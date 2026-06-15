電動車｜麗港城充電基礎設施安裝工程爛尾　每車位業主曾夾2.8萬

電動車日漸普及，不少屋苑透過「EV屋苑充電易資助計劃」安裝充電基礎設施，不過，藍田麗港城卻在有資助下，每名車位業主仍需付約28,000元的安裝費，更甚的是承建商「保德營造工程有限公司」以不同原因停工，在工程擬定完成前的4個月，完成進度亦僅有8%。



工程最後出現「爛尾」，至本來的完工日（6月5日）仍無法完成，是目前唯一在合約到期日仍無法完工的資助項目。



藍田麗港城（資料圖片/馮國良攝）

麗港城第1及4期車場共有973個車位 申政府充電易資助計劃

麗港城自去年9月起，於第1及4期安裝車位安裝電動車充電基礎設施，預計於今年6月5日完工，工程的承辦商為「保德營造工程有限公司」。麗港城第1及4期車場共有973個車位，涉及的資助額930萬元（9,337,811.9元）。

受惠於政府的「EV屋苑充電易資助計劃」，業主可獲費用資助，每個車位最多3萬元或每屋苑上限1,500萬元。由於麗港城四期共有1,563車位，攤分後每個車位資助額為9,600元，第1及4期每名車位業主需付約28,000元。不過，如此貴的安裝費卻換來「爛尾」，在合約到期日仍無法完工，引來業主不滿。

麗港城透過「EV屋苑充電易資助計劃」安裝充電基礎設施。

承辦商指安裝公司工作態度緩慢 原定完工前4個月僅完成8%工程

麗港城管理服務中心於擬定完工當晚召開會議，提到承辦商保德營造工程曾出現不同原因等理由而停工，承辦商曾於去年底的一個會議上解釋，因聘用上一間安裝公司並沒有履行合約承諾及工作態度緩慢，再加上沒有根據「保德」的指示進行而影響工程進度，至今年2月，經顧問公司視察工程進度，認為工程當時只完成8%。

承建商曾稱因內部涉出現詐騙 致所有工程停頓

至今年4月，麗港城管理服務中心與「保德」及環境保護署召開會議，「保德」表示公司內部涉嫌出現詐騙事件，並將會聯同律師報警備案。由於前任行政總裁失蹤，導致公司銀行賬戶資金無法調動，暫無法支付分判商款項，導致所有屋苑工程全面停頓。直至6月，中心收到信件，承辦商表示會儘快落實恢復工程方案。

業主要求終止工程並要求退回款項 不再安裝

會議上，有業主表示，每戶集資28,000元已十分昂貴，且工程已過期無法交貨，強烈建議終止工程並要求退回款項，不再安裝；亦有業主指，若取消工程，應立即退回已集資的 項目；若繼續， 「保德」必須給予確實的完工期，而非無止境拖延。

麗港城管理服務中心於擬定完工當晚召開會議，商討解決方案。

鄧家彪接求助 批評承辦商代表態度惡劣且極不專業

立法會議員鄧家彪出席會議，他表示在過去數月，業主委員會及管理公司確曾主動就承辦商「保德」的工程延誤問題向他求助，他曾參與在環境保護署的灣仔辦事處與「保德」的代表召開會議，認為其代表的態度惡劣且極不專業。

鄧家彪指，對方以原材料價格上漲及需更改工程設計為由解釋延誤；但當工程顧問質問其為何從未提交書面申請更改工程設計時，對方則無法正面回應。

環保署證屬唯一到期日無法完工資助項目

鄧家彪亦向環境保護署查詢，是否有屋苑因原材料價格急升而導致電動車充電設施工程延誤、中斷甚至「爛尾」，當時政府官方回覆是「沒有」。他指，環境保護署本周向他證實，麗港城是眾多資助項目中，唯一一個在合約到期日仍無法完工。