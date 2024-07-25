山頂馬己仙峽道50億屋地批建4幢豪宅　上年呎價10萬易手

屋宇署昨公布，今年5月批出14份建築圖則，其中港島5份、九龍2份及新界7份。上述批出的圖則包括9項住宅及商住發展、1項工廠及工業發展，以及4項社區服務發展。當中，最矚目為山頂馬己仙峽道屋地，獲批建4幢豪宅，上述屋地於2023年以50億元由財團購入，買家包括周大福（1929）企業高層。



獲批可興建4幢豪宅的屋地為山頂馬己仙峽道30至38號項目，獲批建4幢2至3層高，各連一層低層地下等豪宅，可建總樓面約48,772平方呎。

翻查資料指，上述屋地原先由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有，而項目於上年獲財團以50億元購入，以買賣公司形式易手，每呎樓面價約10.42萬元。

陸佑家族成員2月份辭任董事

上述馬己仙峽道屋地業主為CAMERON INVESTMENT HOLDING LIMITED，原本公司董事包括家族成員陸貴蓮及另外兩位人士，不過該批人士在2023年2月份已經辭任董事職位。據最新資料顯示，最新擔任上述公司董事的人士包括劉皓之（LAU KENNETH）及陳健生（CHAN KIN SANG）。

山頂馬己仙峽道30至38號地皮，現為金馬倫大廈，1951年建成。（網上圖片）

周大福、內房漢港控股高層成新任董事

據了解，劉皓之為周大福企業有限公司總經理，在企業融資，房地產和私募投資方面擁有20年的經驗。至於另一位公司董事陳健生則為內房企業漢港控股（1663）的非執行董事、亦為漢港控股主席汪林冰的甥侄及執行董事汪磊的表兄。

漢港控股原名漢港房地產集團有限公司，專注中國二、三線城市房地產開發，總部位於香港。

有機會以合資形式買入地皮

由於馬己仙峽道30至38號屋地的業主，公司董事包括兩家企業的高層人員，不排除是次由兩家企業以合資形式買入該幅馬己仙峽道屋地。

馬己仙峽道30至38號屋地位於山項，私隱度極高，並享維港全海景。（資料圖片）

成交造價創本港屋地有史以來第三高

項目現時為金馬倫大廈，早於1951年建成，樓高3層，設有3類戶型，面積約1,800至2,300平方呎。據了解，上述項目早於2019年委託測量師行放售，當時叫價曾達50億至60億元，惟之後被收回。

上述屋地當時成交造價為本港屋地有史以來第三高，排首位仍然是壽山村道39號屋地，由華潤置地2018年向周壽臣家族後人購入，作價逾59億元，樓面呎價約8.6萬元。其次為山頂何東花園，2015年由「重慶李嘉誠」張松橋向何東後人購入，作價51億，張松橋其後將之重建成兩幢超級洋房。

新世界烏鴉落陽「鬼屋」批建4幢32層商住樓

新世界發展（0017）持有的粉嶺北烏鴉落陽土地同月亦獲批建4幢樓高32層的商住物業，並採組裝合成建築法，總樓面逾111萬平方呎，估計可提供約2,000伙住宅。

早於2002年，新世界已故創辦人「彤叔」鄭裕彤或相關人士以3億元購下現址逾35萬呎地。新世界冀建更大規模的住宅項目，惟遭城規會申請拒絕，最終項目2005年起動工，建成丟空以久的低密度「鬼屋」。

於2022年疫情期間，新世界借出地皮作社區隔離設施，而上述地皮亦已落實原址換地，據悉將以標準補價完成契約修訂，若以去年市場估計補價約35億元計，即折合每方呎樓面地價約3,100元。

位於上水烏鴉落陽的「鬼屋」。（歐嘉樂攝）