01喀布爾連線｜被小粉紅謾罵的阿富汗青年：塔利班不是人民的選擇

8月15日，阿富汗首都喀布爾被塔利班攻陷，國家變天，阿富汗成為國際焦點。在中國攻讀博士、身處喀布爾經歷這一切阿富汗青年佳藍・巴澤旺（Jalal Bazwan），形容覺得一下子失去國家和身份，擔心塔利班的極端統治重臨。

曾在中國留學的他，在微博分享對政局的看法，卻招來「小粉紅」的謾罵。他接受《香港01》專訪，直言感到傷心和憤怒，但不會因此傷害對中國的感情。對於不少中國人說「塔利班是阿富汗人的選擇」，他直言這些言論是「糊塗」、「不了解阿富汗人」。他希望中國未來幫助阿富汗重建，以及向巴基斯坦施壓，停止干預阿富汗內政，不要讓阿富汗繼續成為別國的戰場。



最有趣的是很多中國網民發給我信息說，你有什麼資格，來用我們中國的互聯網絡，發阿富汗的局勢和觀點。其實，這些人的話真有道理。我還是要感謝中國社交媒體平台，讓我更深了解中國人的Discourse（話語）。 佳藍（微博）

▼佳藍在中國的生活▼



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經歷極權下的童年和多次政變

阿富汗普什圖族青年佳藍・巴澤旺（Jalal Bazwan），1991年出生，現時29歲，已經歷過阿富汗多次政變。父親是蘇聯佔領時期的軍人，1987年蘇聯撤出阿富汗後，他在阿富汗南部楠格哈爾省（Nangarhar）度過童年，當時在塔利班的極端統治下，因為家人曾為舊政府服務，全家被排擠。

直至2001年美軍推翻塔利班，原教旨的生活終於有了變化，原本逃離政局而住在英國的舅父，亦在翌年回國，把他帶到巴基斯坦北部城市白沙瓦（Peshawar）讀中學。

阿富汗人佳藍・巴澤旺（Jalal Bazwan），正攻讀浙江大學博士，身處喀布爾，接受《香港01》連線訪問。（香港01圖片）

2012年到中國讀書 去年捐口罩到武漢

2012年，正計劃升讀大學的佳藍，希望想更加了解中國這個正在崛起的鄰居，到深圳大學讀本科，畢業後在南京大學讀碩士，目前在浙江大學攻讀博士。

去年中國疫情爆發初期，他回到阿富汗喀布爾的家中，現在因為中國拒發簽證，無法回到浙大的校園，只能上網課。亦因如此，他經歷了這幾年塔利班在全國逐漸復辟，以及今年8月15日攻陷喀布爾一刻。

8月15日，塔利班攻陷阿富汗首都喀布爾，進入總統辦公室。（Zabi Karimi / 美聯社）

一下子什麼都沒有了

能操流利中英文的佳藍，用普通話接受《香港01》連線訪問，他說雖然有恐懼，但毋須化名，亦直接面對鏡頭，希望告訴香港人，目前國家的情況。

「感覺一下子就沒有國家，沒有政府，沒有身份。我們這20年所有的收穫，一下子都沒有了。」佳藍說起塔利班入城，充滿失落和無奈，「過去塔利班除了戰爭，沒做過什麼別的。知識分子反對塔利班的保守主義，曾為阿富汗政府工作的人擔心被報仇，我們對塔利班新的憲法感到不安。」

▼塔利班入城後的喀布爾▼



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商業停頓 銀行無法提款

塔利班入城半個月，機場混亂，市內未有大規模衝突，但佳藍說，大部份商業中心沒有開門，「每一家銀行門口，都是好多人排隊，整個阿富汗都是沒有現金的狀態。」

這半個月，阿富汗成為世界的焦點，他亦在微博分享喀布爾的最新局勢，以及自己對時局的看法，想不到因此換來「小粉紅」的謾罵。

▼佳藍在微博被謾罵▼



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批評塔利班 被罵是美國的狗

佳藍說，不少攻擊他的網民認為「敵人的敵人是朋友」，因此不應說塔利班的壞話，「說我『阿奸』，是『美國的狗』，說我不了解阿富汗。」

他直言，這些批評他的人，沒有了解過阿富汗的歷史，以及美國和塔利班的關係，更將中美敵對的情緒，強加於阿富汗人身上。

說到此，他覺得很委屈，在中國近十年，有不少可以稱兄道弟的朋友，去年年初更與幾個朋友一起，送口罩到武漢，「我也是人，會生氣，但也明白這些人不代表全中國，雖然被攻擊，不會影響我對中國人的感情。

2020年2月，佳藍・巴澤旺（Jalal Bazwan）與朋友在阿富汗購買兩萬個口罩，捐到中國大使館，送到武漢。

家鄉被塔利班恐襲 親人遇難

20年前，美軍出兵阿富汗，推翻塔利班政權，但並無徹底殲滅塔利班部隊。當時美國的目標，是拉登的基地（al-Qaeda）組織。直至去年，塔利班已經重新佔領部份城鎮。去年10月，塔利班空襲佳藍的家鄉，他的堂弟和一些親友也遇難了。

2017年，佳藍・巴澤旺（Jalal Bazwan）回到被塔利班控制的家鄉，與長輩們合照。

特朗普與塔利班簽協議 無法達致和談

2020年2月，時任美國總統特朗普，在卡塔爾首都多哈與塔利班代表簽署協議，美國承諾全面撤出阿富汗，停止制裁塔利班，釋放和交換部份囚犯；塔利班要保證不會容許基地組織和其他恐怖組織運作，按照計劃塔利班要與阿富汗政府談判，決定國家的管治權。

特朗普的協議被指荒謬，但塔利班並無按照協議和談，而是步步進逼。阿富汗政府軍亦因腐敗嚴重等諸多問題，不戰而敗。美國政府換屆後，總統拜登宣布8月底撤軍，亦被指忽視塔利班先撕破協議，最終換來阿富汗的潰敗。

▼王毅接見塔利班▼



華春瑩：塔利班清醒、理性

今年7月28日，中國國務委員兼外長王毅，在天津接見塔利班負責人，形容「阿塔」（阿富汗塔利班）是該國「舉足輕重的軍事和政治力量」，呼籲阿富汗建立廣泛包容的政治架構。

8月16日，即喀布爾淪陷翌日，外交部發言人華春瑩在記者會上說：「阿富汗的局勢已經發生重大變化，我們尊重阿富汗人民的意願和選擇。」到了8月19日，華春瑩再次評論塔利班：「如今的塔利班，比上次執政時期更加清醒和理性。」

8月19日，外交部發言人華春瑩說「如今的塔利班，比上次執政時期更加清醒和理性」。（Tingshu Wang / 路透社）

說塔利班是人民的選擇 是不尊重阿富汗人

《香港01》記者問究竟塔利班是不是阿富汗人民的選擇？佳藍激動地說：「我是反對的，塔利班不是我的選擇。如果他們說，塔利班是阿富汗人的選擇，他們就是不尊重阿富汗人，你不知道阿富汗老百姓到底要什麼。大國不斷干涉阿富汗內政，說支持阿富汗人的選擇，當然不是。」

他承認塔利班是阿富汗社會的一部份，但他反對塔利班的保守思想，不想回到20年前。

▼8月26日喀布爾恐襲▼



恐襲持續 問題未解決

8月26日，喀布爾機場附近有自殺式恐怖襲擊，182人死亡，包括62名阿富汗平民、28名塔利班成員、13名美軍。恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）的分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）承認責任。

「阿富汗現在還有20多個恐怖組織行動，塔利班接管了，還有別的恐怖組織，ISIS、基地組織（al-Qaeda），不要以為塔利班接管了，問題就解決了。」對於恐怖襲擊，佳藍依然憂心忡忡。

▼美軍完全撤離▼



40年戰爭 成大國戰場

8月30日，美軍正式完全撤出阿富汗，佳藍直言，一直不希望外國軍隊佔據國家，而過去20年美國和北約亦沒有好好負責，協助阿富汗建成一個正常國家。「阿富汗快40年了都處於戰爭中，我們老百姓已經很累了，阿富汗變成大國的戰場。」

8月31日，美國總統拜登在美軍完全撤離阿富汗翌日發表演說，表示「是時候結束這場戰爭」，又指「中國或俄羅斯在我們的競爭中，最想看到的是美國再深陷阿富汗困局多十年。」（Evan Vucci / 美聯社）

望中國出手 向巴基斯坦施壓

目前新的大國博弈已經開始，佳藍覺得中國政府可以做得更多，「中國和巴基斯坦有好關係，中國可以施壓巴基斯坦，不要干涉阿富汗的內政。」他稱過去20年，塔利班在20年在巴基斯坦訓練、療傷，塔利班成員亦用該國護照出國，「說巴基斯坦沒有干涉，小孩子都不會相信。」他亦說中國可以參與阿富汗國家建設，達致雙贏。

8月20日，阿富汗駐華大使館，依然懸掛原阿富汗伊斯蘭共和國的國旗，未有改掛塔利班的旗幟。（Mark Schiefelbein / 美聯社）

香港人可以協助在國際發聲

佳藍說過去20年，阿富汗已經逐漸現代化，雖然政府貪腐問題很嚴重，但仍然希望可以透過選舉，來換總統和政府。如今國家變天，他擔心恐怖統治重臨，唯有期望國際社會施壓，讓塔利班履行承諾，組建包容政府。

「勉強（迫使）塔利班，保護阿富汗的憲法、人權、女權，和這20年來的收穫。」他希望香港人亦可以協助阿富汗人在國際社會發聲。

▼佳藍鏡頭下的阿富汗▼



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不會離開——這是我的家

面對政局變天，不少人會選擇離開，但佳藍希望完成學業後，繼續留在阿富汗，「很多問我會不會離開阿富汗，那我離開了可以去哪裏呢？這裏是我的家，我的國家。」