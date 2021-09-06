元朗驚現多座巨型垃圾山　疑霸地進口洋垃圾　環團料涉數十億生意

香港作為繁華都市，但新界卻「隱藏」多座大型垃圾山。綠色和平發現，新界有不少棕地疑涉違規作業，除了疑似非法處理電子垃圾外，更驚見一座座巨型垃圾山，推算最高達8米，有部份更疑霸佔官地。綠色和平估計，單計其中一處的9座垃圾山，料當中的鋁廢料經清洗及篩選後，市價或達數十億元。

綠色和平批評，露天垃圾場沒有過濾設施，日曬雨淋之下，重金屬、污染物等會隨雨水擴散到周圍。倘廢物進口來港，更擔心在工場分揀出「無用」的垃圾後，最後傾倒在堆填區，變相香港硬吞「洋垃圾」。他們認為，棕地亂象多多，政府必須全面規管棕地，「棕地明明可以起樓，點解要浪費資源去剷垃圾，或者做非法作業？」

環保署回覆查詢時表示，相關用地的工序產生塵埃，導致空氣污染問題，故已發出空氣污染消減通知。而規劃署亦證實，有部份用地的規劃許可已屆滿及被撤銷，如有足夠證據，將會採取執管行動。



廈村雞伯嶺路出現了9座規模不一的垃圾山，綠色和平推算每座高約5至8米高，部份疑佔用政府土地。（張浩維攝）

綠色和平透過衛星圖等工具，訂出涉逾70個追查地點的名單，當中辨別至少35個工場疑涉及違規作業，例如涉非法處理電子垃圾、金屬廢料、洋垃圾等，料佔地逾20公頃。有18個場地部份範圍，甚至整個工場的土地屬於官地，共涉約6公頃。

綠色和平發現，當中有8個工場豎立了不少巨型垃圾山，由五金廢料、電路板、疑似「洋垃圾」等堆砌而成。

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廈村附近現大型垃圾山 疑霸官地、違規經營

廈村雞伯嶺路的垃圾山規模最驚人，該址佔地7.7公頃，出現了9座規模不一的巨型垃圾山，連挖掘車在體積龐大的「山上」亦顯得「渺小」。綠色和平推算，每座垃圾山高約5至8米高，即最高約達3層樓以上，估計所涉及的鋁廢料重達5.1萬噸至9.3萬噸。

不過，資料顯示，多座垃圾山位處官地。綠色和平預料，連計相關棕地作業，料涉霸佔官地逾4公頃。此外，該址有部份地方曾申請作臨時露天貨櫃維修場地等，惟相關的規劃許可申請已在今年到期，甚至已被撤銷許可，即有機會屬違規營運。

廈村雞伯嶺路附近，挖掘車在體積龐大的「山上」亦顯得渺小。（張浩維攝）

鄰近居民 鋅及銅含量超標

雖然上述規劃申請曾獲城規會通過。不過，翻查資料，環境保護署曾就申請表示反對，原因是最接近的民居僅距離約68米外。事實上，這些垃圾山被多條原居民村包圍，距離元朗祥降圍只得約300米，與民居及原居民的「認可殯葬區」極接近。

綠色和平表示，當現場的挖掘機或機器動工時，現場出現粉塵或黃色氣體，不排除當中含有垃圾或金屬微粒。而他們經化驗後，更發現該址的泥土樣本，銅、鎳、硒、鋅含量超出荷蘭土壤重金屬污染標準。

廈村雞伯嶺路附近，7月8日的其中一座垃圾山的規模或細（圖左），但8月10日高度已大幅增加（圖右）。（綠色和平提供）

垃圾山滿瀉 村民：係值錢嘅工業廢料

此外，廈村雞伯嶺路亦有另一處出現巨型垃圾山，該處的垃圾比圍欄更高，甚至溢出圍欄外。值得留意是，垃圾山除了有電路板外，更出現不少非香港常見出售的品牌，例如外國出產的沙甸魚罐頭等，懷疑屬於「洋垃圾」。而經化驗後，他們亦發現該址泥土樣本，其硒含量超出荷蘭土壤重金屬污染標準。

在視察期間，有鳳降村村民曾查問記者用意。他說，附近是殯葬區，鄧姓等子孫會來拜祭，又稱收到投訴指擔心有人「搞先人」，故特意到場了解，但該村民強調不知道經營廢物場的人士，但否認垃圾山是「垃圾」，並形容這是「係值錢嘅工業廢料」。

廈村雞伯嶺路亦有另一處出現巨型垃圾山，垃圾除了比圍欄更高外，部份甚至溢出欄外。（綠色和平提供）

棕地疑變非法電子拆解場

除了垃圾山外，有棕地上更疑非法經營電子拆解場。綠色和平發現，27個工場疑涉違規處置有毒電子廢物，當中17個工場疑涉違法儲存或拆解俗稱「四電一腦」。

綠色和平表示，當中元朗小磡村附近一帶，在2020年起變成露天儲倉，擺放了至少500部雪櫃。然而，雪櫃是「四電一腦」的受管制電器，任何人貯存、處理電器廢物，都要先申領牌照，即該址有機會屬非法經營。綠色和平亦指，該址屬於綠化帶，在2017年仍是綠色植被。不過，他們懷疑有人「先破壞後建設」，當用地變成棕地後，令這類非法電子拆解場有機可乘。

此外，綠色和平亦發現上水恐龍坑西的工場，囤積了大量美國電動滑板車Bird，估計達數千部以上，惟該品牌並未在香港出售，故估計同屬進口垃圾。他們亦指，滑板車涉及有害電子廢物，拆解過程或會產生重金屬污染。

元朗小磡村附近的棕地擺放了至少500部雪櫃，不過，雪櫃屬於受管制電器，任何人貯存、處理都要先領牌。（綠色和平提供）

綠色和平發現，上水恐龍坑西工場積存了數千架電動滑板車，惟此品牌並沒有在香港出售。（綠色和平提供）

垃圾山「價值連城」 山寨處理場或擴散污染物

垃圾山規模龐大，亦與最近鋁廢碎料進口量大增吻合。綠色和平發現，今年首6個月，本港已進口了30.4萬噸鋁廢碎料，是去年同期的6.8倍，故推測垃圾山的來源或涉進口廢料。然而，今年首6個月的整體出口量只得21.7萬噸，即兩者相差近9萬噸。

垃圾山蹤形處處，但為何垃圾會堆積如山？綠色和平項目主任陳可淳估計，相關廢物正等待分類或運走，揀選可以轉售、變賣的物品，無法出售便由香港堆填區「埋單」。綠色和平質疑，這些鋁廢碎料進口時或摻雜大量垃圾，故最終可出口的廢鋁便大減，或有萬噸廢料傾倒在堆填區。她又指，現時廢鋁價格升至高位，推算單是雞伯嶺路的9座垃圾山一帶，這些廢料或值7.5億元至13.7億元。

陳可淳亦說，持牌電子垃圾場地的設置、排污等都會受規管，使排放的污染盡量減少。然而，不少山寨處理場是露天，由於要日曬雨淋，污染物或容易被沖到地下水道或泥土，有機會隨雨水擴散到其他地方。

被問及廈村雞伯嶺路的垃圾山有否佔用政府土地，地政總署只回覆稱，如發現有非法佔用政府土地的情況，會採取土地管制行動。（張浩維攝）

地政：若發現非法佔用政府土地 會採取管制行動

記者曾就佔用官地等情況向地政總署查詢，惟署方未有正面回應，只稱若發現有非法佔用政府土地的情況，會採取土地管制行動，又指厦村雞伯嶺路附近有部分土地位於洪水橋/厦村新發展區，涉及第一期工程範圍的私人土地已復歸政府，其中雞伯嶺路附近的業務經營者的遷出限期為2021年9月30日。至於恐龍坑工場，處方確認該處有違契構築物，會採取契約執行行動。

規劃署證實，雞伯嶺路有部份垃圾山用地，其小部分申請位置涉及「加油站」、「道路」等位置，但由於相關規劃許可已屆滿及被撤銷，故署方會作出跟進。署方又指，雞伯嶺附近有懷疑廢金屬存放場位處「政府、機構或社區」地帶，而就小磡村回收場，城規會亦沒有收到相關規劃申請，署方將會就上述懷疑違例發展作出跟進。

環保署表示，在雞伯嶺路的鋁碎料回收場中，其分揀工序產生塵埃導致空氣污染問題，故已要求規定涉事工場的擁有人在限期內安裝空氣污染控制設施。（張浩維攝）

環保署：已發空氣污染消減通知 恐龍坑涉違例

環保署回覆查詢時指，曾派員到雞伯嶺路鋁碎料回收場視察，稱當地的分揀工序產生塵埃，導致空氣污染問題，署方已發出空氣污染消減通知，要求完整遮蓋貯存物料堆，避免塵埃、砂礫或顆粒排散，而附近貯存經分揀過作為回收再造或重用鋁物料的場地，署方稱沒有發現違規事項。

至於小磡村的回收場，署方稱正在調查。而恐龍坑的滑板車回收場，署方亦證實回收場涉嫌處理化學廢物違反《廢物處置條例》，環保署正搜集證據及考慮進行相應的執法行動，又指該回收場在本地回收滑板車，將金屬及塑膠分類存放，並將電池取出以安排出口處理。

兩年發現43個貨櫃含量超標

被問及垃圾山有否涉及進口廢料等，環保署未有正面回應，只稱鋁碎料屬無害的金屬回收物料，該等物料必須符合相關國家標準的規定（包括當中夾雜物的含量），故不屬《廢物處置條例》進出口許可證管制範圍之內。

環保署續指，若發現當中的廢金屬回收物料上述規定（例如鋁廢料所含的夾雜物超出相關國家標準），便會把有關貨櫃退回來源地，如有足夠證據，便會檢控相關涉案進口商。在過去兩年，環保署聯同海關共抽檢940個裝載回收物料的貨櫃，共發現43個貨櫃內的廢金屬物料的夾雜物含量超出相關國家標準。