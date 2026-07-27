日軍在二戰期間，於港島中部寶雲山山頂興建「忠靈塔」，並在基座埋下軍刀作「御鎮物」，但到香港重光時仍未建好，1947年被港英政府炸毀，餘下基座。1951年基座上建成豪宅金馬倫大廈。周大福企業相關人士在2023年以50億元購入金馬倫大廈屋地重建，但基座拆卸工程因要考古而暫停，當局在2025年7月發掘到埋藏80年多金屬軍刀、石碑及木器殘件。

《香港01》發現，今年5月屋宇署已批出「展開工程同意書」，部份地基已被填平並拆除，重建正式開綠燈。至於軍刀，古蹟辦並無對外公布任何相片，發展局指，持牌考古人員現正進行相關工作，完成報告並獲古蹟辦接納後會上載到網頁，適時會交代出土物的處置安排。



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「忠靈塔」基座以花崗石鞏固，塔身使用鋼筋水泥建造，設計高80米，在香港重光時仍未建好。（香港歷史研究社提供）

基座以花崗石鞏固 面積3000呎

位於港島中部寶雲山山頂馬己仙峽道30至38號，原本是1951年建成金馬倫大廈，樓高三層，每層有三個單位。大廈地底基座是日軍在二戰期間 ，在1942年為紀念陣亡士兵興建的「香港忠靈塔」。

「忠靈塔」基座以花崗石鞏固，面積達3000平方呎，塔身使用鋼筋水泥建造，設計高80米，會刻上漢文篆書「忠靈塔」三字，但在日本投降時，只建至「塔」字稍高一點的位置。

屋宇署2026年5月批出「展開工程同意書」，拆地基終於開綠燈。記者在7月到場視察，「忠靈塔」地基部份已被填平並拆除。（黃偉民攝）

屋宇署2026年5月批出「展開工程同意書」，拆地基終於開綠燈。記者在7月到場視察，「忠靈塔」地基部份已被填平並拆除。（黃偉民攝）

奠基時藏軍刀作「御鎮物」

基座奠基時有埋藏日軍軍刀，根據日佔時期的《香港日報》及《香島日報》報道，這把刀是「御鎮物」。

到日本戰敗投降，二戰結束、香港重光時，「忠靈塔」仍未建好。港英政府在1947年以爆破方式炸毀「忠靈塔」，只有基座仍獲保留。豪宅「金馬倫大廈」就建在基座上，古蹟辦將基座列為「具考古研究價值的地點」。

港英政府在1947年以爆破方式炸毀「忠靈塔」，只有基座仍獲保留。（政府檔案處）

1947年3月1日《士蔑報》（The Hongkong Telegraph）報道炸毀「忠靈塔」。（士蔑報）

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2023年周大福家族50億向錫礦大王收購

這幅連基座的土地，原本由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有。《香港01》在2023年獨家報道，陸佑家族以公司轉讓方式，作價約50億元轉讓予周大福企業相關人士，上述屋地的價格當時為香港有史以來第三高。

新業主在2024年起拆卸金馬倫大廈，準備重建成四幢兩至三層高的獨立屋，可見樓面面積約4.9萬平方呎，但地基就一直未有拆卸。

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2025年掘出軍刀、石碑、木器殘件

古蹟辦：適時交代

在2025年7月，基座發現埋藏超過80年的金屬軍刀、石碑及木器殘件。發展局指持牌考古人員現正進行相關工作，完成報告並獲古蹟辦接納後會上載到網頁，適時會交代出土物的處置安排，目前古蹟辦並無對外公布任何軍刀的相片。

「忠靈塔」地基因為要發掘文物之前一直未獲准拆卸，《香港01》發現屋宇署2026年5月批出「展開工程同意書」，拆地基終於開綠燈。記者在7月到場視察，「忠靈塔」地基部份已被填平並拆除，現場擺滿鋼筋及工程物料。

忠靈塔構想圖。

未達評級歷史建築門檻

古蹟辦稱對申請人在基座上蓋發展並無異議，因為「忠靈塔」在日本投降時仍未竣工，主體建築尚未落成已被炸毀，改建成金馬倫大廈時，曾對基座作出不同程度的改動，影響其原真性，未達評級歷史建築的門檻。

日軍在二戰期間，曾計劃在香港動植物公園興建香港神社。（香港日報）

動植物公園「香港神社」或藏另一軍刀

日佔時期除了「忠靈塔」有擺放日本軍刀外，日軍在香港動植物公園計劃興建「香港神社」時，曾稱會埋藏日本軍刀，至今未被發現。

香港動植物公園。（資料圖片／黃煦緻攝）

忠靈塔重建開綠燈 基座掘出日軍軍刀正拆卸 周大福家族50億購入

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