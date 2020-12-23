因應全國人大訂立《港區國安法》，美國8月開始制裁損害香港自治的中港官員，連同全部14名全國人大副委員長，共29人落入制裁名單。其中林鄭月娥被制裁後，公開表示銀行戶口被關閉，要用現金出糧；她在美國讀書的幼子林約希更急返港。 而鄭若驊、鄧炳強、劉賜蕙、李桂華在被美國制裁後，樓宇按揭均有異動，提早還清按揭。

01偵查「美國制裁追蹤」獨家系列：

美國制裁追蹤・專頁｜官員急還按揭 被控販毒公司董事曾任政協

美國制裁追蹤｜港貨運公司被指支援伊朗聖城軍 做生意要用現金

美國制裁追蹤｜兩香港集團被指涉金三角販毒 董事曾任港區政協

美國制裁追蹤｜林鄭現金出糧幼子哈佛急返港 多官員提早還清按揭

▼8月及11月美國制裁15名中港官員名單及理由▼

+ 9 + 9 + 9

美國8月7日正式公布制裁11名中港官員，但早於7月已預告，行政長官林鄭月娥7月31日已回應指「我對於這些所謂美國要制裁本人，我都是一笑置之、嗤之以鼻」。

▼林鄭月娥次子林約希 從哈佛大學急返港▼

+ 2 + 2 + 2

傳真社報道，一直在美國哈佛大學攻讀碩士的林鄭月娥幼子林約希，7月25日起失蹤，曾告知租住單位的業主稱「家有急事」返港，並無如約簽訂新一年租約。

林鄭月娥亦在11月接受香港國際財經台訪問，稱銀行戶口被關閉，要用現金出糧。

Sitting in front of you is the Chief Executive of Hong Kong SAR, who has no banking services made available to her. I'm using cash everyday for all the things. I have piles of cash at home because the government is paying cash on my salary. （坐在你面前的是香港特區行政長官，但沒有銀行提供服務。我每日所有事都用現金。我家中有大疊現鈔，因為政府用現金出糧給我。） 林鄭月娥

▼01獨家揭被制裁官員按揭異動▼

鄭若驊、鄧炳強、劉賜蕙、李桂華按揭均有異動

《香港01》亦獨家揭發，其他高官被美國制裁前後，樓宇按揭均有異動。律政司司長鄭若驊，在被制裁三周後，一筆過還清屯門海詩別墅獨立屋及沙田駿景園單位的渣打銀行按揭。

警務處處長鄧炳強在被美國制裁前三日，將南區置富花園物業的按揭，由滙豐銀行轉到中銀香港。到11月10日，美國加碼制裁四名中港官員，鄧炳強亦在當日，一筆過還清轉按至中銀的按揭。

警務處副處長（國家安全）劉賜蕙，11月10日被制裁，她在同月26日，還清其西半山嘉富臺物業的創興銀行按揭。

警隊國安處高級警司李桂華，亦在12月2日一筆過還清其藍田麗港城物業的中銀香港按揭。

由人大立法的《港區國安法》7月1日正式實施，條文在實施前一晚深夜才公開。（資料圖片 / 高仲明攝）

被制裁官員受訪 稱靠妻子戶口過活

《南華早報》曾訪問三名不具名被制裁的官員，一人表示銀行戶口被關閉，用妻子戶口出糧，所有開支靠妻子戶口，平日只可用現金或八達通；另一名官員稱銀行戶口未被關閉，但不能用網上銀行或信用卡服務，亦不能海外轉賬；第三名官員稱已無任何銀行戶口，情況與林鄭類似。

伊朗、俄羅斯銀行被制裁 香港分行如常運作

《香港01》翻查美國財政部全份制裁名單，除了因政治原因被制裁的中港官員外，還有60多間香港公司和個人，包括與一間伊朗航空公司的貨運代理商，被指支援當地武裝組織；兩個香港集團被指涉及金三角販毒組織，其中一間公司的董事更曾任港區全國政協委員。

另外兩間香港金管局登記的海外銀行香港分行，亦在制裁名單之列。英國倫敦註冊、有伊朗國家銀行背景的Melli Bank，2008至2016受歐盟及英國制裁，香港金管局隨即跟隨，直至2016年解除，美國2018年重申對其制裁，但本港並無跟隨。銀行位於中環冠君大廈，目前仍然運作，職員不評論被制裁事宜。

俄羅斯國有開發銀行「VEB」，因為烏克蘭問題被制裁，香港註冊的「VEB ASIA」，位於中環國際金融中心的辦公室仍然運作，職員不評論被制裁事宜。

▼12月美國制裁全國人大全部14名副委員長▼