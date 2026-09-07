台灣2.34億元騙案｢疫苗掮客｣李易儒　疑潛逃香港後仍更新本港公司

台灣慈濟基金會3,000萬美元（2.34億港元）疫苗詐騙案疑犯李易儒，正被台中地檢署通緝。他被指是主腦，台灣法務部調查局近日公開更多資料，顯示他早在2025年8月可能潛逃到香港。

《香港01》發現，李易儒早在2011年，在香港和英國成立名為「Pindao」的公司，公司並無中文名。他潛逃香港後，本港註冊公司仍有運作及更新文件，查冊可看到他以「Richard Lee」之名簽名。



台灣調查局將李易儒列為外逃追緝對象。（台灣法務部調查局網站）

2011年李易儒（LEE I-Ju）分別在香港和英國註冊成立「Pindao Intl Group Limited」及「Pindao International Limited」，以台灣護照登記，報住台中市南屯區。香港公司無太多公開資料，而英國公司登記的業務性質為咖啡、茶、可可及香料批發。

香港公司於2014年1月改名為「Pindao Group Limited」並營運至今，李易儒一直是唯一董事及唯一股東；英國公司則於2015年撤銷註冊。兩地公司的註冊地址，均為秘書公司地址。

辦案人員在疑犯的豪宅查扣158公斤黃金條，還有大批現鈔。（台灣法務部調查局）

新冠疫情期間，全球疫苗短缺，當時在野的國民黨、民眾黨，批評執政的民進黨採購疫苗不力、不願與中國大陸合作等。而民進黨籍時任疫情指揮中心指揮官陳時中，不斷提醒當時有許多「疫苗掮客」，若沒有正式獲得廠商授權，都很有可能受騙，同遭在野黨批評為政府阻撓民間自行採購疫苗。

根據台中地檢署發布的案情，2021年李易儒涉嫌假冒「美國慈濟青年」身份，自稱「Richard Lee」，接近台灣慈濟基金會高層謊稱鴻海、台積電均透過李易儒協助採購疫苗，聲稱有特殊渠道可協助採購500萬劑復必泰疫苗，最終涉嫌向慈濟詐得約3,000萬美元。

案件於2026年8月曝光，9月6日台灣更新通緝令詳情，指李易儒可能於2025年8月21日潛逃到香港。

李易儒潛逃後仍有更新香港公司註冊文件，2026年3月仍有簽名。他一直用英文名「Richard Lee」簽署。（公司註冊文件）

根據香港公司註冊處紀錄，李易儒潛逃後，仍有更新註冊文件，2026年3月仍有簽名。翻查多年文件，他一直用英文名「Richard Lee」簽署，與台灣檢方公布的案情相符。

台灣檢方發現，李易儒詐騙後將鉅款層層轉匿，甚至涉嫌提領高達9億元新台幣現金，購買多達232公斤黃金，並將其中9,308萬元新台幣現金及158.8公斤黃金，藏匿在另一疑犯、與宗教團體「互道」師父李世宗夫妻位於台中的豪宅。

辦案人員在疑犯的豪宅查扣158公斤黃金條，還有大批現鈔。（台灣法務部調查局）