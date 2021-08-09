壹傳媒已退回將軍澳工業邨廠地　惟不承認涉嫌違契行為

壹傳媒（0282）宣布，作為將軍澳工業邨駿盈街8號的前營業場所的租賃下的承租人，集團的附屬公司已向香港科技園公司發出退租通知以提出退回租賃，惟不承認任何涉嫌違反租賃條件的行為。
根據租賃，香港科技園可於2021年9月17日或之前接納退租通知，倘獲接納，出租人及承租人可就租賃項下的應付代價進行磋商。
壹傳媒早前被指涉嫌隱瞞科技園，違契將位於將軍澳工業邨的部分用地租予旗下顧問公司。科技園公司再工業化高級總監姚慶良曾表示，不方便評論個別事件；但指對所有違規行為，都會「有規有矩」按合約條款處理，對個別嚴重違規情況，甚至會交由法庭發出傳票，或按程序收回用地。
已更改辦公室註冊地址
壹傳媒旗下的《蘋果日報》於今年6月24日發行最後一份報刊後，便宣布停刊。在停刊前後，壹傳媒及《蘋果日報》先後有多名高層被捕，當中包括壹傳媒時任行政總裁張劍虹等人。
作為壹傳媒執行董事的張劍虹，以書面向公司確認，其辭任執行董事乃根據國家安全法的指控而被還押候審，導致其未能履行董事職務，以及確認就其辭任與與董事會並無分歧。
該公司又指出，其註冊辦事處地址已變更為將軍澳工業邨駿光街3號1樓，自2021年7月29日起生效。
翻查公司2020至2021年中期報告，顯示其註冊辦事處地址為將軍澳工業邨駿盈街8號1樓。
遭到政府引用公司條例委審查員調查
此外政府於上月29日引用《公司條例》，委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員，調查壹傳媒集團業務。財政司司長陳茂波稱，壹傳媒涉不公平地以損害股東和債權人的方式處理公司業務、有高層利用公司作違法行為，及涉嫌多項與公司業務相關的欺詐和不當行為等。
壹傳媒從今年6月17日起停牌，停牌前報0.29元。
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