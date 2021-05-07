林鄭次子獲美國史丹福大學聘為博士後　去年美制裁其母前回港

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-05-07 07:00

行政長官林鄭月娥去年8月被美國制裁後，其於哈佛大學攻讀博士的次子林約希，早於制裁實施前一個月，向同學表示「家有急事」需回港，私人物品留在原租住寓所，令人懷疑其「失蹤」與制裁有關。 制裁實施後近一年，《香港01》發現，林約希已獲法國高等科學研究所及美國史丹福大學聘用，於今年秋天起出任博士後研究員（Postdoc），或最遲明年需回到美國。

美國制裁追蹤・專頁｜官員急還按揭 被控販毒公司董事曾任政協

傳真社：林鄭讀哈佛幼子林約希疑「失蹤」 向友稱家有急事回港

林鄭月娥2017年競選特首，曾在facebook上載與兒子林約希的合照。（林鄭月娥fb）

去年急離開哈佛棄租寓所 今年曾身處香港

美國財政部去年8月初公布首批受制裁的香港官員名單，林鄭月娥亦榜上有名。傳真社發現，當時正於美國哈佛大學攻讀數學博士的林約希，早於7月25日失蹤，只向同學稱「家有急事」需回港。他離開時個人物品依然留原租用單位，業主一度未能聯絡，之後才轉賬交租。

有傳媒報道，林約希今年初於一個網上學術交流會現身，並承認當時身處香港，其背景的窗簾亦與禮賓府使用的相似。

林約希早前於自己的哈佛大學個人網頁上宣布，已獲法國高等科學研究所（IHES）及美國史丹福大學（Stanford University）聘用，於今年秋天出任博士後研究員（Postdoc）。（林約希哈佛網頁）

獲美國、法國院校聘用博士後研究員

林約希緊急回港的原因仍然未明，但本來預計今年秋天投身職場的他，近日再更新其新動向。林約希早前於自己的哈佛大學個人網頁上宣布，已獲法國高等科學研究所（IHES）及美國史丹福大學（Stanford University）聘用，於今年秋天出任博士後研究員（Postdoc），亦意味他已取得哈佛數學博士學位。

博士後研究員屬有限期的職位，根據史丹福大學官網，有關研究員下個學年起，每年至少可獲6.5萬美元（約50.4萬港元）資助金。

根據史丹福大學官網，有關研究員下個學年起，每年至少可獲6.5萬美元（約50.4萬港元）資助金。（史丹福大學）

史丹福：受聘期間身處海外不可超183日

另外，因應新冠肺炎疫情，研究員若獲得批准，可以於美國境外遙距展開研究。不過，大學亦表明，研究員應盡快前往美國，受聘期間身處海外的時間亦不可超過183日，估計林約希在聘任期展開後半年內，仍須前往美國。

林約希獲美國史丹福大學聘用。（史丹福大學fb）

至於法國高等科學研究所，該機構提供數學及理論物理學的非指定博士後研究員職位，聘用期為兩年。另外，該機構亦與華為、IBM等企業合作，提供進行指定研究的研究員職位。

法國高等科學研究所（IHES）是一家從事數學和理論物理尖端研究的機構。（法國高等科學研究所fb）

《香港01》正就事件向兩間學術機構及特首辦查詢。

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林鄭曾表示 家人明白要犧牲

特首林鄭月娥去年8月起被美國財政部制裁，被禁止入境美國之餘，國際金融機構亦被要求停止向她服務。林鄭月娥及後於訪問中透露，沒有銀行為自己提供服務，被制裁後政府以現金向她支薪，故有大量現金在家，但稱因維護國家安全而受制裁是她榮幸。對於在美讀書的兒子有否受制裁影響，林鄭當時指，「家裏的人明白，要使他們做出一些犧牲，他們也是願意的。」

林鄭月娥曾於訪問中被問及，制裁有否影響在美讀書的兒子，林鄭當時指，「家裏的人明白，要使他們做出一些犧牲，他們也是願意的。」（資料圖片／梁鵬威攝）

美國國務院：制裁不針對直系親屬

外界一直關心林約希及其他受制裁人士的直系親屬，會否受制裁波及。美國國務院後來澄清，制裁及入境簽證限制不針對直系親屬，但若直系親屬的財務與被制裁人士有混雜，則有機會被凍結財產。

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