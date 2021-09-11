01跨國連線｜港人經歷塔利班攻陷一刻　親述撤離阿富汗經過及憂慮

今日（11日）是2001年美國911恐怖襲擊20周年。當年恐襲發生後，美國出兵阿富汗，剷除恐襲元兇基地組織（al-Qaeda）頭目拉登，亦推翻極端的塔利班政權。但20年後，美國完全撤軍前幾日，塔利班捲土重來，阿富汗再次變天。

在國際機構工作的香港人譚家雄，8月15日身處喀布爾，經歷塔利班入城，見證當地人在機場大逃亡，他亦在數日後撤離至哈薩克。他接受《香港01》越洋訪問，親述撤離經過，以及當地人對未來的不安。



早前報道：01喀布爾連線｜被小粉紅謾罵的阿富汗青年：塔利班不是人民的選擇

2020年8月，香港人譚家雄到阿富汗喀布爾工作，直至一年後塔利班入城後撤離。（受訪者提供）

▼譚家雄鏡頭下 塔利班入城前的喀布爾▼



譚家雄2006年中大畢業後，做過政務主任，發現自己的興趣在教育，後來去了美國深造，過去九年在國際機構，改善泰國、緬甸的教育狀況，到去年獲派駐到阿富汗。

「2020年8月到阿富汗首都喀布爾，協助當地政府教育部，提供技術支援，制定教育政策。」譚家雄說，阿富汗的貪腐問題嚴重，但不少官員和國民都希望努力建設國家。「很多高層政府官員有很高教育水平，去外國留學，有很高教育水平和外國認識，帶外國新的看法，去改善國家統治。」

▼譚家雄鏡頭下 塔利班入城後的喀布爾▼



不過美國自去年開始宣布從阿富汗完全撤軍開始，阿富汗政府軍面對塔利班回潮的攻勢，節節敗退，不少地方甚至不戰而敗，潰敗速度令國際社會震驚。到8月15日，塔利班攻陷首都喀布爾。

▼塔利班入城後的喀布爾▼



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「8月15日早上，喀布爾東部大城市都被侵佔後，我們都很清楚知道大勢已去，當時塔利班已經四方八面包圍喀布爾。」譚家雄說，當日聽到的槍聲比平時多，一度要到營地的安全屋暫避，銀行亦無法取現金。

8月16日，譚家雄所服務的機構，決定撤離包括他在內的非緊急員工，當日他們嘗試去機場，但未能成功，直至17日才能進入機場範圍。他說當時機場一片混亂，就如新聞片中看到，很多人在機場跑道追飛機。「留在機場超過30小時，到8月18日才搭專機飛往阿拉木圖。」

塔利班重新掌權後，阿富汗不少地方的女性都穿上覆蓋全身的罩袍，以往自由穿着不再。（Abdul Khaliq Achakzai / 路透社）

部份同事不相信塔利班的願景

極端保守的塔利班重新掌權，不少曾經服務國際機構或外國組織的阿富汗人，都擔心被秋後算賬，譚家雄說，他的同事亦不例外，「他們可能經歷過十多年前，塔利班統治下的情況，有一部份的同事對於塔利班提出的願景，未有完全信任，但也有部份同事有正面樂觀的看法。」

對於塔利班重新掌權，他覺得目前局勢仍未明朗，阿富汗仍有多個恐怖組織活動，新冠病毒疫情下，貧窮情況惡化，他擔憂人才流失，令下一代國家更封閉。「在記者會和講話中也清晰交代，女性權利、教育是受到保護，在伊斯蘭的框架下。我相信在這一刻要再等待。」

8月底，塔利班高層接受黎明新聞（TOLO News）電視台記者Beheshta Arghand訪問，向外界展示開明形象。不過之後塔利班要求電視台女員工離職，Beheshta Arghand亦流亡海外。（TOLO News）

塔利班曾展示開明形象

譚家雄撤出阿富汗之後，在哈薩克最大城市阿拉木圖遙距工作，他在8月底接受《香港01》訪問。當時塔利班核心成員，上私營電視台黎明新聞，接受女記者Beheshta Arghand訪問，向外界展示開明形象。

曾訪問塔利班高層的女記者Beheshta Arghand，擔心人身安全，流亡卡塔爾。（Hamad I Mohammed / 路透社）

女記者流亡 男記者被虐打

不過之後國營電視台的女員工，已經無法重返崗位，Beheshta Arghand亦擔心人身安全，已經流亡卡塔爾。

阿富汗不少地方的女性，都被迫穿着覆蓋全身的罩袍，學校要將男女分隔。喀布爾爆發多次女性示威，採訪的阿富汗《資訊日報》（Etilaatroz）兩名記者被塔利班拘捕及虐打。

▼阿富汗各地女性示威▼



塔利班曾經承諾會成立包容政府，但公布的新政府，未有女性官員，主要是塔利班內部論資排輩不同派別的權力分贓。這半個月所發生的事，與塔利班當初的承諾，以及譚家雄同事所期盼的願景，都截然不同。這個國家的未來何去何從，許多阿富汗人都未有答案。

▼採訪示威記者被塔利班虐打▼



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