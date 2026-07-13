港人成台灣詐騙車手｜剖白從求職到入獄經歷　告誡勿信高薪兼職

香港人被誘騙到緬甸、柬埔寨等地的詐騙園區從事非法工作的報道並不鮮見，但原來台灣亦詐騙集團的目的地之一，台媒時有在台擔任「車手」的香港人被捕的報道。「車手」即詐騙集團最前線，負責收取騙款、提取現金的跑腿。《香港01》分析台灣法院判決書，發現去年有262宗港人在台涉詐欺罪被定罪，今年上半年就有185宗。在台灣被判罪成、服刑完畢的港人阿明（化名）和Ken（化名），接受《香港01》訪問，詳述在香港求職被騙到台灣的經過。

阿明在2023年被捕，據他觀察，是首批被台灣詐騙集團招攬做車手的香港人，他今年出獄後因再遭到新受害人而再被捕，他說在看守所、監獄，看到愈來愈多香港人。

Ken則在羈押期間感染超級細菌，一度延誤送院，最後要做三次手術，他的特區護照和證件在詐騙集團手中，令他出獄後就診困難。



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2025年5月，30多歲的香港人Ken在台灣彰化被捕。彰化警方向傳媒提供當時片段。（彰化警方圖片）

Ken：14項罪成 1罪服刑完畢

2025年5月，30多歲的香港人Ken在台灣彰化被捕。他因為幫台灣詐騙集團做「車手」，即做負責收錢，或到櫃員機提款的跑腿，最終被判14項罪名成立。

彰化警方當時向傳媒發放他被捕的片段，還有被捕前他搭車下車，步行到便利店的畫面。他當時因為被警方放蛇被捕的這一條「詐欺取財未遂罪」判監10個月，已經服刑完畢。

2025年5月Ken被捕後，彰化警方向傳媒發放他涉嫌擔任「車手」取錢的閉路電視片段。（彰化警方圖片）

稱墮求職騙局到台灣

Ken早前接受浸會大學新聞系學生記者《新報人》訪問，亦在網上分享在台灣的牢獄生涯，表示是在香港墮入求職騙局，被騙到台灣。

他之後接受《香港01》訪問，詳述經過：「是從去年初開始，經朋友介紹，有去過香港一個商場附近、朋友公司附近正式面試，之後簽合約，上了幾堂教學課，學怎麼用公司的app，然後他們就給錢我，買機票來台灣。」

港人Ken在香港簽署的合約，顯示僱主「卓越信託投資管理有限公司」並無在香港或台灣註冊，台灣財政部曾警告合約上列出的公司「元永雄」涉及投資騙案。（受訪者提供）

日薪2000台幣 另加1%佣金

Ken向記者提供簽署的「合約」，僱主聲稱是三間台灣公司在香港共同營運的投資企業，工作性質是「外派專員」，負責送禮、交文件，日薪2,000元新台幣（折合約492港元），客戶成功「儲值」還有1%佣金。

之後他就從香港飛台中，入住公司安排的酒店，就開始上班。最初送禮物給「客戶」，之後負責收取現金，亦有幫同集團的人在櫃員機取錢。大約兩星期後，被警方放蛇執法拘捕。

彰化警方向傳媒公開Ken向投資騙局受害人傳送的對話截圖，聲稱投資騙局是與「國安單位」合作，需要保密，而受害人則傳送已準備80萬元新台幣現金。（彰化警方圖片）

未有合併刑期

翻查台灣法院的判決書，他另外有13項「三人以上共同犯詐欺取財罪」罪成，分別判監1年至1年8個月，合共罰款24.4萬元新台幣（折合約6萬港元）。由於Ken正在上訴，未有合併總刑期。

Ken曾被羈押在彰化看守所圖中的舊址。彰化看守所因設施不足，已於2026年3月搬遷。（聯合報系圖片）

彰化看守所染疥瘡

Ken最初被羈押在彰化看守所，腳踭感染疥瘡，多次要求看醫生、入醫院，但都不批准，「羈押開始進去，第一天開始身體不同的地方就開始發炎，我的腳是在腳踭下面一點點，腫了一大塊，我想處理傷口裏面的膿，裏面的瘀肉應該都要處理。」

「看守所還是說第一次看醫生，先試吃藥。我說我會付錢，我叫家人付，但他們都不讓，就說我沒有錢付。腫到已經爆開了，如果不處理，把裏面的膿、爛肉擠出來的話，可能會腐爛。同房一個越南人，就用口罩裏面那支鐵絲，將傷口慢慢切開，然後把裏面的膿和爛肉擠出來。」Ken哽咽地說。

Ken曾被羈押在台中看守所。（聯合報系圖片）

台中看守所染超級細菌

後來他因為上訴，轉到台中看守所，因為感染超級細菌有併發症，導致顱內水腫發膿，左眼腫脹，亦拖了十日才送到台中的中國醫藥大學附設醫院做緊急手術。

「先清了鼻子裏面的膿包，腦下醫生說太接近腦部，所以暫時會嘗試，用藥物去控制。」Ken之後要做多兩次手術，此時首罪判決下達，他就轉到台中監獄服刑。記者翻查台灣法院判決書和文件，有記錄他需要做手術的情況。

位於台中的中國醫藥大學附設醫院。（聯合報系圖片）

失護照 交保期間求診困難

Ken在2026年初出獄，但仍有其他官司在身，被禁止離開台灣。由於他的特區護照和香港身份證，在台灣詐騙集團手中，目前處於「無證」狀態，令求醫、複診都很困難。

在台灣身陷囹圄，要監禁，亦要面對健康惡化，Ken提醒其他香港人，不要墮入求職騙局，亦不要貪圖賺快錢成為詐騙集團一員：「我不希望再看到有香港人，以為有工作機會，或者明知道是詐騙，但覺得可能每天有一萬幾千元，覺得也不會判很重，台灣這麼大能跑得掉，不要有這種僥倖心態。」

Ken的家姐Betty（化名）接受《新報人》訪問，講述她當時飛到台中照顧弟弟到情況，稱住院40日，做上次手術，用了差不多100萬元新台幣（約25萬港元）。

Ken的姐姐Betty說，香港入境處有詢問Ken的情況。（童卓民攝 / 浸會大學新聞系學生刊物《新報人》圖片）

2023年6月，香港人阿明（化名）被台北警方拘捕，當時他正在台北一幢住宅大堂，收取一名「投資者」的225萬元新台幣現金。（台北警方圖片）

首批港人車手阿明：收同一受害人800萬台幣

2023年6月，香港人阿明（化名）被台北警方拘捕。當時他正在收取一名「投資者」的225萬元新台幣現金，他此前亦收過同一人609萬元新台幣現金，兩次合共834萬元新台幣（約205萬港元），後來這些都證實是詐騙集團收取的騙款。

阿明最終有五項「詐欺罪」成，分別判監1年4個月至2年，合併刑期3年6個月。

阿明被捕時，台北警方現場發現有偽造的投資公司文件、印章、發票和工作證。（台北警方圖片）

朋友介紹赴台「收賭資」兼職

他接受《香港01》訪問說，當時在香港經朋友介紹，到台灣做「收賭資」的短期兼職，日薪3,000至5,000港元，聲稱並不知道是詐騙集團，「那時候朋友介紹我來做，收賭資，賭場那些錢。我朋友說名義就是旅遊，做兼職。」

阿明2026年4月假釋出獄，類似香港監禁的行為良好可獲扣減三分一刑期，但台灣警方又找到與他案件有關的新受害人，他再被起訴，再次被羈押在台北看守所，之後獲准保釋，但禁止離開台灣。

阿明2023及2026年兩度被羈押在台北看守所。（聯合報系圖片）

「最心酸台北監獄遇香港朋友」

據阿明觀察，他2023年被捕時，他是最早一批「香港人車手」，「那時看守所裏面，沒有什麼香港人。」不過他在獄中發現，入獄的港人愈來愈多，2026年再次被捕時，他在看守所羈押期間，就見到很多香港人，「我看到真的有很多香港人，台北監獄、台北看守所也有很多。最多的外籍是馬來西亞人，其次就是香港人，一個舍房，一定有幾個香港人。」

「最心酸的，是我在台北監獄見到我認識的香港朋友。」阿明告誡說，「如果有什麼名義去外地工作，一定不要去，就是不要貪心，很多都是貪心才中招。」

港人成台灣詐騙車手｜剖白從求職到入獄經歷 告誡勿信高薪兼職

《香港01》根據台灣法院判決書統計，去年香港人在台灣因「詐欺罪」被定罪個案有262宗，其中「車手」去年有180宗，三年間急升七倍。曾處理港人「車手」案件的台灣律師指，近年有詐騙集團，將投資詐騙的香港人受害者，誘騙到台灣變成「加害者」當「車手」。香港警方無備存誘騙港人到台灣從事詐騙的拘捕數字。【詳見另稿】