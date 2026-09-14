醫科實習中介Medic Paths宣傳兒童醫院項目　醫管局澄清無合作

要報讀醫科，除了公開試成績好之外，有些學生還有透過實習或者影子體驗，來讓履歷更好，增加競爭力。中介公司「Medic Paths」在社交媒體宣傳協助學生獲得實習機會，與香港兒童醫院有「暑期實地科研項目」，有「合作教授指導」。香港醫管局表明，轄下所有公立醫院，包括香港兒童醫院均沒有與該中介公司合作。

有曾購買該中介服務的學生表示，與實習診所核對後才知道，中介公司偽造其履歷，診所亦無與中介合作。亦有學生將電郵密碼交給中介後，發現中介廣發電郵，但連收件醫生名都出錯。醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄指，近年不少醫生都收到疑似中介代學生發出的工作體驗申請電郵，已不會理會該些申請，如學生「請槍」會令他感到被騙。有不願具名的醫生亦曾收到大量範本式的電郵，部份連醫生姓名都搞亂，形容此產業很差。

「Medic Paths」回應稱無協助虛構履歷，但無回應為何宣傳兒童醫院。



【01偵查YouTube Playlist】

中介公司「Medic Paths」在小紅書宣稱，有「香港兒童醫院暑期實地科研項目」。醫管局表示，旗下醫院包括兒童醫院無與此中介合作。（Medic Paths小紅書）

中介代申請醫科實習 索價8萬元

記者獲得其中一份合約，費用7萬元人民幣（約8.18萬港元），包括提供香港前五的大學實驗室，附屬醫院或相關機構實習。

曾購買該中介服務的學生Mandy（化名）表示，正準備申請「non-JUPAS」（非大學聯合招生）報讀本港的醫學院，在Instagram及小紅書看到中介公司「Medic Paths」的廣告，經其申請實習機會。

中介費用總價約80,000港元，Mandy透過視像會議形式簽約，支付寶支付1,000元人民幣訂金後，獲得一間本港診所的實習機會，待完成實習後再支付尾款。

Mandy（化名）發現，中介「Medic Paths」在她的履歷中增加偽造的義工經歷。（受訪者提供）

與實習診所核對 發現履歷疑造假

不過Mandy到診所實習後，與職員聊天後才知道，診所根本沒有與Medic Paths合作。隨後她與診所核對電郵紀錄，才發現原來診所收到的是以Mandy名義發送的履歷及求職信，履歷中更有造假成份，增加了根本沒有做過的義工經驗。

Mandy亦發現，原來Medic Paths以她的名義，開設私人電郵地址，廣發求職信。她擔心有醫生、診所甚至大學醫學院，收到造假的履歷，影響其誠信，甚至有法律風險。

Anna（化名）支付8,500英鎊（約9萬港元）予中介公司「Medic Paths」，並將其個人gmail電郵密碼交出。（李振邦攝）

用客戶郵箱廣發求職信 寫錯醫生名

曾經自行尋找醫療工作影子體驗（Job shadowing）不成功的Anna（化名），看到Medic Paths的廣告後，聯絡該公司並支付8,500英鎊（約9萬港元），指公司可安排觀摩醫生進行外科手術、診症和處方藥物。

及後她按Medic Paths要求，將個人gmail電郵密碼交出，由公司用她電郵發送求職信及履歷。她後來登入郵箱，發現該公司用她的電郵地址發出了數百封申請電郵，但部份收件人地址錯誤，亦串錯過醫生姓氏。有十多個醫療機構、醫生回覆拒絕申請，當中包括香港的醫院，指不會接受非醫科生申請。

Medic Paths最後為Anna申請到兩間香港私家診所，及一間英國醫院的影子體驗，但其中一名香港醫生反問Anna為何會找到他。

中介公司「Medic Paths」在社交媒體有大量宣傳。（李振邦攝）

Anna認為，Medic Paths如了解及認識這些機構及醫生，不會向錯誤的電郵地址發信，亦不會不知道本港醫院不接受非醫科生申請，Medic Paths稱可以學到處方藥物、直接照顧病人的工作經驗亦沒有兌現。她質疑，該公司只是使用她的電郵地址濫發申請。她又認為，Medic Paths只向她提供了醫管局義工申請表，無法為她找到醫療義工機會，應向她退款。

根據Medic Pahts網站介紹，該公司的團隊由有抱負的醫生組成，希望透過分享經驗和傳授技能，來幫助高中生取得優異成績並進入醫學院。其Facebook、Instagram和小紅書的文章介紹，可以幫助學生找適合醫院的實習機會，保證至少兩至三個高中生英國G5大學科研機會，以及接觸香港、英國大學申請相關科研資源與機會。

香港兒童醫院。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

宣傳稱有兒童醫院暑期項目 醫管局：無合作

其中一篇小紅書的廣告，表明有「香港兒童醫院暑期實地科研項目」，有「合作教授指導」，更指「2026年暑期名額有限」。

不過香港醫管局回覆《香港01》查詢表示，醫管局轄下所有公立醫院，包括香港兒童醫院均沒有與該中介公司合作。

工作影子體驗（Job shadowing）是供參加者近距離觀察醫生工作，和醫科學生進行的實習並不一樣，不會參與醫療工作、診治病人。

醫管局提供短期臨床觀摩（Short term clinical attachment），官網指供非本地培訓的在職醫生或醫科學生申請，了解醫管局的工作環境和文化，申請人需要提交醫學學位證書、學生證、執照等文件證明身份。

批量發送電郵搞亂醫生姓名 有人稱可向醫生付款

有不願具名的醫生透露，不少醫生近月開始收到大量疑似中介發出的電郵，要求為學生提供影子體驗機會，稱可以就此向醫生付款。不過這些電郵看似按範本編寫，甚至連醫生的姓（Last name）和名（First name）都搞亂，他相信是中介大量發送。

這名醫生指，影子體驗並非醫學實習，通常是學生觀察醫生一日的工作，醫生未必可以在短短的體驗中教到他們很多東西，本地大學和香港中學一向都有邀請醫生提供相關機會。他認為中介以賺錢為目的，乘家長想為子女「執靚」履歷的心態收取高昂費用，形容此類產業「好差」。

醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

林哲玄：不會理會中介電郵 如學生請槍感被騙

醫療衞生界立法會議員、外科醫生林哲玄指，近年不少醫生的確收到自稱學生的電郵，惟行文一樣，形容似有範本，只是更改了一些寫法就寄出，令醫生們發現有問題。他指，有學生向部入醫生承認經中介申請影子體驗：「你（中介）搵錢，那我們（醫生）是在做什麼？不就像『傻仔』？你答應了什麼我都不知道，如最後有人投訴，連帶我都被投訴不就有問題？所以我們不會理會這電所了。」

林哲玄指，有志投身醫療界的學生曾親自寫信尋求影子體驗機會，他表示歡迎及鼓勵，亦認為不少醫生不會「托手踭」拒絕，但如以為學生有誠意寄信來，最後發現是聘用中介「請槍」，會令他覺得「有少少畀人呃咗，整件事打了一個很大的折扣」。

中介公司「Medic Paths」網站有列出地址為英國倫敦，公司名「Medic Paths Hong Kong Limited」，在香港及英國均無註冊。（Medic Paths網站）

Medic Path新加坡設公司 股東為英國執業醫生

就近Medic Paths是什麼公司呢？該公司網站列出的地址，是英國倫敦金絲雀碼頭的一幢商廈，公司名為「Medic Paths Hong Kong Limited」。不過在英國及香港查冊，均無此公司。

Kaylen Ayano LEONG是新加坡註冊公司「Medic Paths Education Pte Ltd」的董事。（Medic Paths Facebook）

有學生提供予記者的合約發現，簽約公司「Medic Paths Education Pte Ltd」為新加坡註冊公司。公司2023年5月成立，唯一董事兼股東，為新加坡人Kaylen Ayano LEONG，她曾拍攝宣傳片，自稱是Medic Paths的聯合創辦人，並在英國的公營醫療保健系統「國民保健署」（NHS）執業（practising)。

有學生用支付寶付款的公司，是內地註冊的「深圳市科源留學服務有限公司」，公司2025年6月成立，法定代表人、股東兼董事為香港人施玉（SZE Yuk）。施玉同時是香港註冊公司「Medicpaths Limited」的董事兼股東，公司於2025年11月成立。

Medic Paths的Facebook曾發布影片，自稱聯合創辦人及CEO的曾天澤（TSANG Tin Chak），有出示DSE放榜成績表。（Medic Paths Facebook）

港人醫生拍片宣傳 曬DSE成績表

另外Medic Paths的Facebook曾發布影片，自稱聯合創辦人及CEO的曾天澤（TSANG Tin Chak），有出示DSE放榜成績表。他目前是英國註冊醫生，是已解散的英國註冊公司「Medic Paths Education Limited」的董事，公司2021年成立，2022年解散。

Medic Paths回應全文。

稱無協助虛構履歷 無回應為何宣傳兒童醫院

Medic Paths回應《香港01》指，從來沒有用任何形式協助或教唆學生虛構履歷，履歷和申請信均得到學生確認，全程有錄影作內部紀錄，留意到網上各種指控後，與相關客戶溝通澄清誤會，並保留一切法律追究權利。

不過Medic Paths並無回應，為何宣傳香港兒童醫院項目，以及部份醫生、診所表示並無與其合作的質疑，亦無回應網站列出的公司名並無註冊的問題。

消費者委員會表示，一般不會評論個別機構或個案。如接獲消費者投訴，會按既定程序處理，並知會投訴人個案的進度及結果。

至於涉及留學或教育中介的投訴，消委會由2023年至2026年8月共接獲65宗，涉及金額合共609萬元，當中涉及最高金額的個案為90萬元。其中2025年接獲15宗投訴，涉款179萬元，2026年1至8月接獲16宗投訴，涉款約60萬元。

【黑中介調查・專頁】揭假學歷、高才通造假

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