撰文： 袁澍 勞顯亮 最後更新日期： 2021-04-20 07:00

《香港01》再揭發港府豁免檢疫防疫漏洞。記者早前偵查發現一間叫「偉曼」的中介公司，涉嫌偽造僱用合約、出糧紀錄，協助本港大學畢業的外地人，騙取入境處批出簽證，這間中介聲稱還可協助外地人來港免隔離檢疫。 只需支付中介6,500元人民幣，就可成為衞生署的「為香港供應防護裝備的相關人員」，來港便可免隔離。中介更向記者發出「成功爭取」的例子，為衞生署向一間名為「麗美邦」的公司發出證明書，記者到註冊地址發現並無相關公司。 衞生署無評論個案，亦不公開曾獲免得公司名單，強調提供虛假資料是犯罪。

「簽證黑中介」系列偵查報道：

簽證黑中介｜揭中介助港漂簽假合約假出糧 騙入境處續簽IANG簽證

簽證黑中介｜港漂保險經紀跑數續IANG簽證 疫下入境處批出跌三成

簽證黑中介｜假資料騙衞生署供應防疫裝備 內地來港豁免隔離

▼中介招攬廣告及聊天紀錄▼

新冠肺炎疫情自2020年初爆發後，港府在同年2月起要求所有內地入境人士要強制隔離14日，直至11月底，才推出「回港易」入境豁免隔離，只限過去14日停留廣東省和澳門的港人。

除此之外，若想入境免隔離，就要符合《預防及控制疾病條例》599C章（若干到港人士強制檢疫規例）或599E章（外國地區到港人士強制檢疫規例）中，政務司司長豁免共40類人士之一。

▼2020年2月7日 深圳灣封關前最後一夜▼

中介招攬來港免隔離

《香港01》早前揭發深圳中介公司，可協助本港大學畢業的外地人，騙取入境處批出「IANG（非本地畢業生留港／回港就業安排）簽證」，該公司經理鄧先生，更指有另一項服務，就是來港免隔離。

鄧先生指，其公司可向衞生署申請證明書，證明申請人是政務司司長豁免類別之一，「為香港供應個人防護裝備、其原料或生產設備的公共機構及其伙伴、機構、公司或組織的相關人員」。

記者發現，他亦在微信群組及朋友圈中發文招攬此生意，稱可「三天出信直接通關回港」，又指名額有限。

▼中介分享成功例子 公司名打格穿崩▼

分享成功例子 文件現「麗美邦」公司名

鄧先生更發給記者幾個「成功爭取」案例的衞生署文件，雖然已經打格，但仍然看到其中一間公司為「麗美邦」，地址為「九龍……3單元」，發出日期是2020年11月11日。

根據公司註冊處資料，只有一間公司名為「麗美邦」，公司全稱為「麗美邦貿易有限公司」，註冊地址為「九龍洋松街64-76號長發工業大廈13樓3單元」，與中介發出的證明信相符。

▼註冊地址現場直擊▼

工廈現場直擊 保安：十幾年未聽過這公司

記者曾到上述地址查詢，現場無「麗美邦」公司，門牌亦無「3單元」，而是分開「3A、3B」等單位。

現場的租戶為一間消防裝備公司，以及一間食品公司，並無「防護裝備、其原料或生產設備」等相關公司。工廈的保安稱，「我在這裏十幾年，都未聽過這間公司。」

「麗美邦」公司註冊地址位於大角咀長發工業大廈，現場找不到這間公司。公司董事為吉林人喬亮（QIAO Liang）。（曾國亨攝）

董事以吉林身份證及地址註冊

「麗美邦」的唯一一名董事兼股東名為「喬亮」（QIAO Liang），以吉林省的身份證及住址登記。網上並無這間公司的其他資料，暫時無法知道其業務。

記者表明身份，向中介查詢，對方並無回應，更拒絕接聽電話。

▼2020年11月23日 「回港易」首日▼

衞生署無發現虛假個案 不公開名單

衞生署無回應個案，強調提供虛假資料是犯罪，最高可監禁6個月及罰款25,000元。

截至4月7日共有812人符合「供應防護裝備」類別，獲得豁免隔離，至今並沒有違反相關條文的定罪個案。署方指基於私隱，不公開獲豁免的供應商名單。

衞生署又指，一般申請豁免檢疫，需要提交申請人的姓名、所屬機構，來港時間、目的及身份證明文件等基本資料，並按所屬類別說明如何符合該類別，亦會透過不同渠道核實。

豁免檢疫一直是港府的防疫漏洞，去年7月爆發的第三波疫情，就是豁免船員檢疫所致，當時「01偵查」揭發有菲律賓船員從機場抵港到上船換班期間，一直在社區中自出自入，毋須隔離。