868宗，入境處接獲的入境申請則有855宗。而入境處已正式批准341名申請人入境本港，當中逾280人已來港。政府預計如接獲的申請全數獲批，可為本港帶來逾270億元資金。

來自加拿大的申請有26宗（資料圖片）

而在889個來自外國國民或已取得外國永久性居民身份人士的申請中，畿內亞比紹有410宗、瓦努阿圖有250宗，之後依次是第加拿大26宗、澳洲25宗、匈牙利14宗、新西蘭13宗、新加坡的12宗和南韓的10宗。之後的還有包括聖基茨和尼維斯、美國、希臘、英國、日本、愛爾蘭、德國、意大利等地。

財庫局又指，截至2025年2月底，入境處所接獲的入境申請當中，並沒有申請被拒。政府又已檢視計劃，並於今年3月實施優化措施放寬符合淨資產規定的要求及容許透過家族投資控權工具或於其下家族特定目的實體持有獲許投資新資產。

投資推廣署署長劉凱旋

約150間家族辦擬來港

另外，投資推廣署的家族辦公室團隊 (專責團隊 )為有意到港發展的家族辦公室及超高淨值人士提供一站式支援服務，專責團隊自2021年6月成立至2025年2月底已協助超過160間家族辦公室在港設立或擴展業務，當中包括95間於2024年在港設立或擴展業務的家族辦公室，另有約150間家族辦公室表示正準備或已決定在港設立或擴展業務。