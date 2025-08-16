借殼辦學爭議背後　13萬人才子女來港　收緊本地生政策引販賣焦慮

短短一星期，兩間私立中學被教育局下令停辦，另外兩間津貼學校要交報告，原因涉嫌與內地教育機構合作，「借殼」、「賣學籍」、「影子學生」。代表香港獲得國際物理比賽金獎的中三學生被揭，原來同時有香港和深圳兩間「母校」，背後與本港人才簽證漏洞，導致「考試移民」有關。

教育局七月底收緊「本地生」申請資助學位資格，考評局又收緊了中學文憑試（DSE）自修生的報名資格，內地中介就趁機販賣焦慮，變陣推出「新服務」，但很快被識破。全國政協副主席梁振英都批評，指旁門左道不得不防，香港不能中門大開。「01偵查」拆解這一場學籍風波。



「借殼辦學」爭議第一槍，是位於長沙灣廣利道的私立的崇正中學。（黃寶瑩攝）

政府推「高才通」等方法搶人才，「人才」子女用受養人身份來港讀書，就可用本地生的身份入大學。到2025年7月，批了超過34萬名「人才」簽證，有22萬人已抵港。截止2025年2月底，獲准來香港的18歲以下「人才」子女，就超過13萬人，他們是今次的風波中，內地教育中介力銷的目標。

崇正中學「借殼」內地機構辦學遭釘牌

先講近日崇正中學涉「借殼」予內地補習社「摘星」開辦DSE課程的事件，「摘星」後來改口，說只是獲授權為崇正招生，但崇正校監、校長都稱不知情。

記者亦發現，「香港紫荊書院」關連的公司股東「禮路教育」，亦有同款授權書。紫荊書院是一間在九龍灣的國際學校，學校否認涉事。

記者去過在長沙灣的崇正中學，不少窗口式冷氣機都被拆走，堆積的雜物垃圾無人打掃。

教育局就指會對「摘星」執法，亦不滿崇正中學校董，下令學校暫停營辦。

崇正中學涉「借殼」予深圳補習社摘星，遭教育局停辦。崇正中學校正風波，背後兩派奪權互告，涉5億元酒店物業利益，法官斥濫權、嚴重管理不善。（香港01製圖）

校政問題揭辦學團體內亂 爭5億元物業

這場校政混亂亦意外揭發，學校辦學團體「崇正總會」財政、會務都混亂，背後兩批理事奪權。有人聲稱失去學校控制權，互相告上法庭，亦在爭價值至少5億元的一整幢灣仔帆船酒店物業和地皮。

帆船酒店和崇正總會辨公室門外，都貼滿互相開除會籍的通告和入稟文件。

獲獎學生擁深港雙重學籍 一諾中學陷「掛學籍」爭議

另一間私立學校一諾中學被揭，有學生疑有雙重學籍。政府新聞處出稿恭喜香港學生奪得國際物理賽金獎，但得獎學生一時身白色的一諾中學校服講得獎感受，一時又穿藍色的深圳高中校服衣錦還鄉，感謝母校，深圳學校亦表示他仍然在校就讀。

一諾亦涉與內地中介合辦深圳課程中心，聲稱在深圳校區讀書，每年到香港學習兩星期，最後一年才到香港就讀，但這樣都可以取得香港校的學籍。

一諾中學校長祁文迪稱會遷校至紅磡，但教育局揭破指無收到遷校申請，並早就釘了學校牌。（夏家朗攝）

校長稱正申請遷校 同日遭教育局揭破已釘牌

學校校長祁文迪就稱，得獎學生是轉校到一諾，又認有違規收家長20萬元建校費，面對記者時又稱正向教育局申請遷校到紅磡。不過，但教育局當晚就揭破指無收到遷校申請，又不滿學校的管理及財政狀況，早就釘了學校牌。

一諾中學2024年才開校，建校時已一波三折，宣傳在油塘建校，後來在九龍塘註冊，但又與二房東有租務糾紛，被指欠租逾千萬元。

內地中介稱與多間香港中學合辦課程

另外有中介聲稱，和私立的慕光英文書院、津校明愛聖若瑟中學合作，辦DSE課程及補習託管，兩間學校都否認。不過，明愛聖若瑟中學否認的翌日，就有內地中介帶學生去考試，被教育局要求交報告。

深圳亦有國際學校稱，姊妹校元朗信義中學協助其DSE課程，甚至會分享JUPAS的校長推薦計劃，搭路推薦大學優先取錄。元朗信義中學亦都否認涉事，但亦被教育局要求交報告。

香港大學吸引本地和內地學生入讀，亦吸引遊客參觀。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

本地生V.S.非本地生 學額、學費差一大截

為何香港的中學學籍突然變得如此搶手？要了解這場風波，首先就要明白本地生和非本地生的分別。

在香港只要是永久性居民、有居留權或者是受養人簽證的非永久居民，都算是本地生，可以申請大學資助學位，每年學額約有15,000個，一年學費約4.5萬元。其他人士就是非本地生，學額最多只有6,000個，而且要與內地及海外的尖子競爭，學費一年更可達20萬元。

以往DSE放榜日，學生向記者展示成績。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

內地中介力銷「考試移民」 「人才」子女、雙非兒童成目標

過往有中介推銷「考試移民」，指無打算來港定居的內地人可申請「高才通」，獲批後再為在內地讀書的子女以受養人身份報考DSE來港，標榜是升學捷徑，競爭較小，學費又較便宜。

除高才通之外，有香港身份的雙非兒童人數，至今已累積超過20萬人，部份人都有報考DSE的需求。於是內地就衍生了「教育培圳機構」，亦即是補習社開設DSE課程讓在內地讀中學的學生報讀，再為他們以自修生的身份報考DSE。

如非就讀DSE「與考學校」，考生就需以自修生身份報考DSE。（資料圖片／黃浩謙攝)

自修生人數四年升12倍 非港人、非讀DSE考生年年升

如果無在香港學校讀書，亦不是內地幾間獲教育局批准成為DSE「與考學校」的學生，就要用自修生身份考DSE。考評局規定，DSE或相等考試的重考生、年滿19歲的人士，或修讀考評局承認等同中六程度非DSE課程的人，都可以直接報考，其他人就要經特殊報考申請，由考評局決定是否批准考試。

教育局的數據顯示，2021年至2025年，DSE自修生連年上升，2025年更加破萬。重考生及19歲或以上的人數變化不大，反而是非修讀DSE課程的考生人數，在四年間急升12倍，由2021年的189人，升到2025年的2,538人。

2024年8月香港大學開學禮。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

用非香港身份證報考的自修生人數亦值得一提。人數在四年間多了四倍，升幅主要亦都是來自非修讀DSE課程的考生。

非本地生入本港大學的6,000個名額，可以用DSE、IB，甚至內地高考成績入讀，但不少內地家長就迷信DSE比高考簡單，所以就報DSE考大學，但這些都無撼動到香港本地學生的利益。

2024年9月3日，香港大學民主牆。（資料圖片/ 蘇煒然攝）

本地家長促堵「考試移民」 政府今年終出手

近兩年最受爭議的就是「人才」子女爭相排本地生隊伍，甚至出現內地補習社曬出JUPAS放榜「喜訊」，稱多名學生獲本港大學「神科」取錄，資源上、眼球上都衝擊本地家長，於是在過去兩年不斷要求堵塞「考試移民」。

到2024年底，情況終於開始有變化，內地的「深圳國際課程中心」因辦學證明文件有問題，香港考評局拒絕了54名學生報考DSE。這個中心在香港提出司法覆核，但後來因為考評局審核和批准了大部份學生考試，就撤回覆核。

教育局收緊「本地生」入讀大學政策，為來港不足兩年的「人才」子女開闢第三條隊。（香港01製圖）

2025年7月底，政府終於收緊本地生居港要求，要居港兩年才合資格申請資助學位，於2028年生效，並設兩年過渡期。2027年9月讀大學的受資助「本地生」，入學前要居港一年。

滿足不到居港年期的本地生，入大學就要排第三條隊——超收學額。八大合共只有約600個超收學額，和正常途徑差一大截，競爭更大，不合資格申請學位，學費亦和非本地生看齊。

考評局都修改了自修生的報考資格，除重考生和滿19歲的人士，其他人都要經「特殊報考申請」。非本港學校要有官方教育部門，證明可辦高中程度課程，內地自修生更要提交官方學籍紀錄。

教育局、考評局「收緊」要求，內地中介、補習社就「變陣」宣傳，衍生「借殼」「影子學生」，其實是販賣焦慮，看準部份內地家長希望鑽空子的想法。

教育局與學界代表周五（15號）召開特別會議，針對受養人子女來港升學的需求，了解學校收取插班生情況。（蔡若蓮facebook）

中介變陣應對政策改變 教育局迅速跟進

當局收緊政策才過了兩三個星期，正值暑假期間，未有學生來港。有問題的內地機構相繼被傳媒揭發，教育局亦迅速反應，表示要嚴肅處理、展開執法行動，又要學校交報告，兩間私立學校亦已被「釘牌」。

事件爆發一星期，教育局局長蔡若蓮於周五（15日）與學界代表開會，重申高度關注違規事件，會依法嚴懲害群之馬，提醒學界必須嚴格遵守法律，不要鋌而走險，唾棄害群之馬。

梁振英連環發文：香港不能中門大開

全國政協副主席、前行政長官梁振英連續發文，指香港DSE、身份證受歡迎，但對想在內地人民身上，「掏錢」的旁門左道不得不防，香港不能中門大開，大水漫灌。

梁振英又說「雙非」是前車之鑑，雖然當年做特首「成功堵截」，但為大學學額供需帶來的不確定性影響仍然持續，現屆政府要考慮如何應付「高才通」帶來的教育、醫療、住屋等問題。

