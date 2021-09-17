01獨家｜潘石屹美國出入境紀錄曝光　出售SOHO中國失敗　現身美網

內地地產商「SOHO中國」（0410），出售股權予美國黑石集團（Blackstone）觸礁，公司董事會主席潘石屹，近日被拍攝到與太太張欣現身美國，令他的動向備受關注。《香港01》翻查美國出入境紀錄，發現潘石屹去年和今年大部份時間都身處美國，今年7月底短暫離境後，8月7日再次入境紐約，暫未顯示有再出境的紀錄。

自2014年起，潘石屹夫婦開始出售其在上海、北京的地產項目，近年頻頻購置美國資產，有關他撤離中國的消息不絕於耳；他的兒子潘瑞亦被指詆毀烈士，被北京公安通報要刑事拘留，敦促回國接受調查。



去年及今年大部份時間身處美國 持商務簽證

根據公開資料數據，可以查閱美國出入境紀錄。潘石屹最近一次入境美國，為今年8月7日，截至昨日（9月16日）未有離境。而他在去年和今年大部份時間都身處美國，2020年1月9日入境紐約後，一直到2021年7月29日才離境。而在2012至2019年，他每年都出入境美國多次。

根據香港公司註冊處資料，潘石屹持有中國護照；美國出入境紀錄顯示，2019年入境時，他持有B1簽證入境，即短暫停留的非移民商務簽證。

根據美國出入境紀錄，潘石屹2020年1月入境美國，到2021年7月才離境，到8月再次入境。（美國出入境紀錄）

張欣持傑出人才非移民簽證

而潘石屹妻子、SOHO中國CEO（首席執行官）張欣，持有香港特區護照和香港身份證，證件名冠夫姓「潘張欣」，英文名為「PAN ZHANG Xin Marita」。

美國出入境紀錄顯示，她持有「O1簽證」，即傑出人才非移民簽證。

2019年11月19日，SOHO中國董事會主席潘石屹、首席執行官張欣，出席北京市豐台區的「麗澤SOHO」開幕儀式。（資料圖片）

賣盤黑石交易告吹

自2014年起，潘石屹夫婦開始出售其在上海、北京的地產項目。美國投資公司黑石集團（Blackstone）今年6月中，提出擬以約30億美元（約234億港元）收購SOHO中國已發行股份，潘石屹張欣夫婦僅保留9%股權，意味着他幾乎賣出這間他創立和經營26年的公司。

不過潘石屹的賣盤計劃，遇到監管風暴，今年8月，中國市場監督管理總局對黑石根據《反壟斷法》提交的申報正式立案審查。

到9月10日（上周五），SOHO中國在股市收市後公布賣盤計劃告吹，因各方一致認為無法在最後截止日或之前滿足先決條件，而這個先決條件，是要市場監管總局根據《反壟斷法》批准。

SOHO中國在本周一（13日）開始，一度大跌40%，之後幾日繼續下挫。股價從今年6月17日4.78元高位，跌至昨日（16日）收市2.02元。

現身美網女單決賽 央視直播意外透露行蹤

就在SOHO中國賣盤失敗翌日，即9月11日，潘石屹和妻子張欣，現身美國紐約，現場觀看網球公開賽女單決賽，賽事在內地經中央電視台體育頻道直播，截圖瘋傳內地，引爆「潘石屹跑了」的質疑。

北京市豐台區的「麗澤SOHO」，是已故著名建築師Zaha Hadid遺作。該建築由兩棟塔樓及近200米高的扭轉造型中庭圍合而成，這也創造了世界最高建築中庭紀錄。（中新社）

曾稱離「紅線」很遠

潘石屹和張欣最近一次一同在中國內地公開露面，是2019年11月，出席北京市豐台區的「麗澤SOHO」開幕儀式，當時潘石屹被記者追問出售資產事宜，他回應稱「你去看公告吧」。

今年1月8日，潘石屹出席SOHO中國線上會議，回應內房融資「三道紅線」的規定，他表示SOHO中國離紅線很遠，非常安全。「三道紅線」是指剔除預收款後的資產負債率不得大於70%，淨負債率不得大於100%，現金短債比不得小於1倍。

張欣曾稱中國人渴望民主

潘石屹和張欣曾經言論開明，張欣2013年接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《60分鐘時事雜誌》專訪時，認為「中國人渴望民主」，被問及20年內會否有民主，她說「更快」。

2014年SOHO中國基金捐款1億美元給哈佛大學，成立助學金幫助到哈佛讀書的中國貧苦本科學生，但引來批評，為何不捐款內地的大學。

子評中印邊境衝突被北京公安追捕 敦促回國

潘石屹的兒子潘瑞，亦是惹火人物。今年3月，中印邊境衝突，潘瑞留言質疑中方死亡人數，「他們姓甚？名誰？是誰的兒子？又是誰的丈夫？誰的爹？」他又評論指「我軍至少一個營地被活埋」、「沒有機會被天葬了」。

之後北京市海淀區公安分局公告，指潘瑞詆毀英雄烈士，造成惡劣社會影響，要對他刑事拘留，又指潘瑞在2020年2月2日離京出境，敦促其盡快回國接受調查處理。

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