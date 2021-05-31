2.8億電騙案｜九旬婦匯款至兩空殼公司　秘書公司認有警上門調查

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-05-31 07:00

居於山頂賓吉道豪宅的90歲胡老太墮電話騙案，被「假特務」成功騙取逾2.8億港元，騙款至今未起回。《香港01》追查發現，騙局涉及兩間在港註冊的「空殼公司」，分別是由持中國籍護照或內地身份證的男子擔任董事，他們利用渣打銀行的公司戶口收取胡老太匯款。 記者尋訪涉案公司地址，惟全是秘書公司。有職員透露警方曾上門調查，但坦言「幫唔到咩手」，亦不知涉騙案的內地董事去向，更指公司不再接內地客。

《香港01》早前獨家揭發，胡老太去年8月至今年1月期間，即折合2.8億港元匯款至三個渣打銀行戶口，數目較警方最初公布的2.5億港元多。據了解，胡老太存入3,600萬港元另加上3,200萬美元。

兩港註冊公司戶口收騙款 業務不明

記者追查再發現，收取2.8億元騙款涉及三個渣打銀行的公司戶口，涉及兩間在港註冊成立的「空殼公司」。兩間「空殼公司」分別為「智尚貿易有限公司」及「易安達貿易有限公司」，惟兩間公司的業務不明，辦公室地址亦是秘書公司，無實質業務地址。

收匯款兩公司董事均為內地人 無實務地址

翻查公司註冊處資料，「智尚」及「易安達」兩間公司均只有一名男董事，分別以中國籍護照或內地身份證登記。「智尚」董事為張X勝，報稱住遼寧葫蘆島；「易安達」董事為梁X成，報稱住廣東省肇慶。

記者到訪「智尚」公司地址，該辦公室是佐敦一幢商廈的共享辦公室，名為「力天世紀會計服務有限公司」。「力天世紀」曾獲「智尚」聘任作秘書，但「力天世紀」自去年12月便辭任秘書職務，「智尚」至今未聘新秘書公司。

記者拍門當日，「力天世紀」無人辦公，由共享辦公室另一公司職員應門。（香港01記者攝）

秘書公司職員：不再接內地客戶

「力天世紀」職員透露，警方曾就胡老太騙案上門調查，但坦言手頭上資料不多，又早已辭任「智尚」公司秘書，「幫唔到咩手」。「力天世紀」職員解釋，公司一直「有接大陸客」，又指內地客戶不用親臨辦公室，仍可辦理手續，申請公司秘書服務，故公司並不了解客戶底細。該職員又指，秘書公司去年接連收到律師信，均是寄給不同內地公司，因此覺得「有古怪」，故當時辭任所有內地公司的公司秘書，至今再不接內地客戶。

另一間涉事的公司「易安達」，曾委任「金港橋國際商務諮詢有限公司」作秘書，但去年11月即轉聘「海銘國際企業秘書服務有限公司」，轉聘秘書的日子正是胡老太被騙匯款的時期。

「金港橋國際」職員指，秘書公司「大老闆」為內地人，在深圳設分公司，業務主要替內地人在港開設公司，「比例八比二，八成是替內地人開公司」。

另一秘書公司職員：每年都有警察上門

該職員稱，內地客戶開公司不用來港，只須郵寄文件、身份證明等，秘書公司便會替其辦理手續。惟職員承認，偶有警察上門，指秘書公司有客戶涉嫌犯罪，要求公司提供資料協助調查，「一年大概都有一、兩次」。

不過，當問及「易安達」時，秘書公司職員則稱系統沒有紀錄，又未能解釋為何辭任「易安達」公司秘書，更指警方從未就此上門，着記者向內地分公司查詢。然而，記者致電「金港橋國際」的內地分公司，卻未獲回覆。

「易安達」現仍委任的秘書公司「海銘國際」，則位於新蒲崗一幢工廈。記者上門發現無人辦工，門外留有電話號碼，致電後公司職員承認替「易安達」履行公司秘書服務，但拒絕透露進一步詳情，如董事資料、聯絡方法、去向等。

安子介曾任港事顧問、基本法草委副主任、特區預委會和籌委會副主任，1993年出任全國政協副主席，2000年逝世。（中國政府網）

這宗轟動全港的億元電騙案，事主胡老太現年90歲，丈夫於早年發迹，惟於30年前逝世，遺下多間公司的股份、山頂賓吉道一間大屋、名車及大量現金。其夫胡先生生前於1970年代擁有香港一間上市公司的大份額股份，屬重要股東之一，而同時期的董事包括已故國家領導人、全國政協副主席安子介，以及有「公仔麵大王」之稱的周文軒。胡先生的生意曾包括房地產、船務、化工等。

警方回覆查詢時，沒有交代有否調查上述秘書公司，僅稱今年3月以「以欺騙手段取得財產」拘捕一名19歲黃姓男子，現獲保候查。警方續指，案件現交由東九龍總區重案組跟進，仍在調查中，不排除有更多人被捕。據悉，被捕男子為理大一年級男學生，自稱曾是受害者，其後被騙徒利用成為「特務」。

警方拘捕一名19歲的理大一年級男學生，他扮「特務」，又聲稱自己曾是電騙受害者。（資料圖片 / 楊嘉朗攝）

本案案情指出，胡老太去年8月接獲聲稱是內地官員來電，指有人盜用她的身份，因此要檢查銀行戶口，要求她將存款轉到制定戶口，聲稱將於今年5月歸還。

之後有騙徒假扮「特務」和「內地公安」，登門到胡老太的別墅，提供一部專用電話作聯絡之用。其中一次騙徒更要求胡老太與私人司機，一同到渣打銀行匯款。胡老太覺得騙徒可以說出其個人資料，不虞有詐，先後11次轉賬2.8億元。

最終胡老太經女兒遊說後，今年3月2日終於報警，其後更入禀高等法院，要求法庭頒令渣打銀行披露騙徒賬戶資料。