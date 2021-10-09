樂活道塌棚架｜倒塌棚架非獨立棚架　法團主席﹕下周與承辦商檢討

跑馬地樂活道比華利山塌棚架釀一死一傷，翻查屋苑業主立案法團2019年文件，承辦商華營建築曾提出，若F1及J1單位分期搭棚、部分牆身搭建獨立棚架，擔憂棚架能否抵擋超強颱風的風力。業主立案法團主席楊民儉回覆《香港01》查詢時表示，當日他們接納華營的說法，故F1及J1單位並非獨立棚架，而是與其他單位的棚架相連，穩固程度相對較強。他又指，下周會與華營開會檢討今次事故及商議工程後續安排。

至於意外導致一名女工喪命，他指「個心好難過」，對遺屬致以深切慰問，並指不少業主希望表達心意，管理處下周一或會統籌籌款事宜。



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比華利山業主立案法團主席楊民儉指出，如果屋苑進行大維修時全面搭棚，單位的前後窗戶會被遮蔽，會令住戶難以居住，故法團當時聘請顧問公司取得意見，將工程劃分為一、二期，令單位在工程期間只有部分窗戶遮蔽。惟F1及J1單位位處屋苑角落，全部窗戶朝外街，華營提出若上述兩單位的棚架工程分為兩期，即其中一期的棚架需為獨立棚架，「獨立棚架即係一幅牆前面貼上去，有風時會碼唔實」，華營指做法未必能抵受風力，故安全起見，F1及J1兩類單位不宜分期搭棚。

最終業主立案法團接納華營的建議，F1及J1兩類單位不設獨立棚架，而是與其他棚架相連，會較為堅固。亦正因如此，F1及J1單位在工程期間，全部窗戶被遮蔽，不少住戶需暫時搬離。

F1單位（綠方格示）窗戶全部面向外街，顧問公司曾提議將棚架工程分一期（藍線）、二期（紅線），令單位窗戶不至於全部同時被遮蔽，惟華營回覆指F1單位一期棚架會是獨立棚架，擔心難抵強風。楊民儉指，最終法團接納華營意見，F1單位不分期搭棚，不使用獨立棚架，故單位全部窗戶被遮蔽，不少業主因而在工程間暫時搬離單位。

楊民儉續指，E、F、G座大廈棚架搭建不足一年，故相信竹枝本身不存在老化問題，而維修工程已近尾聲，原定10月底至11月初開始拆除棚架，12月會完成拆除。現時承辦商正加緊清理塌下的棚架，惟受八號風球影響下進度受阻，料颱風遠離後會盡快清拆高位的竹枝。法團下周亦會與承辦商開會檢討今次意外，以及現存的棚架有否危險，是否需要加固以應付下個襲來的熱帶氣旋「圓規」。

對於今次意外不幸導致女工離世，他深感難過，並對死者家屬致以深切慰問。他續指，雖然華營一方有購買保險及會支援家屬，惟屋苑不少業主知悉事件後，自發向管理處提出希望向遺屬表達心意，相信管理處會統籌籌款事宜。

事發於昨日（8日）上午10時16分，比華利山F座大廈一幅100米乘150米的棚架倒塌，壓向樂活道來回行車線，兩輛私家車及兩名在地面工作的工人被壓在棚架下。兩車司機自行脫困，其中一人手部受傷，其中一名工人亦在消防員協助下前往安全位置，他並無受傷。

其餘一名55歲姓魏女雜工則下落不明。由於現場環境惡劣、空間狹窄，而且大風大雨，棚架亦有再倒塌危機，令搜救工作有難度，最終消防員耗時1小時20分鐘尋獲女工位置及將她救出，惜她送院後證實不治。據了解，女工與丈夫育有一對成年子女，親友事後趕赴醫院了解，驚悉女工離世皆傷心不已。