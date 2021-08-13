25歲的馬家健（健仔）2016年借出地址予友人洪志謙（音譯）收取包裹，原來內藏一公斤可卡因，最終企圖販毒罪成判囚23年。馬在周三（11日）終上訴成功，上訴庭更提出多項疑點。

當中案底纍纍的師爺陳強利（Paul Chan）成為焦點，包括為何他可到收押所提供法律意見，並獲律師樓聘用；控方為何撤銷洪的控罪、控方有否傳達原審法官的質疑予上級等。

《香港01》翻查涉案多份判辭，解讀法官的質疑和理據。



「01偵查」系列報道：

遊說青年認藏毒罪師爺起底 屢犯強姦爆竊坐監20年 曾逃獄8年

師爺遊說青年認藏毒罪 多份判辭解讀 法官多番質疑控方及律師

遊說認藏毒罪 強姦案底如何做師爺、做法律探訪？法律界分析漏洞

2016年10月，當時只有20歲的青年馬家健，答應為朋友洪志謙（音譯），借出家庭住址收取包裹，雖然他並沒有領取郵件。包裹內的可卡因逾一公斤重，洪志謙的家中亦被搜出少於10克可卡因，兩人雙雙被捕。

馬家健在2017年3月7日曾簽下認罪文件，並於8月28日在庭上承認所有控罪，被判入獄23年，而洪志謙則被撤控。2017年11月馬家健將被高等法院判刑前解聘律師團隊，並申請改為不認罪。

法官就檢控提出疑點，控方表示，繼續案件的決定，獲得時任刑事檢控專員梁卓然允許。（資料圖片 / 李澤彤攝）

法官曾就檢控提出多處疑點，2019年開庭時，控方外聘大律師周嘉俊回應主審法官是否繼續案件時，表示決定獲得刑事檢控專員允許。當時的刑事檢控專員是梁卓然。梁於去年表示，在刑事檢控運作方面與律政司司長鄭若驊的看法不一致，於是辭職。

推翻認罪聆訊，高等法院法官張慧玲。

▼馬家健案2018年高院批准上訴判決書 HCCC312/2017▼



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翻查2018年12月高等法院在馬家健改口不認罪的聆訊判決書，當時法官張慧玲已經多番質疑馬家健的前律師張曉惠，以及「師爺」Paul Chan，指他們的說法難以令人信服。

健仔被捕後接觸師爺陳強利（Paul Chan）時，健仔稱他沒表明要認罪，但陳在會面時指案件很難打贏，愈早認罪會有愈多刑期減免。陳更指此案無證據指向洪，洪很大機會脫身，故在陳多番遊說下才簽署認罪聲明。

在我面前所有證供，張曉惠只代表馬家健，並非代表洪志謙。在第一次見面時她只知道洪有被控藏毒，不可能知道洪有其他控罪，若馬家健真的要求「一招一放」（one plead guilty, one set free），無理由認罪書會寫「所有控罪」。 法官張慧玲評語 HCCC312/2017判決書第28段

撤銷洪志謙控罪的做法，以及在案情中刪除洪志謙之名，只對洪有利。請記住，洪志謙的弟弟介紹Paul Chan給馬家健父親，馬父毋須支付任何律師費。之後Paul Chan的律師樓又代表洪，明顯Paul Chan及其律師樓，真心維護洪的利益，多過馬家健。 法官張慧玲評語 HCCC312/2017判決書第30段

▼馬家健案上訴成功判決書 CCAC 297/2019▼



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到了今年1月上訴庭開庭，7月22日有判決，判馬家健上訴得直，無罪釋放，8月11日法官頒下判辭令。除了他無罪釋放獲外界關注，師爺陳強利（Paul Chan）成為上訴庭提出眾多疑點的焦點。

上訴庭提出多處疑點，包括律師樓為何聘請案底纍纍師爺、為何他可到收押所探訪被告並提供法律意見。

律師樓為何聘任他作「刑事訴訟經理」？ 為何他可探望還押中的被告？ 上訴庭對案底纍纍師爺的質疑

為何會撤銷案中更大嫌疑的洪志謙控罪？ 有否傳達原審法官的質疑予律政司高層？ 有否調查原代表馬家健的律師團隊行為及操守？ 上訴庭對控方質疑

因為強姦、爆竊案底纍纍的陳強利Paul Chan，搖身一變成為律師行的「刑事支援主管」。

曾否調查律師團隊行為

上訴庭更質疑檢控機關有否調查律師團隊的有關行為，包括案中的師爺；並對控方有否傳達原審法官的質疑予律政司高層成疑問。

斥律政司漠視不公義 反映檢控制度不理想

判辭更批評律政司對原審法官有關檢控的疑慮、案中的疑點不聞不問，似乎只關注能否獲得涉案者認罪，漠視涉案者罪責程度，出現不公義，反映檢控制度並不理想。

2019年案件主審法官陳慶偉。

冤獄失五年青春 父親癌症逝世無法送別

坐了五年「冤獄」的馬家健失去青春外，父親在他坐牢時更因癌症逝世。在上訴中代表健仔的港大法律學院首席講師張達明，在商台節目透露健仔十分勤奮，案發前於日間修讀職業訓練局課程，晚間到拉麵檔做兼職，為健仔坐了五年冤獄感到可惜。但對於健仔能否追究律政司，他則表示十分困難。

港大法律學院首席講師張達明，是代表馬家健上訴的律師。（資料圖片 / 鄧倩螢攝）