醫科實習中介Medic Paths宣傳兒童醫院項目 醫管局澄清無合作
要報讀醫科，除了公開試成績好之外，有些學生還有透過實習或者影子體驗，來讓履歷更好，增加競爭力。中介公司「Medic Paths」在社交媒體宣傳協助學生獲得實習機會，與香港兒童醫院有「暑期實地科研項目」，有「合作教授指導」。香港醫管局表明，轄下所有公立醫院，包括香港兒童醫院均沒有與該中介公司合作。
有曾購買該中介服務的學生表示，與實習診所核對後才知道，中介公司偽造其履歷，診所亦無與中介合作。亦有學生將電郵密碼交給中介後，發現中介廣發電郵，但連收件醫生名都出錯。醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄指，近年不少醫生都收到疑似中介代學生發出的工作體驗申請電郵，已不會理會該些申請，如學生「請槍」會令他感到被騙。有不願具名的醫生亦曾收到大量範本式的電郵，部份連醫生姓名都搞亂，形容此產業很差。
「Medic Paths」回應稱無協助虛構履歷，但無回應為何宣傳兒童醫院。
中介代申請醫科實習 索價8萬元
記者獲得其中一份合約，費用7萬元人民幣（約8.18萬港元），包括提供香港前五的大學實驗室，附屬醫院或相關機構實習。
曾購買該中介服務的學生Mandy（化名）表示，正準備申請「non-JUPAS」（非大學聯合招生）報讀本港的醫學院，在Instagram及小紅書看到中介公司「Medic Paths」的廣告，經其申請實習機會。
中介費用總價約80,000港元，Mandy透過視像會議形式簽約，支付寶支付1,000元人民幣訂金後，獲得一間本港診所的實習機會，待完成實習後再支付尾款。
與實習診所核對 發現履歷疑造假
不過Mandy到診所實習後，與職員聊天後才知道，診所根本沒有與Medic Paths合作。隨後她與診所核對電郵紀錄，才發現原來診所收到的是以Mandy名義發送的履歷及求職信，履歷中更有造假成份，增加了根本沒有做過的義工經驗。
Mandy亦發現，原來Medic Paths以她的名義，開設私人電郵地址，廣發求職信。她擔心有醫生、診所甚至大學醫學院，收到造假的履歷，影響其誠信，甚至有法律風險。
用客戶郵箱廣發求職信 寫錯醫生名
曾經自行尋找醫療工作影子體驗（Job shadowing）不成功的Anna（化名），看到Medic Paths的廣告後，聯絡該公司並支付8,500英鎊（約9萬港元），指公司可安排觀摩醫生進行外科手術、診症和處方藥物。
及後她按Medic Paths要求，將個人gmail電郵密碼交出，由公司用她電郵發送求職信及履歷。她後來登入郵箱，發現該公司用她的電郵地址發出了數百封申請電郵，但部份收件人地址錯誤，亦串錯過醫生姓氏。有十多個醫療機構、醫生回覆拒絕申請，當中包括香港的醫院，指不會接受非醫科生申請。
Medic Paths最後為Anna申請到兩間香港私家診所，及一間英國醫院的影子體驗，但其中一名香港醫生反問Anna為何會找到他。
Anna認為，Medic Paths如了解及認識這些機構及醫生，不會向錯誤的電郵地址發信，亦不會不知道本港醫院不接受非醫科生申請，Medic Paths稱可以學到處方藥物、直接照顧病人的工作經驗亦沒有兌現。她質疑，該公司只是使用她的電郵地址濫發申請。她又認為，Medic Paths只向她提供了醫管局義工申請表，無法為她找到醫療義工機會，應向她退款。
根據Medic Pahts網站介紹，該公司的團隊由有抱負的醫生組成，希望透過分享經驗和傳授技能，來幫助高中生取得優異成績並進入醫學院。其Facebook、Instagram和小紅書的文章介紹，可以幫助學生找適合醫院的實習機會，保證至少兩至三個高中生英國G5大學科研機會，以及接觸香港、英國大學申請相關科研資源與機會。
宣傳稱有兒童醫院暑期項目 醫管局：無合作
其中一篇小紅書的廣告，表明有「香港兒童醫院暑期實地科研項目」，有「合作教授指導」，更指「2026年暑期名額有限」。
不過香港醫管局回覆《香港01》查詢表示，醫管局轄下所有公立醫院，包括香港兒童醫院均沒有與該中介公司合作。
工作影子體驗（Job shadowing）是供參加者近距離觀察醫生工作，和醫科學生進行的實習並不一樣，不會參與醫療工作、診治病人。
醫管局提供短期臨床觀摩（Short term clinical attachment），官網指供非本地培訓的在職醫生或醫科學生申請，了解醫管局的工作環境和文化，申請人需要提交醫學學位證書、學生證、執照等文件證明身份。
批量發送電郵搞亂醫生姓名 有人稱可向醫生付款
有不願具名的醫生透露，不少醫生近月開始收到大量疑似中介發出的電郵，要求為學生提供影子體驗機會，稱可以就此向醫生付款。不過這些電郵看似按範本編寫，甚至連醫生的姓（Last name）和名（First name）都搞亂，他相信是中介大量發送。
這名醫生指，影子體驗並非醫學實習，通常是學生觀察醫生一日的工作，醫生未必可以在短短的體驗中教到他們很多東西，本地大學和香港中學一向都有邀請醫生提供相關機會。他認為中介以賺錢為目的，乘家長想為子女「執靚」履歷的心態收取高昂費用，形容此類產業「好差」。
林哲玄：不會理會中介電郵 如學生請槍感被騙
醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄指，近年不少醫生的確收到自稱學生的電郵，惟行文一樣，形容似有範本，只是更改了一些寫法就寄出，令醫生們發現有問題。他指，有學生向部入醫生承認經中介申請影子體驗：「你（中介）搵錢，那我們（醫生）是在做什麼？不就像『傻仔』？你答應了什麼我都不知道，如最後有人投訴，連帶我都被投訴不就有問題？所以我們不會理會這電所了。」
林哲玄指，有志投身醫療界的學生曾親自寫信尋求影子體驗機會，他表示歡迎及鼓勵，亦認為不少醫生不會「托手踭」拒絕，但如以為學生有誠意寄信來，最後發現是聘用中介「請槍」，會令他覺得「有少少畀人呃咗，整件事打了一個很大的折扣」。
Medic Path新加坡設公司 股東為英國執業醫生
就近Medic Paths是什麼公司呢？該公司網站列出的地址，是英國倫敦金絲雀碼頭的一幢商廈，公司名為「Medic Paths Hong Kong Limited」。不過在英國及香港查冊，均無此公司。
有學生提供予記者的合約發現，簽約公司「Medic Paths Education Pte Ltd」為新加坡註冊公司。公司2023年5月成立，唯一董事兼股東，為新加坡人Kaylen Ayano LEONG，她曾拍攝宣傳片，自稱是Medic Paths的聯合創辦人，並在英國的公營醫療保健系統「國民保健署」（NHS）執業（practising)。
有學生用支付寶付款的公司，是內地註冊的「深圳市科源留學服務有限公司」，公司2025年6月成立，法定代表人、股東兼董事為香港人施玉（SZE Yuk）。施玉同時是香港註冊公司「Medicpaths Limited」的董事兼股東，公司於2025年11月成立。
港人醫生拍片宣傳 曬DSE成績表
另外Medic Paths的Facebook曾發布影片，自稱聯合創辦人及CEO的曾天澤（TSANG Tin Chak），有出示DSE放榜成績表。他目前是英國註冊醫生，是已解散的英國註冊公司「Medic Paths Education Limited」的董事，公司2021年成立，2022年解散。
稱無協助虛構履歷 無回應為何宣傳兒童醫院
Medic Paths回應《香港01》指，從來沒有用任何形式協助或教唆學生虛構履歷，履歷和申請信均得到學生確認，全程有錄影作內部紀錄，留意到網上各種指控後，與相關客戶溝通澄清誤會，並保留一切法律追究權利。
不過Medic Paths並無回應，為何宣傳香港兒童醫院項目，以及部份醫生、診所表示並無與其合作的質疑，亦無回應網站列出的公司名並無註冊的問題。
消費者委員會表示，一般不會評論個別機構或個案。如接獲消費者投訴，會按既定程序處理，並知會投訴人個案的進度及結果。
至於涉及留學或教育中介的投訴，消委會由2023年至2026年8月共接獲65宗，涉及金額合共609萬元，當中涉及最高金額的個案為90萬元。其中2025年接獲15宗投訴，涉款179萬元，2026年1至8月接獲16宗投訴，涉款約60萬元。