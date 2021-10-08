樂活道塌棚架｜法團紀錄揭承建商曾預警倒塌　難敵「山竹」級颱風

跑馬地樂活道比華利山今晨（8日）有超巨型棚架疑受颱風影響倒塌，一名女雜工不幸被壓中死亡。棚架為大維修工程而搭建，《香港01》翻查2019年4月的法團會議紀錄，承建商指搭棚工程存在一定風險，F1等座數的獨立棚架，如遇上超強颱風「山竹」，難以排除倒塌風險。現時塌下的棚架位置，正正位處F1座一帶。

註冊專門行業承造商聯會常務副會長蘇汝恆指，設獨立棚架，可降低居民出入的受影響範圍，但亦會令「斷口位」較多，也較容易受到強風影響，影響棚架結構。



比華利山有棚架倒榻，承辦商清理部分竹枝後，可見被壓中的兩車，其中一車車頭損毀嚴重。（陳浩然攝）

承建商曾提搭棚工程存風險 或難抵超強颱風「山竹」

在三號強風信號及黃雨襲港時，跑馬地樂活道比華利山超巨型棚架倒塌，至少數人被困，女雜工不幸被壓中死亡，一名司機更因此受傷。

樓齡逾32年的跑馬地比華利山，現時正進行大維修。《香港01》翻查該法團會議紀錄，工程小組建議搭棚工程分兩期進行，但承建商華營建築提出法團劃分的搭棚工程存在一定風險，原因是部份F1及J1類單位屬獨立棚架，假如遇上超強颱風山竹，擔憂棚架能否抵擋超強颱風的風力，並表明「能否抵禦仍有一定的不確定性」，難以排除倒塌風險。

工程小組考慮到華營提出的意見後，也認同安全至上的原則，同意改變分期搭棚的計劃，但F1及J1兩類單位則無法分期搭棚。《香港01》正向承建商華營建築及比華利山法團查詢當時討論獨立棚架的風險詳情，並有否再作更改，正待回覆。

《香港01》翻查該法團會議紀錄，承建商華營建築提出法團劃分的搭棚工程存在一定風險，假如遇上超強颱風山竹，擔憂棚架能否抵擋超強颱風的風力，難以排除倒塌風險。

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另外，記者找到一份「跑馬地比華利山整體翻新及加建工程簡介會」簡報文件，該文件列明「在第二期工程展開時，外牆棚架將不會座落於屋苑外山坡，而會懸吊於山坡4米以上距離，以確保外人不能經棚架進入屋苑範圍。」

▼跑馬地巨型棚架倒塌一刻▼



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獨立棚架「斷口位」多 較容易受強風影響

註冊專門行業承造商聯會常務副會長蘇汝恆指，搭建獨立棚架其中一個主因是為了方便居民出入，減低工程的工地範圍，但會有礙工人作業。同時地，獨立棚架是獨立建成，「斷口位」會較多，較容易受強風影響，棚架結構也因此被削弱，工人設立獨立棚架時所花的功夫亦會較多。

但他表示獨立棚架也並非一定是促成次棚架倒塌的主因，也要看是否有足夠的狗臂架及連牆器作支撐及承托。他解釋有工人有時為了趕工，會提早拆除部份狗臂架，方便修補外牆，故此肇事主因仍要待政府深入調查。

他續解釋，棚懸吊於山坡4米以上距離是常見的做法，只要有足夠數量的狗臂架支撐及承托，棚架結構也不會受影響。

▼跑馬地巨型棚架倒塌意外▼

