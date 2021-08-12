市民被連打兩針復必泰　負責營運盈健醫療：涉事護士已停職

《香港01》昨日獨家報道，有市民於疫苗接種中心被連續注射兩針復必泰。負責營運涉事疫苗接種中心的盈健醫療就事件回覆查詢，指經初步調查，發現涉及護士程序出錯，已停止該涉事護士所有職務。而當值醫生已即時向衞生署通報，及為涉事的市民進行檢查。



涉事的疫苗接種中心於屯門友愛體育館，由盈健醫療負責營運。盈健醫療就事件回覆，指經初步調查所得，事故涉及護士程序出錯，已停止該涉事護士所有職務。當值醫生已即時向衞生署通報及為該名市民進行檢查及監察，其後安排病人入院進一步跟進，事件亦已呈報衞生署。盈健醫療指，會加強管理及監察所有在場的醫護人員的工作程序以確保安全。

《香港01》日前報道，65歲的羅伯於周三（11日）下午於屯門友愛體育館打第一針復必泰疫苗時，被護士連續接種兩劑復必泰。他其後清醒，但有手臂痛、血壓升高，被送往屯門醫院急症室，醫生為他檢查後，最終留院觀察。

衞生署日前指，於周三下午接獲通報，一名男子於友愛體育館被注射兩劑復必泰疫苗，該名男子已被送往醫院治理，署方正了解事件及按既定程序作出調查，並會要求負責營運該接種中心的醫療機構提交報告。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

