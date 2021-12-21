內地地產商人，來港入稟追討抵押至海外融資機構的渤海銀行（9668）股票。《香港01》翻查法庭文件，發現有類似個案，包括大唐地產（2117）、中國金屬利用（1636）、已退市的蒼南儀錶（1743）和新加坡上市的內地民企中聖集團（5GD.SGX），主要股東都入稟控告貸款公司和託管公司，聲稱股票抵押借貸後，無法取得貸款之餘，更無法取回股票。

牽涉的上市公司之中，有部份控方甚至是公司主席或最大股東，有股票遭大幅拋售，短期內大跌九成。美國法庭文件更公開了部份託管協議，亦牽出多間不同的海外貸款公司，原來背後有關聯。相關公司被加拿大卑詩省證監會列入警示名單，董事亦曾被美國多間投行控告。



01偵查系列報道：

抵押股票調查・1｜內地地產商人財困融資 親述來港入稟追討之路

抵押股票調查・2｜多間上市公司股東追討 跨國文件揭開背後關聯

《香港01》記者翻查香港、美國、新加坡及中美洲島國的大量文件，發現有多名本港上市公司的股東，將股票抵押後無法獲得貸款及取回股票，入稟控告貸款公司及託管公司。（羅國輝攝）

《香港01》對比美國、本港和中美洲島國的法庭紀錄，發現入稟追討抵押股票的上市公司股東，持有的股份包括本港上市的渤海銀行（9668）、大唐地產（2117）、中國金屬利用（1636）和已退市的蒼南儀錶（1743）的股東；新加坡上市的內地企業中聖集團（5GD.SGX）；還有倫敦、瑞典、泰國的上市公司。

押股騙案部份訴訟資料及案情：

吳迪為大唐地產主席。（大唐地產網站）

涉及公司股票：大唐地產（2117）

持股人：主席吳迪（持股15.91%）

涉及股份：約1.33億股；當時市值：約6億港元

指控：股票轉倉後，無收到貸款；託管股票被轉走

入稟時間：2021年8月、9月



中國金屬利用，2020年中股價大跌九成。（01icon）

涉及公司股票：中國金屬利用（1636）

持股人：持股逾一成股東Quaestus Capital Pte Ltd

涉及股份：約1.54億股；當時市值：約4.6億港元

指控：欲借約5億港元；轉倉後股價單日最多跌92.4%；股價暴跌要求提高抵押品；索天價分手費；託管股票被轉走

入稟時間：2020年6月、8月，2021年2月



內地地產商人黃先生，將股票抵押貸款，卻無法取回股票，認為墮入陷阱。（勞顯亮攝）

涉及公司股票：渤海銀行（9668）

持股人：內地地產商人黃先生

涉及股份：約3229萬股；當時市值：約1億港元

指控：欲借約6500萬港元，只收到約1400萬港元；轉倉後被追加抵押物，否則不發放貸款；分手費約2340萬港元；託管股票被轉走。

入稟時間：2021年8月



蒼南儀錶2019年在香港上市，2021年退市。圖為2018年上市前的記者會。（資料圖片 / 中通社）

涉及公司股票：蒼南儀錶（退市前編號1743）

持股人：第三大股東奚德平及另三人

涉及股份：約627萬股；當時市值：約3.6億港元

指控：欲借約2.3億港元，只收到約2100萬港元；股票轉倉後被指股份有可疑，不發放貸款；索分手費約5400萬港元；託管股票被轉走。

入稟時間：2020年7月



新加坡上市的中聖集團，大股東兼董事長是郭宏新。（中聖集團網站）

涉及公司股票：中聖集團（新加坡上市編號：5GD.SGX）

持股人：大股東兼董事長郭宏新、副董事長馬明

涉及股份：2800萬股；當時市值：約4800萬港元

指控：欲借約2340萬港元；轉倉至託管方後股票十日內大跌94%；被追加抵押金，或索分手費約975萬港元。

入稟時間：2019年（於聖克里斯多福及尼維斯入稟）



註：上述入稟文件涉及五間貸款公司，其中至少四間有關聯；另涉兩間託管公司，董事有關聯。



資料來源：香港、美國、聖克里斯多福和尼維斯法庭文件



多名上市公司股東入稟高院，希望取回抵押的股票。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

聲稱股票被轉倉 天價「分手費」

這些案件的持股人，有上市公司的主要股東，甚至是董事長，指控均大同小異，聲稱貸方以優厚的條件招徠，待借方將股份轉至託管方後，貸方和託管方以不同理由要求追加抵押物，甚至在市場上大幅拋售股票，令股價大跌，抵押股票的市值亦隨之大跌。

貸方更按最多可批出貸款的比例計算「分手費」，而非借方實際欲借貸的金額計算，令「分手費」變天價。協議更授權託管方可動用股份，令部份股份轉至海外券商賬戶。

美國法庭文件，公開了香港上市公司主要股東，將股份抵押的託管協議。圖為大唐地產主席吳迪的簽名。（羅國輝攝）

美國法庭紀錄 揭多間貸款公司有關聯

部份案件的被告，為中美洲島國「聖克里斯多福及尼維斯」（Saint Christopher and Nevis）註冊的公司「A公司」。根據聖克里斯多福和尼維斯財政部商業登記，「A公司」的董事名為一名美籍烏克蘭人；香港註冊公司「M公司」，為另一案件被告，董事亦為同一人，以美國護照和地址登記。

另外被告的貸款公司，還包括「B公司」、「E公司」、「U公司」。美國多份的法庭紀錄，更揭開原來其中多間貸款公司有關聯。

「A公司」宣稱在港島東中心設有辦公室，但現場是共享辦公室，職員指並無該公司。（勞顯亮攝）

借貸公司美國控告託管方

「A公司」、「B公司」、「U公司」等共35間公司，連同3名烏克蘭公民，在紐約南區法院，入稟控告11名個人或公司，包括兩間加拿大註冊的「W公司」公司，指控其違反委託協議，損失超過4.5億美元（約35.1億港元），要求償還股票兼賠償共13.8億美元（約107.64億港元）。不過法官認為，美國法院缺乏司法管轄權，拒絕簽發命令。

多名上市公司股東入稟高院，希望取回抵押的股票。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

幕後美籍烏克蘭人 曾捲入多宗官司

根據美國法庭文件，「A公司」及「W公司」的美籍烏克蘭人董事，被控告盜用「雷曼兄弟」（Lehman Brothers）、「羅斯柴爾德銀行」（Rothschild）、「紐約證券交易所」（NYSE）等名義，開設名稱相同或相似的金融公司，建立網站並影射與正版公司的關係。

「A公司」亦被加拿大卑詩省（British Columbia）證監會列入警示名單，指該公司聲稱在卑詩省有辦公室並提供財富管理及諮詢服務，但當局警告「A公司」並無在卑詩省從事交易、證券、衍生品等服務的註冊。

「A公司」網站報稱香港辦公室位於太古坊港島東中心高層，現場是一間共享辦公室，職員稱從無該公司在該處辦公。

「W公司」網站報稱香港辦公室位於尖沙咀海港城九倉電訊中心中層，現場為中原地產的辦公室，職員稱從無「W公司」在該處辦公。（勞顯亮攝）

兩託管公司：進入司法程序 不評論

而「W公司」分別在香港和內地，註冊有同名相關公司，內地公司的董事，亦為香港註冊「Z公司」的董事。

「W公司」網站報稱香港辦公室位於尖沙咀海港城九倉電訊中心中層，現場為中原地產的辦公室，職員稱從無該公司在該處辦公。「W公司」透過律師回覆查詢時指，明白記者發出的電郵目的，但由於案件進入司法程序，不便評論。「Z公司」職員指由於進入司法程序，不評論事件。

記者亦分別向涉事上市公司查詢，截稿前未獲回覆。由於目前法庭文件只有公開了入稟狀，仍無法得知涉及股票的詳細情況，而相關案件亦未有開庭日期。

香港是國際金融中心，行內人提醒投資者要小心和精明。（資料圖片 / 羅君豪攝）

專家提醒 用紙質實物股票抵押降風險

本身是企業融資財務顧問，持有證監會6號牌照，亦擔任上市公司獨立非執董的財經專欄作家「刁佬」，接受《香港01》訪問時稱，曾遇過類似的融資公司，但他覺得案情中的低利率和高貸款比例，條件太優厚，「一般大藍籌的貸款比例最多是50至60%，這些民企的股票，通常只可借10至20%。明知自己的股票不是大藍籌，怎麼可以借60至70%？」

他分析貸款協議有辛辣條款，又牽涉多個司法管轄區，令司法程序非常複雜。他無奈道：「他們是死於不幸和貪心」，又提醒可用紙質股票抵押，以防被轉走。