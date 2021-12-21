香港一直匯聚不同金融炒家，《香港01》發現高等法院有多宗與股票抵押有關的入稟狀，指控海外融資機構，以批出低息、高額貸款作招徠，上市公司主要或持大額股票的股東，將股票抵押借款，但股票轉倉託管後，借款人無法取得貸款，亦因被索巨額分手費而無法取回股票，部份涉事股份更疑在市場上拋售，單日大跌九成。

記者調查多份香港、美國、新加坡及避稅島國的法庭、上市及公司註冊文件，揭開背後的公司疑有關聯，美國、加拿大等地的監管機構早已警告或興訟。故事由一名資金緊絀的內地地產商，親述從借錢不成，到來港興訟之路。



01偵查系列報道：

抵押股票調查・1｜內地地產商人財困融資 親述來港入稟追討之路

抵押股票調查・2｜多間上市公司股東追討 跨國文件揭開背後關聯

內地地產商人黃先生，將股票抵押貸款，卻無法取回股票，認為墮入陷阱。（勞顯亮攝）

內地小型地產商資金緊絀 欲抵押股票融資

黃先生是內地一個內陸省份的小型地產商東主，他與不少內地地產商一樣，面對資金緊絀，年中時將市值過億元的股票抵押借款用於周轉。可惜貸款不成，股票被轉倉至海外賬戶，要取回就要支付天價「分手費」。

他月前來到香港，報警、見律師、入稟法院。《香港01》記者與他見面時，他顯得急躁和無奈，不時喃喃自語，時而自責，不願意具名及面對鏡頭，但慢慢吐出事情經過。

黃先生透過香港公司「通聯（香港）實業有限公司」（Top-Light (HK) Industry Limited），持有民生銀行股票。他以公司名義入稟控告貸款方「A公司」和託管方「W公司」。（羅國輝攝）

中美洲島國公司 開出優厚貸款條件

去年7月內銀渤海銀行（9668）在本港上市，黃先生透過其在港註冊的公司「通聯（香港）實業有限公司」（Top-Light (HK) Industry Limited），持有逾3,200萬股H股，以招股價4.8元計算，當時市值1.536億元。

因為資金緊張，黃先生計劃抵押渤海銀行的股票套現，透過朋友介紹，接觸到一間在中美洲島國「聖克里斯多福及尼維斯」（Saint Christopher and Nevis）註冊的金融機構「A公司」。

雙方在今年5月簽訂貸款協議，當時渤海銀行股價約3元，黃先生的股份市值約1億元。根據貸款協議，「A公司」提供最多3,000萬美元（約2.34億港元）貸款，貸款價值比（LTV）65%，年利率2.75%。

中美洲島國「聖克里斯多福及尼維斯」（Saint Christopher and Nevis），與北京並無邦交，一直與台北建交，是著名的避稅天堂，亦是「賣國籍賣護照」聖地。圖為蔡英文總統2019年出訪當地。（總統府圖片）

轉倉至託管賬戶 僅收到首筆貸款

黃先生根據貸款協議，將3200萬渤海銀行的股票轉倉至託管方，中美洲島國巴哈馬註冊「W公司」的聯名戶口。

今年6月，「A公司」多次嘗試將貸款轉賬至黃先生的內地銀行戶口，但都不成功，直至7月才終於收到合共185萬美元（約1,443萬港元）的貸款。

2020年7月，渤海銀行來港上市。（資料圖片）

索天價分手費 股票疑被轉走

根據貸款價值比（LTV），黃先生最多只可借6,500萬港元，但「A公司」卻聲稱已批出3,000萬美元（約2.34億港元）的貸款額，因此要求黃先生追加1.26億股渤海銀行股份作抵押，否則無法發放其餘數千萬港元的貸款。

黃先生仍為不合理，希望取消貸款協議，但「A公司」表示，根據貸款協議，「分手費」以批出貸款額3,000萬美元的10%計算，即300萬美元（2,340萬港元），雙方膠着。

他更發現，託管的股票經過多次轉倉，被轉到其他證券公司的戶口，「錢沒拿到，股票被轉走了，他們從頭到尾就是想拿走我的股票。」從原本希望借貸6,500萬港元，實際只收到1,443萬港元，但分手費卻高達2,340萬港元。

部份追討抵押股票的股東，從未與貸款公司見面，靠微信聯絡及簽約。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

從未見面微信簽約 不知有否在港運作

記者追問黃先生與「A公司」和「W公司」接洽的過程，他表示雙方從未見面，透過內地的中間人在微信溝通和網上簽約。「A公司」網站表明在香港設有辦公室，但黃先生顯然不知道，這間公司是否真實在香港運作。

對整個過程，黃先生亦未能簡明扼要地說清，要靠記者翻查法庭、合約和查冊文件，才能搞清事件的來龍去脈。

今年8月，黃先生擔任董事的「通聯」，向高院入稟，控告「A公司」和「W公司」，希望取消貸款協議及取回股份。黃先生亦在香港報警，及希望證監會介入。

「A公司」宣稱在港島東中心設有辦公室，但現場是共享辦公室，職員指並無該公司。（勞顯亮攝）

網站列有香港地址 現場並無該公司

「A公司」網站設有英文和簡體中文，自稱源自18世紀德國富豪家族，在多國設有辦公室，不過其列出香港辦公室的地址，實為太古坊港島東中心高層的共享辦公室，現場職員稱從無該公司在該處辦公。「A公司」至截稿前並無回覆查詢。

「W公司」透過律師回覆查詢時指，明白記者發出的電郵目的，但由於案件進入司法程序，不便評論。

《香港01》記者翻查香港、美國、新加坡及中美洲島國的大量文件，發現有多名本港上市公司的股東，將股票抵押後無法獲得貸款及取回股票，入稟控告貸款公司及託管公司。（羅國輝攝）

多國查冊 牽出美籍烏克蘭人董事

根據聖克里斯多福及尼維斯的公司註冊文件，「A公司」背後的董事，為一名美國籍烏克蘭人，他在香港有註冊公司。

《香港01》翻查香港、美國、新加坡等多地的法庭和公司註冊紀錄，「A公司」的董事或其相關的公司，早已捲入多宗與抵押股票有關的訴訟，更有多間本港上市公司牽涉其中，部份更涉及主要股東將股票抵押，股價大跌九成，請留意第二集報道。