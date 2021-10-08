樂活道塌棚架｜邱騰華申報居塌棚大廈單位　發言人：現非居上址

跑馬地樂活道比華利山今晨（8日）有超巨型棚架疑受颱風影響倒塌，車路嚴重受阻，大廈居民人心惶惶，擔憂再有其他意外。
商務及經濟發展局局長邱騰華，申報居於該大廈涉事棚架座數的低層單位，其單位及露台被塌下棚架圍封，但他透過發言人回覆《香港01》查詢稱，現時並非居於上址。不過目前未見邱騰華更改申報住址，記者正向商經局查詢。
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發言人稱邱騰華非居於該單位
在三號強風信號及黃雨襲港時，跑馬地樂活道比華利山超巨型棚架倒塌，至少數人被困，女雜工不幸被壓中死亡，一名司機更因此受傷。
商務及經濟發展局局長邱騰華，申報居於該大廈涉事棚架座數的低層單位，其單位及露台被塌下棚架圍封，但他透過發言人回覆《香港01》查詢稱，現時並非居於該單位。
申報居於比華利山 未見邱騰華更改住址紀錄
根據行政會議利益申報，邱騰華申報與太太持有灣仔區自住物業，根據土地註冊紀錄，該自住物業，為塌棚架的比華利山低層單位。
邱多年來一直申報上址為通常住址，根據由邱騰華代表政府出任公司董事的申報，今年2月仍以上址申報。
更改地址需要更改公司註冊處紀錄，但顯示仍未見邱騰華有任何申請更改。《香港01》正向商經局查詢原因。
此外，《香港01》翻查2019年的法團會議紀錄，揭發承建商華營建築曾預警搭棚工程存在一定風險，F1等座數的獨立棚架，如遇上超強颱風「山竹」，難以排除倒塌風險。（詳見另文）
樓齡逾32年的跑馬地樂活道比華利山，在2019年進行大維修，多座大廈設有棚架。
▼跑馬地巨型棚架倒塌一刻▼
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▼跑馬地巨型棚架倒塌意外▼
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