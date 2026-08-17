電動車充電樁承辦商10屋苑2億元工程疑爛尾　環保署付2700萬資助

環保署推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人屋苑停車場安裝充電樁等設施。《香港01》發現承辦商「保德」有10個屋苑充電樁工程未完工，部份工程拖延將近一年，合約總金額高達2億元，至少已收取2,700萬元資助。有兩個屋苑曾報警求助，有屋苑更換承辦商。「保德」的前董事黃鎮坤被入稟追討超過1000萬元的借款。

「保德」管理層今年4月更換，稱前董事黃鎮坤團隊涉挪用款項逾1000萬元，在5月報警。環保署稱「保德」有10個工程未完成，有6個屋苑正考慮是否終止工程合約或重新招標。



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麗港城第1及4期停車場工程未依時完工，只有少量位置安裝刀掣蓋面。（梁祖饒攝）

環保署2020年推出「EV屋苑充電易資助計劃」，合共注資35億元，資助私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，資助上限為每個車位3萬元或整個屋苑1500萬元，以較低者為準。

有工程拖延一年 已發2700萬資助

《香港01》早前揭發承辦商「保德營造工程」，在藍田麗港城的安裝充電樁工程「爛尾」，但原來問題遠不只一個屋苑。記者調查發現，「保德」承接了21個屋苑充電樁工程，合約總金額高達2億元，有10個屋苑工程未能準時完工，部份拖延將近一年，已發放共2700萬元公帑資助。據了解，未完工屋苑包括藍田麗港城、大角咀港灣豪庭、沙田曉翠山莊、屯門綠怡居、馬鞍山嘉華星濤灣、馬鞍山聽濤雅苑、大埔天賦海灣、紅磡海逸豪園及屯門青山別墅等。

麗港城第1及4期停車場工程未依時完工，只安裝了部份電線槽，最主要的電纜及電箱仍未安裝。（梁祖饒攝）

屬環保署認可承辦商 居民批無把關

多個涉事屋苑的居民對《香港01》記者說，工程拖延對他們很困擾 ，擔心重新招標要再夾錢。他們認為環保署既然批資助，就應該要把關。「保德」當時仍是環保署認可承建商之一，至今年7月才從名單剔除。

先從藍田麗港城說起，麗港城第1、4期停車場工程涉及973個車位，工程在2025年9月開展，預計2026年6月完工，但現時只是完成了約8%，記者到現場觀察，只是安裝了電線槽，最重要的電纜及電箱都未裝。

麗港城第1、4期停車場工程合約總金額約4,145萬元，環保署資助約934萬元，剩餘由業主攤分，每名業主要付2.8萬元。屋苑在2025年12月支付20%款額，即829萬元予「保德」，當中有179萬元屬環保署資助。

「保德」在2026年4至6月期間，向多個屋苑發信稱團隊有挪用資金行為，暫停董事黃鎮坤職權。（讀者提供）

保德稱團隊涉挪用資金 董事黃鎮坤停職

顧問公司及屋苑在2026年1月及2月，先後發兩過封警告信及律師信，並向環保署投訴。環保署有召開會議，「保德」稱屋苑無即時發放20%合約金額，影響前期採購及人手安排，又指物料價格上漲，按原方案會虧損500萬元，要求接納更改方案，否則會放棄工程。

「保德」在4至6月期間再向多個屋苑發信，稱管理團隊有挪用資金及貪腐行為，暫停涉事董事黃鎮坤的職權，「保德」聲稱會繼續推進各屋苑項目。但「保德」在6月3日業主大會中又改口，稱因資金流轉問題，無法繼續工程。

麗港城稱已報案 交業委會及居民議決

麗港城在6月底報警，警方稱在6月26日接獲麗港城管理公司報案，指承辦商未有履行合約完工，案件暫列「求警調查」，暫未有人被捕。麗港城管理公司稱已經報警備案，暫不便作出詳細回應，將交由業委會及居民作最終議決。

「保德」董事黃鎮坤（右）涉挪用資金，被暫停其職務。「光電動能」為「保德」股東之一，吳克耀（左）為「光電動能」董事。

黃鎮坤、光電動能遭追討千萬元

記者在7月14日成功聯絡被停職的「保德」董事黃鎮坤，當提及他為「保德」董事及「光電動能」股東，他稱正在開會後便掛線。黃鎮坤其後無再聽電話，也沒回應文字查詢。

截至今年7月14日 ，根據查冊資料，黃鎮坤仍為「保德」董事及另一公司「光電動能」的股東，「光電動能」持有「保德」49%股權。黃鎮坤及兩間「光電動能」相關公司，曾被投資者入稟追討約1000萬元，涉及港灣豪庭充電樁項目貸款。

「光電動能」在官方網頁曾發聲明，於4月與「保德」董事局決議，正式結束合作關係，屋苑充電樁工程都與他們無關。記者向黃鎮坤查詢後，官方網頁其後也無法連上，他在9日後，即7月23日辭去「保德」董事身份。

港灣豪庭工程未依時完工，大部份車位安裝了刀掣蓋面，但最主要的電纜及電箱則未有安裝。屋苑已與「保德」解除合約，並獲批准重新招標。（梁祖饒攝）

港灣豪庭管理處外有展示安裝充電樁柱後的車位。（梁祖饒攝）

港灣豪庭已解約 獲准重新招標

「保德」另一個充電樁工程在大角咀港灣豪庭，在2025年8月開工，預計在今年6月完工，涉及615個車位，合約總金額為1507萬元。港灣豪庭在工程期間，同樣發過三封延誤警告信，並向環保署投訴。屋苑發通告指「保德」已無能力營運任何工程，只是重聘一位員工跟進工程。

記者發現港灣豪庭停車場除安裝電線槽外，也有在部份位置安裝刀掣蓋面，用作阻隔充電器電流。管理處外也有車位用作展示充電樁安裝後的情況，但最重要的電纜及電箱則未見到。相較麗港城幸運的是，港灣豪庭仍未支付「保德」任何費用，若「保德」2027年內仍未完工，屋苑就不符合資格取得資助。

法團在今年6月決定與「保德」解約，並獲環保署批准重新招標。港灣豪庭法團稱事件可能引發司法程序，未能作進一步回應。

屯門綠怡居工程已完成90%，正安裝電纜及電箱，管理處稱「保德」預計8月底完工，但工程拖延將近一年。（讀者提供）

綠怡居拖近一年 稱8月底完工

當中獲962萬元全數資助的屯門綠怡居，預計在2025年9月完工，至今工程完成約90%，拖延將近一年，最新通告表示會在8月底完成工程。

獲1279萬元資助的沙田曉翠山莊的南、北停車場，原定在2025年12月完工，南停車場今年7月剛完成工程，北停車場進度只有約20%，拖延近8個月。「保德」在4月曾以中東戰火為由，稱電纜材料有物流延誤，曉翠山莊同月都有報警，並在7月從南停車場完工資助，扣減10萬元作延期違約金。

「保德」在4月曾以中東戰火為由，稱電纜材料有物流延誤，工程會受到影響。（讀者提供）

「保德」在馬鞍山同樣有兩個未完成工程，為聽濤雅苑及嘉華星濤灣。聽濤雅苑在5月底有發通告，稱工程完成度不足5%。管理公司稱沒有向工程承辦商支付任何費用，會持續跟進計劃進展。

在嘉華星濤灣網上討論區，有居民稱工程原定在2025年8月底完成，拖延到2026年4月仍未完工。有居民更指在業主大會得知工程保險合約過期，顧問公司反向法團索償，引起居民鼓譟，管理公司稱一直與承辦商跟進。

「光電動能」由董事黃鎮坤等人管理，佔「保德」股權49%。「光電動能」在官網稱於4月與「保德」正式結束合作關係，屋苑充電樁工程都與他們無關。（光電動能網頁）

大股東稱團隊隱瞞與大判關係

「保德」過往由佔股權49%的「光電動能」董事黃鎮坤等人管理，但今年4月揭發挪用資金等問題，佔51%股權的「香港靖惠投資」接手管理。「香港靖惠投資」一方接受《香港01》訪問，自稱是來自北京的投資者，在2025年投資3000萬元，並取得「保德」過半股權。

「香港靖惠投資」稱「光電動能」董事，先分判予親友開設的大判公司，支付約1500至2000萬元款項，但隱瞞關係，再判給真正做工程的「二判」，「二判」只收到300萬元，其他逾千萬的款項去向不明。

接手「保德」的管理層稱，「光電動能」前董事吳思緯曾同時代表大判公司「力盛營造」簽署（右），簽名與吳思緯在公司註冊處簽名（左）相似，在5月已報警處理。

「光電動能」前董事曾代表大判簽名

他們提供部份合約簽名，稱「光電動能」前董事吳思緯曾同時代表大判公司「力盛營造」簽署，簽名與吳思緯在公司註冊處簽名相似，「香港靖惠投資」稱在5月已報警處理。他們稱現時僅依靠已完成工程取回的資金，再投入到其他工程。

翻查最新資料，「光電動能」董事為黃鎮坤及吳克耀，吳克耀在今年5月才成為董事，有兩名董事在同月辭任，包括吳克耀兒子吳思緯。記者再聯絡「光電動能」董事等人查詢事件，但未有人接聽。

警方稱在5月接獲「保德」報案，指兩間外判公司未履行充電樁工程合約，案件暫列「求警調查」，交由沙田警區刑事部跟進，暫未有人被捕。

港灣豪庭工程未依時完工，屋苑已與「保德」解除合約，並獲批准重新招標。（梁祖饒攝）

環保署：已發放資助不會再發放

環保署稱「保德」共承接21個屋苑工程，11個屋苑已完工，餘下10個屋苑工程未完成，有6個屋苑正考慮是否終止工程合約或重新招標，有兩個項目工程繼續，有兩個項目正商討具體工作安排。

環保署稱付款安排是由屋苑與承建商的合約安排，署方只是按完成階段發放資助，若出現延誤，屋苑要每兩個月交報告解釋，署方會提供協助，現已安排人員專責跟進，已發放的資助不會再重新發放，並容許一次重新招標，若屋苑放棄工程須退還資助給政府。

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