傳幼子林約希由美返港　林鄭談被制裁：家人明白亦願意作出犧牲

行政長官林鄭月娥周二(25日)在禮賓府接受《鳳凰衛視》節目專訪時表示，談及被美國制裁一事。被問到事件有否影響她在美國讀書的兒子，林鄭回應指，「家裡的人明白，要使他們做出一些犧牲，他們也是願意的。」 至於退回劍橋名譽院士身份，林鄭月娥表示，相信學院受到來自英國政治圈以及香港反對派組成的國際陣綫的壓力。她曾經兩次寫信給學院解釋香港的情況，過程中覺得學院沒有採取客觀態度看待事件，「我很難找到一個理由去告訴我自己，爲什麽還要跟這個學院保持一個關係，所以我就把這個名譽院士退回。」 她又在訪問中指，推遲第七届立法會選舉是艱難的决定，但行政會議一致認爲這個决定正確。

特首林鄭月娥在訪問中回顧反修例風波，她指自己在香港土生土長，過去一年香港發生的暴力事件是她從未見過。她又指，有人在社交媒體傳播假的消息，讓市民分不清真假，影響了他們對於政府、對於中央的看法；又為警隊是抱不平，指香港紀律部隊非常優秀，覺得每一個香港人都要對警隊懷以公平的對待。

林鄭月娥表示，反修例風波期間曾經擔心得睡不好覺，尤其在中大及理大衝突期間。她指警隊不願意去傷害年輕人或者是學生，強調事件不是警隊攻進學院，而是有暴徒用兩個大學做基地攻擊警隊或者是破壞鄰近的地方。

「有的人最近形容我，又回到以前的我了」

被問到有建制派都認為她缺乏政治智慧，給予民主派「子彈」製造風波，會否有不被理解、四下無人的孤獨感，林鄭稱「肯定有」，形容自己有時會有質疑自己決定的孤單時刻，「 經過了過去6月份到現在，我覺得是一個很大的衝擊，但是怎麽說，有的人最近形容我，又回到以前的我了，是吧？」

林鄭稱自己沒料過香港政治如此複雜，「因為我不算是很懂得政治的人，我是一個管治的人」。