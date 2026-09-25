港口社區系統簽約兩日急刪稿　科企投千萬　政府否認煞停鬧羅生門

運輸及物流局用2億元建立的「港口社區系統」（PCS）2026年1月正式啟用，利用人工智能和區塊鏈技術，提供一站式的實時追蹤數據。系統由創科署轄下的物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）研發，中心與不同公司簽署合作備忘錄，在系統的基礎上增加不同的功能。不過今年7月28日與一間物流科技公司簽約後兩日，突然撤下所有新聞稿，並通知該公司「在未來公開材料中切勿提及PCS」，亦表示運輸及物流局無參與簽署。

該公司表示投入1,000多萬元研發「貨物實時追蹤」功能，突然被煞停合作後，多次向LSCM、運輸及物流局查詢及投訴均無獲告知原因。《香港01》9月初向局方及中心查詢事件，直至9月24日深夜獲回應，指備忘錄並無取消，但無解釋為何撤下宣傳。



港口社區系統（PCS）。（政府新聞網圖片）

運輸及物流局用2億元建立「港口社區系統」（Port Community System, PCS），2026年1月正式啟用。該系統可以整合貨運物流的數據及天氣數據等全球資訊，是一個跨企業、多運輸模式的貨物狀況數據共享平台，實現整個物流鏈的透明化，便利香港企業建立新商業模式及融資。

2026年6月，物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）行政總裁黃廣揚，在港口社區系統（PCS）接受訪問，指企業接入系統後可一站式實時追蹤貨物，並使用跨境報關等功能。（政府新聞網圖片）

3月邀合作 7月底簽合作備忘錄

PCS系統由創新科技署轄下的物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）研發。LSCM今年3月聯絡和邀請一間物流科技公司，利用PCS數據來合作研發「貨物實時追蹤」系統。

該公司負責人以不具名、化名「公司A」的方式接受《香港01》訪問。翻查資料，「公司A」的母公司是香港公司，有30多年物流、航運的經驗，「公司A」則是新近成立，負責物流及供應鏈數據業務。

「公司A」負責人表示當時投資約1,000萬元，聘請約十名職員開發系統，於7月28日與LSCM正式簽署合作備忘錄（MOU）及發布第一階段產品，並準備推廣並出售相關服務予私人商業客戶。

備忘錄簽署日廣發新聞稿

7月28日的合作備忘錄簽署儀式，於數碼港的PCS控制中心舉行。當日LSCM向傳媒發放新聞稿，指LSCM與公司A「展開策略性合作，攜手推動港口社區系統（PCS）全球應用」，並附上LSCM行政總裁黃廣揚與「公司A」行政總裁的合照。《香港01》亦有收到該份新聞稿，其他傳媒有轉載報道。

根據新聞稿，LSCM行政總裁黃廣揚指，LSCM與「公司A」的合作，「標誌着香港自主研發的物流創新科技邁向國際市場的重要里程，透過升級版PCS之應用，我們將進一步提升國際貿易供應鏈的可視化水平、靈活性及營運效率。是次合作全面支援香港特區政府推動的智慧物流發展策略。」

新聞稿亦列出三個PCS「重點升級功能」：離岸貨物追蹤數據、 船舶自動識別系統（AIS）航運大數據分析、與香港科技大學研發的多功能天氣預測系統。LSCM同日有在Facebook發布新聞稿內容，提及與「公司A」簽署MOU，並在YouTube頻道上載九分多鐘的介紹影片。

2026年7月28日，物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）發布新聞稿，與一間物流公司簽訂合作備忘錄。（LSCM新聞稿）

簽約後兩日急煞車 指合作不涉PCS

不過兩日後的7月30日，「公司A」收到LSCM的聲明，指「根據雙方於2026年7月28日簽署的合作備忘錄，雙方不代表也不涉及PCS。」LSCM的電郵亦表示「由於PCS由運輸及物流局擁有，該局並無參與合作備忘錄，在未來的所有公開材料中，請勿提及PCS。」

LSCM在網站、Facebook、YouTube，亦在當日刪除所有與「公司A」簽署MOU有關的內容。

「公司A」負責人對《香港01》記者說，LSCM曾解釋是受到運輸及物流局施壓，要求雙方終止合作，並刪除所有宣傳內容。「公司A」有提出反對，並計劃在8月6日與兩個部門當面開會，LSCM確認會面時間和地點。

但在8月5日，「公司A」接獲LSCM電郵，稱時間緊迫未能安排實體會面，並指運輸及物流局建議再安排時間，但至今一直未有成事。

2026年7月30日，物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）發布聲明，表示與物流公司簽訂合作備忘錄，不代表、不牽涉港口社區系統PCS。（LSCM聲明）

備忘錄終止條款 須三個月前通知

根據合作備忘錄內容，LSCM與「公司A」旨在共同開發智能物流與供應鏈解決方案，建立涵蓋海運、空運及多式聯運的無縫追蹤系統，以提升貨物全周期的可視性與追蹤能力。合作為期12個月，自簽署日起至2027年7月27日。雙方簽署的亦不是排他性協議，任何一方可與其他第三方開展類似的業務。

備忘錄亦有終止條款，列明任何一方想取消，要提早三個月書面通知。

正式投訴政府部門

「公司A」負責人批評兩部門無提供原因解釋事件，並指公司已投資1,000萬元，正準備出售相關系統予商業客戶。公司A稱當時是獲LSCM邀請研發，但LSCM可以在簽署MOU後受壓下便反口，兩部門拖了兩個多月仍未解釋事件，十分不合理。

「公司A」正式向運輸及物流局、LSCM投訴，形容政府部門阻撓使用PCS，「作出刁難、粗暴干涉正當的商業行為，構成嚴重的行政失當。」

LSCM：無取消備忘錄

運輸及物流局：得悉、樂意

《香港01》9月初向運輸及物流局、LSCM查詢事件。9月24日深夜，LSCM回應表示，至今並沒有取消與該公司簽署的合作備忘錄，樂意就有關合作的性質及範圍進一步溝通及交換意見。LSCM又指，港口社區系統為香港特區政府所擁有，LSCM負責建構及日常營運，亦協助推動及介紹PCS予業界及鼓勵業界登記使用。LSCM多年來亦經常與不同機構及公司簽訂不涉及商業交易及無法律約束力的合作備忘錄。

運輸及物流局亦在同日深夜回應，指得悉LSCM與該公司在7月份簽署合作備忘錄，樂意了解更多詳情，並與相關單位會面，商討合作空間。

不過運輸及物流局、LSCM並無回應，為何突然撤下宣傳，並要求該公司不能公開提及PCS。

對於局方對傳媒回應，「公司A」表示局方未有安排會面，倘若「最終確實」願意會面，將持開放態度，冀釐清為何所有合作及宣傳會於48小時內全部下架，亦希望PCS系統日後如何能夠公平、公正、公開地供業界使用。