的士荒｜泰加保險斥保監局刁難　將報廉署：唔做蝕錢生意就接管？

泰加保險日前叫停所有的士保單，涉逾7000架的士，保監局今早接管泰加保險的事務及資產，以維持市場穩定和保障投保人的利益。泰加保險執行董事林烽見傳媒時大斥保監局，指不做蝕錢生意，按合約賠償，為何都要被接管業務，指泰加有約11,000份的士保險，公司有足夠資金賠償予所有保單持有人。

林於會上指，保監局於去年8月泰加保險更換管理層後，態度變得強硬，多次刁難，但未有透露何事發生，僅指之後會到廉政公署報案。



林烽說，去年8月公司轉管理層後，保監局態度變得強硬，亦多番刁難，認為有內情，疑有人公器私用。他說，公司不做蝕錢生意，按合同退保「有咩問題？」，指「唔同意做蝕錢生意就接管，香港仲係唔係自由市場？」他未有透露詳情，僅指稍後會到廉政公署報案。

翻查資料，泰加保險去年8月宣布，張德熙辭任執行董事及董事會主席，由吳宇獲委任為董事會主席。張德熙為已故鄉議局主席張人龍之子。

泰加昨日亦發公告指，主要股東張德熙在去年10月18日完成一項場外交易，以3萬元出售3000萬股或4.79%予第三方，泰加獲悉，儘管該據稱轉讓，但公司並未收到買方及張德熙任何要求在公司的股東名冊上登記該據稱轉讓。

泰加行政總裁陳日威說，保單持有人收到通知書後，可攜同所需文件退款，已有人完成退款，指公司有足夠資金提供退款，「會即時比錢」。他說，股東及管理層本有信心以提升其他業務營利以盡的士保險業務的社會責任。

林承認入股前已得知公司蝕本情況，但有幹勁期望扭轉業務，現時形容為絕望，故停止的士保單業務。問到保監局接管後，泰加是否要解散，他說要待保監局回答。