收緊查冊｜工傷欠薪難追討　律師憂無法派傳票告人　法官可判敗訴

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-03-31 15:39

政府即將收緊《公司條例》，擬禁查閱公司董事通常住址及完整身份證號碼，料最快月內刊憲實施，律師暫不獲豁免。 職工盟總幹事蒙兆達亦稱，工人在新限制下難向僱主追討，如公司董事清盤結業並逃避責任，未能得悉董事住址，無法發出傳票。惟財庫局發言人則稱，法院有權命令披露該董事的住址，認為不會構成阻礙。 律師梁永鏗指出，在新限制下卻要控方主動向法庭申請披露董事住址，廢時失事，若控告一方沒有申請，被視作「送遞不穩妥」，隨時「勝訴都變敗訴」。

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工人追薪缺董事住址 入稟追討難上加難

根據財經事務及庫務局最新提交立法會文件，要求禁止公眾查閱公司董事住址及完整身份證識別號碼等資料，只有資料當事人、公司成員、公職人員等指明人士，申請查閱「受保護資料」，惟未有將律師列為指明人士。

職工盟總幹事蒙兆達指，遮蔽了公司董事地址，會影響工人權益。他舉例，若某公司清盤拖欠薪金，「大閘都閂埋」，工人縱想入稟追討，「派票都冇人收」，只可「去勞工署排隊，等一年半載都未必取回血汗錢」。

職工盟總幹事蒙兆達指查冊保障工人權益。（資料圖片／高仲明攝）

工人查冊董事身份證 證有其他酒樓終成功追薪

新查冊下限制遮蔽董事身份證號碼，蒙表示，工人查探董事背景或有否其他公司時，同受阻礙。他舉例在2003年時，漢寶集團旗下兩間酒樓結業，約100名員工追薪，工人正正透過公司查冊，終知道該董事同時持有其他酒樓，才得以追討欠薪。

蒙兆達說，工人從來在弱勢力一方，往往只能靠查冊工具「藤掕瓜，瓜掕藤」，才可追尋公義，如今政府修例，或進一步削弱工人權益。

蒙兆達2018年偕一眾外判清潔工前往海麗邨房屋署總辦示威。（資料圖片／江智騫攝）

財庫局：法院可命令披露董事住址 不構阻礙

財庫局發言人回覆查詢時，法院有權命令公司註冊處披露該董事的住址作通訊之用。因此新查冊安排不會對必要的文件傳送構成阻礙。

但是，律師梁永鏗指出，目前若入稟控告指定公司董事，必須將傳票送遞其通訊地址，才算「穩妥送遞」。他指若將傳票送往辦公室地址，則有一定危險，因為董事可用不同原因，如「公司閂咗門，執咗笠，辦公室借咗畀另一公司」，「大條道理」說收不到傳票。

律師梁永鏗表示在新安排下，法律程序或變冗長。（資料圖片／羅君豪攝）

梁永鏗：缺住址或被視「送遞不穩妥」 勝訴變敗訴

梁續指，若被告董事堅稱收不到傳票，又獲法庭接納，則可被視作「送遞不穩妥」，就算入稟方在案件事實上被裁定勝訴，裁決也可被推翻，「法庭唔畀你贏」。

梁說，在新查冊限制安排下，律師須向法庭申請豁免，以法庭案件為由，獲取董事地址。新安排下確使業界花費額外人手申請豁免，亦會使原本冗長的法律程序延長。