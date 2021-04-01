收緊查冊｜私隱署認查冊無違例　曾收兩公司註冊投訴　近年無分類

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-04-01 07:00

政府擬收緊公司查冊，以「三部曲」方式，逐步禁止公眾查閱公司董事、秘書的住址及完整身份證號碼。特首林鄭月娥昨日見傳媒時指，收緊查冊是為了保護個人私隱。 個人資料私隱專員公署回覆指，現行的公司查冊安排，並無違反《個人資料（私隱）條例》。 公署認為 2019 年中起「個人資料被武器化」，「起底」投訴數字上升，歡迎加強保障個人私隱的措施，但並無備存關於公司查冊而被「起底」個人資料的投訴數字。換言之，未能得知有多少「起底」個案與公司查冊有關。

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財庫局2010年曾提出修改《公司條例》，包括允許公司董事及秘書向公司註冊處提出申請，禁止公眾有關人士的住址及完整身份證號碼。禁查條文引起多個界別反對，結果於2013年觸礁，暫緩實施至今。

私隱署認現行查冊無違私隱條例

個人資料私隱專員公署當時回覆傳媒查詢時指，公司註冊處須根據現行的《公司條例》，讓公眾查閱公司提交的文件，當中包含董事住址和身份證號碼，並無違反《個人資料（私隱）條例》。

公署當時又指出，毫無限制地讓公眾查閱，會令無關的第三者也可獲得該等資料，認為「公司註冊處處長向某些類別的人士在作出申請後才准予查閱」，會令資料當事人得到較佳的保障。

個人資料私隱專員公署2013年回覆傳媒查詢時指，讓公眾查閱公司提交的文件，當中包含董事住址和身份證號碼，並無違反《個人資料（私隱）條例》。（公司註冊處網頁）

私隱署：相信政府平衡私隱及查冊服務

事隔8年，《香港01》就是次政府收緊公司查冊的安排，向公署查詢。公署確認維持2013年「現行公司查冊無違反《個人資料（私隱）條例》」的說法。

不過，公署指自 2019 年中起，「個人資料被武器化」，「起底」行為引起社會關注，公署2019年6月至2020年底，共處理超過 5,400 宗有關「起底」的個案，故歡迎加強保障個人私隱的措施。公署又指，「相信政府會在保障個人資料私隱及提供公司登記冊查冊服務之間取得平衡」，亦正與政府研究修訂《私隱條例》的具體建議，以更針對性地打擊「起底」行為。

個人資料私隱專員公署認現行公司查冊無違《個人資料（私隱）條例》，但指自 2019 年中起「起底」個案上升，故歡迎加強保障個人私隱的措施。（資料圖片／林若勤攝）

「反修例」後逐步收緊查冊

2019年反修例事件爆發後，政府及個人資料私隱專員公署多次表示，認為公共登記冊可以是「起底」者獲取相關資料的來源，政府其後逐步收緊出世紙、結婚證書及車輛登記的查冊安排，現時再向公司查冊「埋手」。

屢指公共登記冊助起底 私隱署：起底數字無分類

根據2013年的傳媒報道，公署當時回覆指，於2011年和2012年分別接獲一宗有關公司註冊處披露個人資料的投訴，其中一宗沒有表面證據無法跟進；另一宗的投訴人撤回投訴。不過，公署現時回覆指，上述兩宗投訴應與「起底」無關，而現時只有「起底」投訴的數字，並無進一步分類。換言之，2019及2020年近千宗的「起底」投訴中，有多少宗與公司查冊有關，至今仍不得而知。

根據公署於2015年發表一份檢視公共登記冊的報告，建議政府透過公共登記冊提供身份證明文件號碼及住址等敏感個人資料，應考慮以較不侵犯私隱的方式公開資料，如只提供部分證明文件號碼及通訊地址，有關建議與現時政府收緊查冊的安排相似。公署又指，政府早年重寫《公司條例》時，已向政府反映有關保障個人資料私隱的意見。