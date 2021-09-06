綠色和平促全面規管棕地　可修復「去毒」再發展　批政府縱容亂象

本港至少有逾千公頃棕地，政府曾稱棕地分布雜亂零散，收回所有棕地發展是「不切實際」。不過，綠色和平發現，棕地有不少工場疑涉違規作業，除了驚現巨型垃圾山外，有部份疑似成為非法電子拆解場，擔憂造成環境污染及危害公共健康。

綠色和平表示，現時當局執法似「無牙老虎」，政府猶如縱容棕地亂象。他們認為，政府不應任由受污染的棕地荒廢，應參考外國例子及早規劃及復修，以免加劇環境污染。



▼廈村雞伯嶺路垃圾山實況▼



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綠色和表示，中國內地今年已禁止以任何方式進口固體廢物，包括鋁廢碎料。他們憂慮，各國未能輸出到中國的鋁廢碎料，可能會直接輸入香港傾倒或處理，使香港「硬吞洋垃圾」。

執法似「無牙老虎」

對於棕地上的違規發展，綠色和平形容現時執法似「無牙老虎」，條例就如形同虛設。綠色和平項目主任陳可淳解釋，現時檢控數字及罰則有限，更有不少作業者涉嫌再犯，可見亂象未見好轉。

綠色和平項目主任陳可淳認為，政府必須全面規管棕地。（張浩維攝）

棕地受污染 可先修復再發展

不過，棕地曾被重金屬或化學物質污染，這些土地還能否發展？綠色和平表示，視乎污染情況，國際現時已有多種修復棕地的「去毒」方法，其中「排土客土法」相對快捷。該做法是先移除表層受污染的土壤，並以合符標準的土壤覆蓋。參考外國例子，由剷泥至起樓，最快兩至三年已完工。

綠色和平又指，美國亦有不少棕地復修工作例子。當地的棕地復修由環境保護局推動及資助，目的是透過整治受污染的棕地，重新建設成多元社化區，當中位於美國的巴爾的摩（Baltimore），有土地曾被用作鐵鑄廠，之後他們復修相關土地，涉約7公頃棕地，由土壤檢測至移除受污染土壤在3個月內完成，然後發展房屋、辦公室等。