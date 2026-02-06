假學歷｜深圳中介疑收高價保證入THEi　院方零容忍　如發現撤學籍

內地有中介聲稱可為內地生偽造假中學學歷，保證可入讀香港職業訓練局（VTC）轄下的香港高等科技學院（THEi高科院）本科課程，並收取高價。THEi高科院今日（6日）回覆指，向來對虛假學歷申請入學採「零容忍」態度，如發現違規情況將採取紀律行動，包括撤回錄取決定或取消相關人士學籍，並按情況轉介執法部門作跟進。



教育局指，虛假學歷嚴重影響香港專上院校招生工作及香港得來不易的國際聲譽，局方和各專上院校對此均採取「零容忍」的態度。局方又稱，會繼續與各專上院校保持緊密聯繫，支持院校因應最新情況，不斷完善相關安排，維護香港的學術聲譽。



THEi高科院回覆查詢時，指院校向來對於虛假學歷申請入學採取「零容忍」態度，並與教育局保持緊密聯繫。如發現任何違規情況，將採取紀律行動，包括撤回錄取決定或取消相關人士的學籍，並按情況轉介相關執法部門再作跟進，絕不寬待。

就深圳有中介機構表示可安排保證入讀THEi高科院課程事宜，院校強調並沒有與該機構簽訂任何合作協議，也沒有透過任何方式或渠道與其合作。THEi高科院又稱，為提升學歷驗證的準確性和效率，已採用多項國際考試及成績驗證服務，以確保收生標準的公平性。

THEi高科院又說，將持續檢視並完善相關安排，致力提升整體收生質素。院校又提醒有意報讀其課程的學生，應透過官方渠道查閱最新及最準確的資訊，以免受不法之徒誤導或欺騙。

教育局則說，職業訓練局及THEi高科院均明確表示，並沒有授權或委託任何機構代辦招生或報名事宜，亦沒有任何形式的「保證錄取」或「優先錄取」渠道，院校已在其網站及社交媒體作出報讀課程的相關提醒。院校亦已加強留意坊間或網上不良升學中介機構聲稱可「保證取錄」的不實資訊，絕不姑息教唆違法等勾當。

教育局續指，虛假學歷嚴重影響香港專上院校招生工作及香港得來不易的國際聲譽，局方和各專上院校對此均採取「零容忍」的態度，一旦發現任何違規行為，將按照相關規定嚴肅處理，包括撤回錄取決定或取消相關人士的學籍，並根據情況轉介相關執法部門跟進。

教育局強調，偽造或提供虛假學歷屬嚴重罪行，最高監禁14年。局方表示，會繼續與各專上院校保持緊密聯繫，支持院校因應最新情況，不斷完善相關安排，維護香港的學術聲譽。