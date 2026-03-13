日出康城領都車場風波｜特別業主大會通過恢復電動車充電樁工程

將軍澳日出康城「領都」停車場加裝電動車充電基礎設施，停車場車位業主要為每個車位繳付2.1萬元，加上屋苑要增加屋苑管理費，引發部份業主不滿，於今年一月底議決通過撤銷，並重新招標供應和安裝電動車充電基礎設施合約。



領都業主附屬委員會今日（13日）發通告，引述一月底大會的授權票簽署人指，誤以為當日是反對管理費，「並不知自己被用作反對EV工程」。業委會今晚舉行特別業主大會，共有616名業主出席，最終以84.7%贊成票通過恢復加裝工程。



領都業主附屬委員會舉行特別業主大會，最終以84.7%贊成票通過恢復加裝工程。（領都居民提供）

領都申請環保署「EV屋苑充電易資助計劃」，在屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，獲1,500萬元資助，但不足以應付工程所需開支，因此855個車位業主，需為每個車位付2.1萬元，共集資1,800萬元。特別業主大會去年10月議決，通過將供應和安裝電動車基礎設施工程合約的標書，授予獲選承建商「大成環境科技拓展有限公司」。

然而，有非駕駛電動車的車位業主不滿「被夾錢」。今年一月底，有業主透過收集5%的聯署召開特別業主大會，最終通過撤銷及重新招標供應和安裝電動車充電基礎設施合約的議程，並且撤銷2026年度增加住宅和停車場的管理費。

領都業主附屬委員會舉行特別業主大會，最終以84.7%贊成票通過恢復加裝工程。（領都居民提供）

領都業主附屬委員會今日（13日）舉行特別業主大會。其發出的新聞稿提及，1月底的會議出現爭議，又指有大量授權票的簽署人事後表示，誤以為是就反對管理費議題投票，「並不知情自己被用作反對EV工程」。通告又指，住宅業主當日被納入投票，與原本「車位業主決定車場工程」的原則不符，引起居民關注。

有參與今日大會的居民向《香港01》表示，其中一項議程為撤銷一月底的議決、並恢復去年10月通過的工程方案，最終以84.7%贊成票通過，贊成業權分數為492,924，反對則為89,071。換言之，原承辨商「大成環境科術拓展有限公司」將按原有合約條款全面恢復及進行餘下的工程。

其中一項議程為撤銷一月底的議決、並恢復去年10月通過的工程方案，最終以84.7%贊成票通過，贊成業權分數為492,924，反對則為89,071。換言之，原承辨商「大成環境科術拓展有限公司」將按原有合約條款全面恢復及進行餘下的工程。（領都居民提供）

另一項議程，是因應一月底特別業主大會的召集人及其團隊，「於會前及會議期間發表的具誤導性言論，導致在場業戶在不實訊息的影響下對當日作出的議決所產生的賠償責任，保留追究責任的權利」。最終贊成業權分數為461,212，反對則為101,499，以近82%贊成票通過。