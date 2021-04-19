撰文： 袁澍 勞顯亮 最後更新日期： 2021-04-19 07:00

在本港大學畢業的外地人，可以申請「IANG（非本地畢業生留港／回港就業安排）簽證」留港工作，只要每兩三年續簽時受僱，住夠七年就可申請香港永久居留權。 如果續簽時失業怎麼辦？有中介公司就看準「商機」，在「港漂」微信群組招攬生意，聲稱只要肯付5.5萬元人民幣中介費，就可獲得香港公司「假聘用」，更有出糧紀錄、強積金供款等一條龍服務。《香港01》記者放蛇調查，中介直言每年幫200人成功騙過入境處續簽證，又坦言「不能再枱面上說」，「怕入境處放蛇」。 入境處無評論個案，指會突擊巡查，強調造假是嚴重罪行。

「簽證黑中介」系列偵查報道：

簽證黑中介｜揭中介助港漂簽假合約假出糧 騙入境處續簽IANG簽證

簽證黑中介｜港漂保險經紀跑數續IANG簽證 疫下入境處批出跌三成

▼中介招攬廣告及聊天紀錄▼

港漂微信群組招攬生意

為吸引海外人才留港，在本地大學取得學位的畢業生，可透過「非本地畢業生留港／回港就業安排」（Immigration Arrangements for Non-local Graduates，簡稱「IANG」）簽證留港，政策較普通工作簽證寬鬆，只需每兩三年續簽時受僱即可，期間可自由轉換工作，連續居港七年可申請永久居留權。

《香港01》發現，有中介公司在本港畢業內地人為主的「港漂」微信群組招攬生意，協助續簽「IANG簽證」。記者佯裝剛剛失業、需要續簽IANG放蛇查詢，自稱代表「深圳市偉曼商務服務有限公司」的經理鄧先生，很快就積極招攬生意。

為留住人才，港府自2008年起推出「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG）簽證。（羅國輝攝）

簽假僱傭合約 自己出糧給自己

鄧先生查詢記者的學歷和工作經歷後，很快就表示容易辦妥，中介費5.5萬元人民幣（約6.5萬港元），就可安排一間香港公司與記者簽一份假的僱傭合約，「工資流水（出糧紀錄）、強積金、報稅都會安排，其實和真實的僱傭關係沒有任何區別，只是不用來辦公室上班。」

不過費用就不包括每月出糧和強積金供款，「工資不是幫您墊支，從內地轉給我們，這樣才不會查到奇怪的紀錄。」鄧先生稱，每月出糧收取約1,000元人民幣匯率手續費，所有費用都要在內地銀行轉賬，以免在香港留下「證據」，更要在成功續簽後再出糧和供強積金多幾個月，免招入境處嫌疑。

▼中介騙入境處簽證步驟▼

索CV配對職業 每年幫200人「成功爭取」

根據入境處資料，申請延期的IANG簽證時，申請者從事的工作需要與學位相關，而薪酬福利也必須達到市場水平。鄧先生指，並非其中介公司與申請者簽約，而是安排其網絡和合作的公司，覆蓋移民諮詢、留學、海外置業、金融、券商、貿易等不同行業和職位，會根據申請人的履歷（CV），看學歷和工作經驗，配對合適的公司和職位，經得起入境處的查證。

他聲稱每年成功幫200人「成功爭取」假簽證，疫情下更加幫助不少「跑不夠數」、無法續簽IANG的保險經紀，用另一間公司假聘用的方式續簽證。

中介公司「偉曼」的合約，只簡單列明協助辦理香港簽證申請，申請人要付款後，才會知道與哪間公司簽假僱用合約。（勞顯亮攝）

拒在香港見面 擔心被「釣魚」

中介最終發出的合約，只簡單列明協助辦理香港簽證申請，申請人要付款後，才會知道與哪間公司簽假僱用合約。記者提出在香港見面簽約，鄧先生就多番推搪，「不能放在枱面上說，怕有些人舉報、錄音」，又怕「如果是入境處「釣魚」（放蛇），一定要小心」。

中介一直不願透露簽假合約的公司名稱，又着記者到深圳，「來深圳談，公司什麼都會給您看的。我們老闆是深圳一個土豪，在香港有幾家公司。」

湖北老闆香港開設多間空殼公司

他口中的土豪老闆，是湖北人張曼曼（ZHANG Manman），根據內地工商登記和香港公司註冊處紀錄，她是「深圳市偉曼商務服務有限公司」的董事，同時擔任多間香港公司董事，包括「偉曼會計顧問」、「偉曼移民顧問」、「偉曼國際教育咨詢」。記者前往上述香港公司的註冊地址，全部都是秘書公司。

中介又聲稱在香港尖沙咀新港中心有辦公室，記者到現場發現是另一間公司「財阜諮詢有限公司」（Riches Advisory Limited）。職員承認「偉曼」有時會借用此辦公，但平日無人在此上班。之後記者去過幾次，公司都無人。

記者之後表明身份向偉曼及鄧先生查詢，對方並無回應，又拒絕再聽電話。

最高監禁14年

入境處表示不評論個別個案，會不時突擊巡查，包括實地核實聘用公司的營運模式、財務狀況及員工資料等。

入境處強調申請簽證時提交失實資料，或作虛假陳述均屬違法，最高刑罰是監禁14年及罰款15萬元，協助及教唆者亦會被檢控。如發現造假，入境處會刑事調查，以往發出的簽證亦會即告無效。（詳見另稿）

2018年7月，一名移民顧問與兩名內地人合謀，協助內地及東南亞人製假合約，欺騙入境處申請留港簽證，被判囚20個月。

▼IANG簽證數據▼

這間深圳中介，除了做涉嫌犯法騙過入境處批出簽證，《香港01》更發現他涉嫌偽造文書，騙過衞生署協助內地人來港免隔離。請留意「01偵查」跟進報道。