遊說青年認藏毒師爺懲教報告曝光　潛逃8年以假身份當律師助理

原本因藏毒罪成被判監23年的馬家健（健仔）上訴得直，無罪釋放。法官質疑最初勸馬家健認罪的律師樓「師爺」陳強利（Paul Chan）案底纍纍。

《香港01》接獲一份陳強利的懲教評估報告，指陳2002年入獄後，承認在1993年至2002年潛逃期間，一直以假身份在一家律師行當「法律助理」。報告評估他具明顯「反社會型」性格，再犯罪風險屬中等偏高。

記者就事件向懲教署查詢，正待回覆。



「01偵查」系列報道：

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遊說青年認藏毒師爺懲教報告曝光 潛逃10年以假身份當律師助理

《香港01》接獲一份陳強利在2008年的懲教評估報告，當中更有涉及他的心理報告。撰寫該報告的懲教署臨床心理學家，名字亦曾出現懲教署的其他刊物。

潛逃8年 陳認一直以假身份當律師助理

該報告顯示陳強利在2002年開始服刑，罪行涉及強姦、入屋犯法、逃離合法羈押、管有他人身份證，刑期超過10年。當中在2008年的心理報告表明，陳在1993年因入屋犯法棄保潛逃，他承認潛逃八年期間「一直以假身份在一家律師行當法律助理」。曾結婚的他，當時與另一名女子同居，育有一子。

陳強利在1994年一幢商業大廈準備爆竊時，亦曾訛稱是管理公司職員到場檢查保安系統，但保安員揭發他身份有疑後被捕。

懲教撰寫心理報告 陳具明顯「反社會型」性格

報告更指陳被定罪後變得容易心煩，並偶爾會發怒。該報告指「他可算是一個具明顯「反社會型」性格的人」，並評估他再犯罪的整體風險水平屬中等偏高。他也在報告透露如重投社會，都計劃在律師樓工作。

有熟悉懲教署運作的人士透露，署方會為曾干犯性罪行的人士撰寫心理報告，評估有關人士獲釋後再犯的機會。因性罪行、暴力等罪行被判刑兩年或以上人士，以及因其他罪行被判刑期超過六年人士，出獄前都需由監管釋囚委員會撰寫報告，以判斷有關人士出獄後是否需要守行為。據了解，守行為的期間由12至24個月不等，如更新人士的獲釋後行為不良好，署方可以發出召回令，要求有關人士返回監獄服刑。

流傳另外兩張律師樓卡片 律師行：須翻查資料

此外，記者再接獲兩張陳強利的卡片，分別在兩家律師行擔任「刑事訴訟組」（Criminal Litigation Section）及「刑事支援組主管」（Criminal Litigation Manager）。記者曾致電其中一律師行查詢，職員指需交同事翻查資料，至今仍未有答覆；另一間律師行則已結業。

現年25歲青年馬家健，上周三（11日）上訴得直，撤銷企圖販毒罪，無罪釋放。法官批評控方放棄追究較重罪責、接收可卡因毒品郵包的人，亦質疑最初勸馬家健認罪的律師樓「師爺」Paul Chan案底纍纍，其律師行更是代表另一涉案疑犯，懷疑藉馬家健招認全部控罪換取「放生」另一人。

▼馬家健案上訴成功判決書 CCAC 297/2019▼



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當中案底纍纍的師爺陳強利（Paul Chan）成為焦點，包括為何他可到收押所提供法律意見，並獲律師樓聘用。另外，坊間流傳一張陳強利的律師行卡片，任職刑事訴訟經理。但該律師行在上周五（13日）發表澄清聲明，表明從未聘請陳強利。

記者就事件向懲教署查詢，正待回覆。

記者上周五（13日）根據坊間流傳一張陳強利的卡片，到涉事律師樓查詢，職員表示不會回應。（資料圖片／廖雁雄攝）