謊稱協助採購復必泰疫苗詐騙2.3億　台｢疫苗掮客｣潛逃香港遭通緝

新冠疫情期間，全球疫苗短缺，台灣的慈濟基金會因採購疫苗遭詐騙高達3000萬美元（折合約2.3億港幣）。案中其中一名主腦李易儒被形容為「疫苗掮客」，台灣調查局最新公開資料顯示，他早在2025年8月就已潛逃香港，調查局近日正式將他列為外逃追緝對象，提供線索協助緝獲者最高可獲50萬元新台幣獎金，李易儒的正面通緝照片及資料也曝光。



台灣調查局將李易儒列為外逃追緝對象。（台灣調查局網站）

辦案人員在疑犯的豪宅查扣158公斤黃金條，還有大批現鈔。（台灣調查局）

台媒TVBS新聞網等報道，前彰化律師公會理事長陳昱瑄等人，與宗教團體「互道」師父李世宗、師母羅玟芳及其子李易儒等人合作，以可協助取得新冠疫苗為由，涉嫌詐取3000萬美元。

假冒「美國慈濟青年」拜會慈濟基金會創辦人證嚴法師

檢調查出，陳昱瑄因跟隨李世宗學習《道德經》、《金剛經》，與李氏夫妻關係密切。2021年疫情嚴峻期間，李易儒涉嫌假冒「美國慈濟青年」身分接近慈濟基金會高層，再由陳昱瑄陪同拜會慈濟基金會創辦人證嚴法師，過程中甚至下跪頂禮，藉此取得信任。

檢方指控，2人隨後向慈濟基金會執行長顏博文等人謊稱，鴻海、台積電均透過李易儒協助採購疫苗，並聲稱台積電在律師費上就花費上千萬美元，宣稱握有特殊渠道，可協助採購500萬劑復必泰疫苗，但須支付高額「委託顧問費」，最終涉嫌向慈濟詐得約3000萬美元。

辦案人員在疑犯的豪宅查扣158公斤黃金條，還有大批現鈔。（台灣調查局）

辦案人員在疑犯的豪宅查扣158公斤黃金條，還有大批現鈔。（台灣調查局）

獲鉅款後買232公斤黃金 豪宅藏158.8公斤

檢調發現，鉅額款項入手後遭層層轉匿，李易儒甚至涉嫌提領高達9億元新台幣現金，購買多達232公斤黃金。其中9308萬元現金及158.8公斤黃金藏匿在李世宗夫妻位於台中的豪宅。

台中地檢署偵結後，認定陳昱瑄、李世宗、羅玟芳等17人涉犯詐欺取財、業務侵佔、偽造文書、洗錢，以及違反《稅捐稽徵法》、《商業會計法》等罪嫌，依法提起公訴，並查扣犯罪所得共10億餘元新台幣。

至於李易儒，早已於去年8月21日搭機前往香港，檢方今年7月27日發布通緝並註銷其護照。由於其被控洗錢金額超過1億元新台幣，最重可處10年有期徒刑，原追訴權時效為30年；因偵查期間逃匿，依規定再加計三分之一，追訴權時效長達40年。