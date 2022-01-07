保監局接管泰加保險將協調分流的士保單　爆隔空罵戰　指投資違規

保監局今早（7日）全面接管的士保險龍頭泰加保險的業務和資金，保監局行政總監張雲正表示，由於泰加在投資及市場調配違反法定要求，內部管治有缺失，按保險業條例接管，會維持泰加正常運作，為第三次保監機構接管保險公司，亦是相隔逾12年再有此舉。

《香港01》獲悉，保監局早前要求泰加調回1.54億美元的離岸私人戶口回中國香港戶口。張指，若回應將觸犯保險業條例，而保監局留意到保險公司償付率向下走就會採取行動。就泰加下午斥保監局刁難，張表示，「唔好隔空對話，冇意思」。



指內部管治嚴重缺失

張宏正指，今早9時委派經理全面接管泰加保險所有事務及資產，指保監局透過一般監管市場工作及市場情報，發現泰加的投資活動及資金調配，有可能違反保險業條例的法定要求。他續指，泰加的內部管治出現嚴重缺失，所以有理據以公眾利益為原因，委任德勤關黃陳方會計師行作經理，讓泰加保險正常順暢地運作，讓市場保持穩定，投保人的利益得到保障，今早交接亦暢順。

未正面回應01獨家報道

《香港01》獲得保監局1月4日去信泰加的文件，要求泰加將逾1.54億美元的資產，從離岸私人貨幣戶口調回至公司中銀香港戶口，但泰加調回資金之後，又取消指示。張說，監管工作有要求，不能將保險公司內部資訊向公眾發放。不過，張表示，保險公司投資不能離開本業，投資為副亦要看流動性是否足夠、是否高風險投資類別等，「唔係做保險都會知道」，以投資補貼不可能持續地做。

保監局相隔12年再次接管保險公司，上一次為2009年星輝保險，同為主要承保的士保險。（余俊亮攝）

反駁泰加刁難指控

張說，泰加保險在較早一段時間業務有困難，償付能力一直不在最理想的階段，因而早前已向泰加保險施加額外規定，包括需要投放一筆法定存款，亦對其資產運用及調配施加限制。

泰加保險於下午的記者會斥保監局刁難，又指會到廉政公署報案，張反駁「我哋做監管就最透明，有點刁難人呢？」所有工作都跟法規、機制，個人亦受防止賄賂條例監管，「有冇刁難係個人睇法」，指執法機構自行做事。

至於泰加未來是否要賣盤或解散，德勤•關黃陳方會計師行代表黎嘉恩表示，要先了解泰加財政狀況，預計一個多月後會更清晰，「話冇future言之過早」，如財務健康相信要恢復業務亦不難

德勤•關黃陳方會計師行代表黎嘉恩獲委任經理接管泰加，指今早交接順暢，冀舊管理層繼續配合。（余俊亮攝）

佔的士保險六成生意

張宏正指，泰加8成為汽車保險，為約11,000架的士承保，佔的士市場60%，其餘為僱員賠償保險，但整體佔保險市場1.43%，並不是大規模，截至2021年底有4.1萬保單，包括3.8萬張車保，560張僱員賠償保險。而業務在保監局接管下將繼續，但預料不會再接新單。

泰加上月發信向的士車主指會在7日內取消保單合約，估計有8000份。問到保監局何時得知泰加有此決定，有否提前準備，張回應：「你估下我哋知唔知？我哋唔知，我哋覺得我哋應該知。」他說，保監局首次獲悉為上周五，但沒有全盤資訊，開始得知更多資料是星期二，不過一直知道市場脈膊，每一層面有準備，「準備能唔能夠應付到咁大規模呢？覺得我哋可以準備得好啲」，但在三天時間已做了可做的事。

保監局執行董事（一般業務）林瑞江說，已為的士業界推出中央協調機制，至今日早上有7894輛的士通過此機制分流。（余俊亮攝）

已分流保單至四間保險公司

保監局執行董事（一般業務）林瑞江說，已為的士業界推出中央協調機制，若無人承保可以循機制分到4間保險公司，但保費由保險公司與的士車主擬定，至今日早上有7894輛的士通過此機制分流。而昨日起已有的士斷保，林說現時亦有30日的按保方案，協助有關車主繼續有保險可以服務市民。至於保險定價，張宏正表示，有為4間保險公司提供平均收費表，不是由保險公司自由定價。

的士車行車主協會與香港的士小巴商總會歡迎保監局接管泰加保險，並促請盡快妥善處理受影響之逾10,000輛的士的保單，釋除的士車主和前線司機之疑慮。的士業界指，部分的士因無保險暫時需停駛，無法繼續服務市民，深表遺憾。