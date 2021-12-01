01獨家・洗米華案｜港人女骨幹張寧寧身份曝光　17個月前溫州落網

周焯華（洗米華）11月27日在澳門被捕前一日，溫州公安高調宣布批准逮捕並呼籲自首，又指跨境賭博犯罪集團另一名骨幹張寧寧，已被檢察院公訴。

張寧寧身份一直成疑，《香港01》調查發現，原來她是香港人，曾任太陽城多間內地公司高層。其父母首度開腔，稱女兒早於2020年7月在溫州被捕，直至幾日前才知道涉及賭博案件，家人一年來都無法探望，太陽城有為她聘請律師。



張寧寧父母直認，女兒早於2020年7月於溫州被捕，家人一年來都無法探望。（香港01記者攝）

去年7月落網 家屬近日才知被捕原因

涉「洗米華案」的張寧寧，被溫州市公安局指是跨境賭博犯罪集團的骨幹成員，公安局2020年7月就她開設賭場的事立案偵查，被當地檢察院公訴。

周焯華在澳門被捕後，外界一直關注溫州公安提及的張寧寧究竟是什麼人，在案中擔任什麼角色？

《香港01》調查發現，原來張寧寧是香港人，記者找到她的父母，二人直認女兒早於2020年7月於溫州被捕。

▼周焯華11月27日被澳門司警拘捕▼



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太陽城代聘律師 家人到溫州無法探望

「現在一年多了，都沒有通知我們一聲。」張母指，張寧寧去年被捕後，家屬一直沒有收到任何官方通知，只有律師傳來消息，至溫州公布洗米華案件前，都不知道她被捕的原因，「我知道她在溫州，但她在溫州哪裏、到什麼程度我也不知，前幾天才知道指控她開賭場。」

張母表示，張寧寧過往約五年，均於太陽城旗下公司公作，曾於駐香港、澳門辦公室，約兩年前被調任至集團的深圳公司。不過，她表示不知道女兒工作的詳情，只聽過和地產有關，女兒出事後，公司亦為她聘請律師：「公司打來我們才知道她被捕，只說她沒事，很快可以出來。」

張母又指，張寧寧被捕最初一年，連律師都無法探望她。律師後來着家屬送衣服給張寧寧，惟張母托家人到溫州後，只可請警察代為轉交衣服，無法入看守所探望。

▼11月26日溫州公安通報▼



望案件「在香港解決」

張寧寧被捕逾年，她的父母均指沒有收到女兒的電話，亦無法探望女兒，感到非常擔心。

張母稱，家屬都沒有收到港府通知，強調女兒是香港人，希望案件可以在香港處理：「她有香港身份證，有什麼事最好在香港解決。」

根據內地查冊，張寧寧曾擔任太陽城系內，多間內地公司的法定代表人或高層。（天眼查截圖）

任太陽城多間內地公司高層

根據內地查冊，張寧寧曾擔任太陽城系內，多間內地公司的法定代表人或高層，包括深圳的太陽世紀地產、紫瑞房地產、太陽華創實業等。

周焯華為太陽城集團主席，以往多次高調出席活動。（資料圖片 / 陳順禎攝）

保安局：去年7月接獲內地通報

保安局回覆指，特區政府在去年7月接獲內地當局通報張寧寧被捕後，已按機制及當事人提供的資料作出適當跟進。

溫州公安局11月26日宣布，周焯華涉於內地開設非法賭場，當地人民檢察院批准逮捕周焯華，並呼籲他自首。周焯華27日在澳門被捕，澳門檢察院指控他涉嫌利用網絡非法賭博，及清洗黑錢，但連日來交代的案情中，無提及他在內地的案件，亦無提及張寧寧。