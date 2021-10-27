01獨家｜恒大抵押許家印山頂大宅　料套現3億元

中國恒大（3333）債務危機未解決，《香港01》獨家調查發現，主席許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑一幢獨立屋，本月抵押予建行（亞洲）借按揭貸款，料可借3億元。該獨立屋由公司持有，董事為許家印的「管家」，早前以月租50萬元放租。

彭博昨日（26日）引述消息指，中國政府要求恒大董事長許家印以其私人財富緩解公司債務危機。



恒大主席許家印，透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋，公司董事最近改為「管家」譚海軍擔任。而10號B座屋，亦為恒大相關公司持有，董事亦為譚海軍。（梁鵬威攝 / 香港01製圖）

管家擔任董事 建行（亞洲）承造按揭

恒大主席許家印，透過「巨山有限公司」持有市值8億元的山頂布力徑10號C座獨立屋豪宅，並擔任控股股東，《香港01》上月獨家揭發，巨山董事轉名至許家印的「管家」譚海軍。

相鄰的10號B座屋，由「源訊有限公司」，譚海軍為董事，由離岸公司控股，前董事亦曾以灣仔中國恒大中心為申報地址。消息指，該豪宅為恒大相關人士持有，恒大近日有意將10B屋騰出，以月租50萬元招租。

根據土地註冊處紀錄，本月10月19日，布力徑10號B屋獲中國建設銀行（亞洲）承造按揭。

恒大主席許家印，透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋，公司董事最近改為「管家」譚海軍擔任。而10號B座屋，亦為恒大相關公司持有，董事亦為譚海軍。圖為10號B座屋。（梁鵬威攝）

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許氏夫婦居兩屋 暫抵押一屋套現

10B屋實用面積約5,000平方呎，發展商新世界發展於2012年以轉讓公司方式售出，市場一直無法確定新業主，大屋亦一直無抵押借貸，直至本月向建行（亞洲）借貸。

10B屋現時市值約7億元，根據金管局現時按揭指引，以公司持有的物業，按揭上限約40%計算，即可套現約3億元。

《香港01》近期從多個消息確認，10B屋及10C屋原一直為許家印夫婦及家人自用，由「管家」譚海軍處理大小事務。而許家印妻子丁玉梅，亦不時住在布力徑大宅，記者上月到許家大宅查詢，但譚海軍和丁玉梅均不在家。

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3000億美元債務 彭博：內地要求用個人財富還債

「彭博」通訊社昨日（26日）引述知情人士指，中國政府要求許家印以其私人財富緩解公司債務危機。

不過截至今年6月底，恒大債務達3,000億美元（約2.34兆港元），此次抵押物業套現3億港元，僅為杯水車薪。

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