收緊查冊｜銀行公會曾撐公眾查閱　湯家驊、鄧家彪、陳恒鑌轉軚

撰文： 李穎霖 何進康 梁祖饒 最後更新日期： 2021-04-01 22:01

政府時隔八年重推曾惹來各界爭議的限制公司註冊處查冊安排，當年銀行公會、大律師公會、律師會、會計師公會等團體提交意見，表明應繼續准許公眾查閱有關資料；泛民、工聯會亦反對限制，民建聯亦曾同意豁免傳媒查冊。 當時仍是公民黨立法會議員的湯家驊，更遊說豁免傳媒等界別可如常查冊；八年後現為行政會議成員的他轉軚，稱不覺得傳媒應有豁免。當年在立法會質詢時反對限制的鄧家彪，亦轉軚變支持限制，又指希望勞工處協助工人維權。民建聯的陳恒鑌指，黨內未討論，他個人認為毋須豁免任何業界，包括傳媒。

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湯家驊2013：豁免傳媒、金融、法律界查冊限制

財庫局2010年向立法會提交《公司條例草案》，首次出現禁查公司董事、秘書住址及身份證明文件完整號碼的條文。有關條文於2013年引起多個界別爭議，亦有多名時任立法會議員曾表示反對。

時任立法會議員的湯家驊當時接受傳媒訪問，質疑政府未諮詢傳媒，漠視傳媒界意見。他在同年1月29日接受《經濟日報》訪問亦曾表示，「已草擬修訂初稿遊說政府主動提出豁免，准許傳媒、金融、法律及勞工界人士查冊」，希望政府最終會提出修例，否則或提出「廢法令」。

時任立法會議員的湯家驊在2013年接受《經濟日報》訪問亦曾表示，「已草擬修訂初稿遊說政府主動提出豁免，准許傳媒、金融、法律及勞工界人士查冊」，希望政府最終會提出修例，否則或提出「廢法令」。（資料圖片／盧翊銘攝）

湯家驊2021：不覺得傳媒要有豁免

八年過後， 現加入行政會議的湯家驊接受《香港01》訪問卻指，傳媒界現提出的意見，是「唔係好令人信服的理由，唔覺得傳媒有不問情由的豁免」。

他認為記者不獲取董事住址及完整身份證的資料，仍可完成報道，「就算無董事地址，你都可以報道你想報道嘅新聞」。他稱由始至終不同意放寬「任何人」查閱「任何資料」，強調政策在私隱與知情權之間應取平衡，傳媒獲「某程度豁免」是合適，惟未有再詳細解釋何謂合適。

「條法例我做緊議員嗰時已通過咗」

被問到是否仍覺得政府漠視傳媒意見，湯僅稱若傳媒覺得有困難，可向政府提出，「睇下政府會唔會做更多諮詢」，但他始終覺得「條法例我做緊議員嗰時已通過咗，已經有足夠諮詢，有足夠討論，暫時睇唔到有迫切需要重新剔除」，並稱「我都好想聽下令人信服的理由」。

湯家驊強調自己無反口，今天跟2013年時看法一致，《公司條例》一早訂立，新安排中附例只是「未實施」，強調大眾須尊重法例，「我們要接受」。

遊說政府主動提出豁免，准許傳媒、金融、法律及勞工界人士進行查冊 湯家驊，立法會議員，2013年

條法例我做緊議員嗰時已通過咗，已經有足夠諮詢，足夠討論。唔覺得傳媒有不問情由的豁免，唔係好令人信服的理由。 湯家驊，行政會議成員，2021年

民建聯副主席、立法會議員陳恒鑌認為不應設豁免，令指明人士可以繼續無限制查冊。（資料圖片／余俊亮攝）

民建聯2013：同意豁免傳媒

當年支持修例的民建聯，曾在黨內討論後，表示同意限制查冊的條文可豁免傳媒，提出記者可以機構名義查冊。

陳恒鑌2021：如人人豁免 制度會千瘡百孔

民建聯副主席、立法會議員陳恒鑌指，黨內暫時未討論對政府重推收緊查冊的立場，但他個人支持修例。他認為不應設豁免，令指明人士可以繼續無限制查冊，而是要制定適當的手續，讓市民用合法渠道申請查閱資料：「如人人都豁免，制度就會變得千瘡百孔。」

問及他對豁免傳媒的立場與2013年的民建聯不一樣，陳恒鑌指當年的情況與現時不同，近年起底個案上升，甚至出現威嚇的「過火情況」，認為起底的資料來源很大機會來自公共登記冊，故不認同要維持當年立場：「不是以前贊成，現在就要一成不變。」

支持限制查冊，同意可豁免傳媒。 民建聯，2013年

近年起底個案上升，不是以前贊成，現在就要一成不變。不應設豁免，如人人都豁免，制度就會變得千瘡百孔。 陳恒鑌，民建聯立法會議員，2021年

工聯會鄧家彪曾任立法會議員。（資料圖片／李澤彤攝）

鄧家彪2021：支持政府做法 盼勞工處助追討

時任立法會議員鄧家彪2013年亦曾在立法會提出質詢，擔心條文妨礙勞工向僱主追討欠薪，甚至直問官員會否擱置實施相關條文。

鄧家彪如今受訪稱，依然擔心勞工權益會受損，如追薪難度增添、工人不能知悉董事地址，難以向無良僱主施壓。不過，鄧今稱理解政府做法，揚言「不能抽空香港依兩三年嘅事，起底武器化確係好嚴重」，認為條文有實施價值，但指勞工處以後有更大責任，協助工人追討應有權益。

擔心限制查冊妨礙勞工追討欠薪，質詢會否擱置實施。 鄧家彪，立法會議員，2013年

不能抽空香港這兩三年的事，起底武器化好嚴重。 鄧家彪，工聯會／民建聯，2021年

楊健興認為，不同背景的傳媒透過查冊，揭露多宗涉違法行為的新聞，已是具體的實證，收緊查冊對新聞活動定會有影響，而湯現時改變了說法，需給予「令傳媒信服的理由」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

記協主席：改變說法需給令傳媒信服的理由

對於湯家驊指收緊查冊後，記者仍可報道「想報道嘅新聞」，香港記者協會主席楊健興表示，不知湯家驊「憑咩咁講」。

楊健興認為，不同背景的傳媒透過查冊，揭露多宗涉違法行為的新聞，已是具體的實證，收緊查冊對新聞活動定會有影響，而湯現時改變了說法，需給予「令傳媒信服的理由」。他亦強調，政府及個人資料私隠專員公署曾多次指出，傳媒查冊與起底無關。

就算無董事地址，你都可以報道你想報道的新聞。 湯家驊，行政會議成員，2021年

不知湯家驊憑咩咁講，揭多宗涉違法新聞已是具體證明查冊重要性。 楊健興，香港記者協會主席，2021年

大律師公會、銀行公會曾反對收緊查冊

銀行公會2011年向立法會提交意見書，建議繼續准許公眾查閱有關資料，認為此舉可監察檢洗黑錢活動，公開資料亦可加強公司董事的責任感。《香港01》再就事件向銀行公會查詢，公會指無補充。

2013年傳媒報道亦提及，大律師公會及香港律師會就《公司條例草案》提交的意見書均指出，未有迹象顯示披露住址會造成濫用，如有人纏擾股東，而香港會計師公會亦反對限查董事資料。

前會計界立法會議員梁繼昌亦指，會計師、投行職員等平日常利用查冊協助工作，例如處理上市前準備，併購等事宜。（資料圖片／羅君豪攝）

梁繼昌：「一刀切」限制不理想

前會計界立法會議員梁繼昌亦指，會計師、投行職員等平日常利用查冊協助工作，例如處理上市前準備，併購等事宜。他指出，限制了查冊，上述業界無理由「通晒天」，直接向對方公司查問資料，形容政府不豁免業界，「一刀切」限制並不理想。

梁繼昌理解政府為打擊「起底」而修例，但他指實名制查冊，要求查冊者先提供個人資料，便可解決問題，不必「因噎廢食」。他亦警告，世界各地金融體系均漸趨透明，香港竟然「開倒車」，限制公眾獲取公司資料，是「死路一條」。