壹傳媒退租將軍澳工業邨地皮　可退1900萬元地價　惟科技園可拒絕

壹傳媒（0282）昨日（9日）刊發通告，指出在不承認曾違反租賃的情況下，其附屬公司已向科技園提出退還將軍澳工業邨壹傳媒大樓的地皮。《香港01》翻查相關租契，若科技園接納，壹傳媒將可獲退約1900萬元，但科技園較早前指壹傳媒違反地契，啟動收回地皮的程序，現時壹傳媒主動退還地皮，或無法獲得退款。



蘋果日報1999年與科技園前身簽訂租約，租用將軍澳工業邨用地。（租約文件）

租約期自1995年至2047年6月27日

翻查資料，於1999年5月25日，「蘋果日報印刷有限公司」（下稱「蘋果」）日與「香港工業邨公司」（香港科技園公司的前身），訂立駿盈街8號租契，即現時的《蘋果日報》大樓。蘋果支付了5,374萬元地價，租約期為1995年10月24日至2047年6月27日。

若主動退租 可按未使用年期退款

《香港01》翻查相關租契，蘋果可通知科技園，於租約屆滿前退還地皮，倘獲接納，科技園會退還部份地價。

根據租契相關適用的方程式，科技園應退還未使用年期80%的地價，再扣減10%，即1,934萬元。租契亦有其他退款條款，包括按每年5%折舊率，計算剩餘年期的建築款項，但蘋果大樓已使用20年，因此不適用。

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科技園啟動重收地皮程序 半年通知期、有無違契成關鍵

不過，租契亦列明，如租戶違反租契條款（包括未能用作租契的准許用途），科技園須先發出書面通知，而租戶於6個月通知期內都不能糾正問題至科技園滿意，科技園才可以無條件重收土地。根據租契，若科技園已根據租契啟動了重收相關地皮的程序，租客發出的退租通知屬無效。

本年6月23日，即《蘋果日報》出版最後一份實體報紙前一日，科技園公司發聲明，指蘋果日報印刷有限公司在將軍澳工業邨的運作涉及「多項違規行為」，科技園已按照契約條款，採取相應行動，向《蘋果日報》印刷發出「違反契約條款通知」，啟動重收程序。

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壹傳媒昨發通告，指出已向科技園公司發出退租通知，惟不承認任何涉嫌違反租賃條件的行 為。

根據租賃，香港科技園可於2021年9月17日或之前接納退租通知，倘獲接納，會與科技園就租賃的應付代價進行磋商。