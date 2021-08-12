遭連打兩針復必泰留陰影　六旬漢續留醫：唔知打唔打第二針好

《香港01》昨日（11日）獨家報道，一名66歲男子於屯門友愛體育館疫苗接種中心被連續注射兩針復必泰（BioNTech）疫苗，負責營運該接種中心的盈健醫療事後指，涉事護士現已停職。

事主羅伯獲悉事件後稱，「希望個護士下次做嘢小心啲，唔好咁疏忽！」對於專家建議21日後仍需打第二針，他則坦言心理有陰影，須審慎考慮是否再接種第二針疫苗。



羅伯今日（12日）接受《香港01》電話訪問時表示，現時身體並無大礙，但手臂感到輕微痛楚、膊頭肌肉繃緊以及血壓偏高。他續指，醫生巡房期間亦有跟進他的情況，又引述醫生指副作用不會太快浮現，且同一日連續注射兩針情況罕見，故須留院觀察多一、兩天。

負責營運屯門友愛體育館疫苗接種中心的盈健醫療初步調查事件後，發現涉及護士程序出錯，已停止其所有職務。羅伯則指，「覺得個護士疏忽，希望佢下次做嘢小心啲，唔好再咁大意！」他續指，今早亦接獲該疫苗接種中心的負責人來電慰問，但未有交代事件會如何處理。至於會否追究責任，羅伯表示須交由家人處理，暫未有決定。

許樹昌說，難以理解為何有此醫療失誤。（資料圖片／余俊亮攝）

而疫苗顧問專家委員會成員、中大教授許樹昌就今次情況，認為必須打第二針。羅伯聞訊後，直指「有心理陰影、會驚」，會審慎考慮21日後會否再打第二針。