01獨家｜王詩雅飲酒「私竇」起底　月租15萬　未見有酒牌

港區人大代表洪為民生日宴，兩名確診者包括榮源茶行太子女王詩雅，在赴「洪門宴」前，曾與幾名朋友，到「干諾道西155號」地下3號舖「私人地方」飲酒。《香港01》記者今日（11日）中午到現場發現，水牌已被撕走，現場有防偷窺玻璃，未見領有酒牌。然而該私人地方若非售酒，只是朋友分享，則毋須申領牌照。

該舖業主「順生進出口有限公司」大股東為中山社團總會永遠榮譽會長蘇繼滔，由「品上有限公司」從2020年起租用，簽了六年死約，總租金1,134萬元，「品上」董事名為「黃祺盛」，報住公屋。



▼干諾道西155號現場直擊▼



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最初無披露行蹤 生日宴第二人確診始揭發

「洪門夜宴」首位確診者王詩雅，1月3日赴宴前，曾與五名朋友在西環飲酒、吃小食，她最初並無披露行蹤，直至同行朋友、馬主陳穎沁確診才被揭發。陳穎沁亦有出息洪為民生日宴。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君，昨日（10日）一度公布二人飲酒的地方為「干諾道西115號」，但本港並無此地址，直至今日（11日）張竹君才更正為「干諾道西155號」。

▼洪為民生日宴連日發酵▼



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張竹君更正為干諾道西155號

「應該係我講錯咗，應該係干諾道西155號地下3號一個方，係私人地方，有同事較早前去過，唔係公開地方，有一位人士攞咗地方同朋友開會及飲嘢，同場當日在場，除五位人士去過，仲有七八位，已送去檢疫中心。」張竹君說。

由於該處臨近干諾道西160號的中聯辦，有記者問張竹君，有無中聯辦人士一同飲酒，張只說目前五人中有兩人確診，三人現時在檢疫，「不過個別人士資料，我自己都冇。」

▼干諾道西155號後巷直擊▼



水牌被撕走 街坊稱夜間營業

《香港01》記者到現場視察，發現重門深鎖，地下3號舖的水牌被撕走，有防偷窺玻璃，外面難以判斷是該舖位的性質。有附近街坊表示，訪客均衣着光鮮，平時日間落閘，夜晚才營業。

張竹君指該處為「私人地方」，有枱有梳化，用來招呼朋友飲食。記者未發現該處有食肆牌、酒牌、會社牌。然而若「私人地方」非售酒，只是朋友分享，則毋須申領牌照。

業主為中山社團總會永遠榮譽會長

該舖業主為「順生進出口有限公司」，大股東為香港中山社團總會永遠榮譽會長蘇繼滔。

王詩雅曾出席香港中山社團總會的多個活動。

據已曝光的派對照片，當日洪為民未有戴口罩，更一手搭着第四界別選委曾鳳珠膊頭，一手持咪唱歌。（網上圖片）

租客簽下六年逾千萬元租約 報住公屋

該舖的租客，為「品上有限公司」。「品上」從2020年8月28日起，以月租15萬元租用，並簽下六年租約，連同加租協議，總租金共1,134萬元。

「品上」現董事名為黃祺盛，報住葵芳公屋，同時擔任另外兩間公司的董事。