阿富汗局勢︱塔利班會盡快組建新政府　不會有女部長

阿富汗再次由塔利班（Taliban）控制後，至今都未公布新政府官員人選。法國傳媒9月2日引述2名塔利班消息人士指，內閣名單或會在3日公布。而俄羅斯傳媒同日報道，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）稱，塔利班會盡快組建民族團結政府，他們希望前部長的人數佔半數、但不會有女性部長。



阿富汗局勢：圖為8月29日，阿富汗青年女子足球國家隊成員與家人身處首都喀布爾。（AP）

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）2日報道，穆賈希德接受意大利《共和國報》（La Repubblica）訪問。穆賈希德被問到女性是否能加入新政府時說：「不是作為部長，但根據《可蘭經》和伊斯蘭教法典，女性可以在政府各部門、警方或者司法機關工作，作為助手。」他亦表示，阿富汗女性將可接受高等教育。

法媒9月2日稱，阿富汗西部城市赫拉特（Herat）約有50名女性上街示威，她們爭取女性工作權，並抗議塔利班不讓女性加入新政府。示威者高呼：「接受教育、工作和安全是我們的權利」、「我們不害怕，我們團結一致」等口號。