01獨家｜65歲男子被連打兩針復必泰疫苗　血壓升高　清醒送院

政府不斷鼓勵市民注射新冠疫苗，但有市民被連續注射兩針復必泰。事發在今日（8月11日）下午5點多，一名65歲的男子，在屯門友愛體育館的疫苗接種中心，被連續注射兩針復必泰（BioNTech）疫苗。事後他清醒、手臂痛、血壓高，被送往屯門醫院急症室檢查。

衞生署表示，正了解事件，會按既定程序調查。

疫苗顧問專家委員會成員、中大教授許樹昌指，若無嚴重過敏問題不大，可相隔21日後打第二針。



護士拿新棉花後再打一針 來不及阻止

事主是65歲的羅伯，今日（11日）下午5點多，到屯門友愛體育館打第一針復必泰疫苗。

他接受《香港01》記者訪問時稱，打完一針後，護士着他用棉花按住針口，護士及後再拿新棉花後就馬上幫他打第二針。「有『喂』過個護士，但已經好快打咗落去，同一隻手臂打兩次。」他稱當時有問「要打兩針嘅咩？」

護士用酒精棉花搓手臂後，就打了第一針，叫我（用棉花）按住（針口），隨後（護士）再用酒精棉搓手臂，就打了第二針。我就問他『是打兩針嗎?』他就沒有理會我，他就說可以了，去休息區吧。我去休息區坐下，他過一陣就回來問我，『叔叔我是不是幫你打了兩針?』。我說『是啊，你打了第二針』。 羅伯

羅伯說，當時來不及阻止護士打第二針，護士之後很慌張，立即叫我回到當時打針的位置。」

羅伯有高血壓、膽固醇，非常擔心，他說：「我當然是很擔心，我不知道為何，我不知事後會如何，所以我有些驚慌。我家人報警，聯絡衞生署，但一個人都聯絡不到，只是叫我等候，最後都聯絡不到他們，就送了入院。」

血壓升高 清醒送院

羅伯之後清醒，手臂痛、血壓升高，被送往屯門醫院急症室，醫生為他檢查，未知是否需要留院觀察。

羅伯家人事後趕到疫苗接種中心了解情況，他對《香港01》記者講述情況時，直言不知為何會發生此事，「我都好想知道，點解會咁樣。」

8月11日，有市民在屯門友愛體育館疫苗接種中心，被連打兩針復必泰疫苗。之後送往屯門醫院檢查。（梁祖饒攝）

屯門友愛體育館的疫苗接種中心，由盈健醫療營運。

衞生署發言人表示，今日（8月11日）下午接獲通報，一名男子於友愛體育館被注射兩劑復必泰疫苗，該名男子已被送往醫院治理，署方正了解事件及按既定程序作出調查，並會要求負責營運該接種中心的醫療機構提交報告。

《香港01》正就事件，向盈健醫療查詢。

許樹昌說，難以理解為何有此醫療失誤。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

許樹昌：若無嚴重過敏問題不大 仍需打第二針

疫苗顧問專家委員會成員、中大教授許樹昌直言，難以理解為何有此醫療失誤，他解釋，如果無出現即時嚴重過敏反應，問題不大，因為現時BioNTech疫苗每針的劑量為30微克，而在第一期臨床試驗，曾用100微克的劑量。

羅伯本應今日注射第一針疫苗，一次過打兩針，是否需要再打第二針呢？許樹昌指，通常打兩針相隔21天，免疫反應更好。

許樹昌引述科學期刊《自然》雜誌的文獻，指注射100微克的疫苗，所產生的抗體比注射30微克的還要少，但副作用更高。「Pfizer（輝瑞）和BioNTech比較過，10微克、30微克及100微克的劑量，結果是30微克出抗體水平及副作用比例最理想。所以必須打第二針。」

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

